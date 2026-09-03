Livro Assim Falou Zaratustra

A história de Nietzsche é a única desta lista em que o local de trabalho é uma pedra. No verão de 1881, ele estava mais uma vez na Engadina suíça, região de montanhas, lagos e pequenas localidades onde passaria algumas de suas temporadas mais produtivas. Aos 36 anos, já havia abandonado a cadeira de filologia na Universidade da Basileia por causa da saúde, rompido com Wagner e começado aquela vida meio nômade que o faria circular durante anos por pensões da Suíça, Itália e sul da França atrás de um clima que não piorasse suas dores de cabeça, problemas digestivos, insônia e sabe-se lá quantos outros tormentos físicos. Nietzsche, em resumo, não estava bem. O que nunca o impediu de trabalhar.

Em Sils-Maria caminhava muito. Horas. Não se tratava apenas de conselho médico ou gosto pela paisagem alpina. Andar fazia parte do trabalho intelectual de Nietzsche, que mais tarde escreveria, com sua habitual disposição para transformar hábitos pessoais em princípios universais, que só os pensamentos surgidos enquanto se caminha têm valor. Foi numa dessas caminhadas, perto da pequena Surlej, às margens do lago Silvaplana, que lhe ocorreu a ideia do eterno retorno. Há no lugar um enorme bloco de pedra, ligeiramente piramidal, ao qual o episódio ficou ligado. A pedra continua lá e, claro, hoje se chama Pedra de Nietzsche. Seria frustrante para o turismo se tivesse mantido um nome menos informativo.

A ideia anotada por Nietzsche naquele período era simples de explicar e um inferno de desenvolver. E se tudo o que vivemos tivesse que voltar, exatamente igual, um número infinito de vezes? Não uma nova chance, espécie de videogame metafísico em que você reinicia a partida já sabendo onde estão os erros. A mesma vida. A mesma infância, as mesmas pessoas, as mesmas doenças, as mesmas escolhas ruins, aquela tarde maravilhosa, aquela noite que você daria tudo para apagar e também todas as manhãs em que absolutamente nada aconteceu. A anotação traz a indicação “6 mil pés além do homem e do tempo”. Nietzsche tinha inúmeras qualidades, mas nunca parece ter visto vantagem especial na modéstia.

O eterno retorno apareceria pouco depois em “A Gaia Ciência” e ocuparia um lugar decisivo em “Assim Falou Zaratustra”, iniciado em 1883. É aqui que convém não estragar uma história verdadeira para produzir uma lenda melhor: Nietzsche não escreveu “Zaratustra” diante daquela pedra. Nem precisava. O que ocorreu ali foi uma coisa talvez mais rara, o momento em que uma ideia deixou de ser uma possibilidade difusa e adquiriu forma suficiente para ser anotada.

Nietzsche voltou sete vezes a Sils-Maria entre 1881 e 1888, seus últimos anos intelectualmente produtivos antes do colapso mental de 1889. Trabalhou ali ou durante aquelas temporadas em livros como “Além do Bem e do Mal”, “Genealogia da Moral”, “Crepúsculo dos Ídolos” e “O Anticristo”. A pequena casa em que alugava um quarto também virou museu, destino natural de casas ocupadas por gênios mortos. Mas gosto mais da pedra. Não tem manuscrito, cadeira, pena, objeto pessoal, nada.