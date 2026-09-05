Esqueça a Serra Gaúcha: 4 dos 8 tintos brasileiros mais premiados de 2026 vêm do Cerrado

Vinho ainda é uma dessas coisas em que o brasileiro, não raro, prefere acreditar no rótulo a acreditar na própria boca. Uma garrafa atravessa o Atlântico, ganha meia dúzia de palavras em francês ou italiano, uma etiqueta de preço suficientemente ofensiva e pronto: por alguma espécie de transubstanciação enológica, passa a ter aromas, taninos, profundidades e sabe-se lá mais o quê que talvez desaparecessem todos numa degustação às cegas. O vinho brasileiro sofreu durante muito tempo com uma fama que ajudou a construir, é verdade, mas continua pagando por pecados que já não comete — ou pelo menos não com a frequência de antes. Em 2026, alguns de nossos tintos foram a concursos na França, Espanha, Hungria, Inglaterra, Bélgica, Argentina e outros mercados que não costumam tratar vinho como brincadeira e voltaram de lá com medalhas. Uma vez pode ser sorte. Duas, vá lá. Cinco vezes começa a ficar trabalhoso continuar culpando o acaso.

Foi esse o critério para chegar aos oito rótulos abaixo. Gosto pessoal, aqui, vale pouco. Discutir se Cabernet Sauvignon é melhor que Syrah, se tal vinho combina mais com carne, massa ou uma terça-feira ruim é uma dessas conversas que podem durar até a garrafa acabar e ainda assim não produzir vencedor. Também não interessava fazer arqueologia de medalhinhas acumuladas durante vinte anos. Entraram tintos secos brasileiros premiados repetidamente, em competições diferentes, ao longo de 2026. Os dois primeiros aparecem em cinco concursos; quatro deles, em quatro; os dois últimos, em três. Há garrafa na casa dos cinquenta reais e outra que passa dos setecentos. Talvez isso ajude a encerrar a discussão sobre vinho bom precisar ser caro. Provavelmente não. Há discussões que sobrevivem a qualquer prova.

O Rio Grande do Sul continua fazendo o que se espera de uma região que planta uva e produz vinho há gerações: manda muito bem. A surpresa está alguns milhares de quilômetros ao norte. Três dos oito rótulos vêm de Goiás, todos da Serra da Jiboia, onde vinhedos instalados a cerca de 960 metros, dupla poda e colheita de inverno estão produzindo tintos que já não entram nesses concursos como curiosidade do Cerrado, quase um bicho exótico levado para a feira, mas como concorrentes. Durante décadas, falar em vinho brasileiro sério era olhar automaticamente para o Sul. Pelo visto, convém começar a olhar o mapa inteiro.