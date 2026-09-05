Esqueça a Serra Gaúcha: 4 dos 8 tintos brasileiros mais premiados de 2026 vêm do Cerrado

Vinho ainda é uma dessas coisas em que o brasileiro, não raro, prefere acreditar no rótulo a acreditar na própria boca. Uma garrafa atravessa o Atlântico, ganha meia dúzia de palavras em francês ou italiano, uma etiqueta de preço suficientemente ofensiva e pronto: por alguma espécie de transubstanciação enológica, passa a ter aromas, taninos, profundidades e sabe-se lá mais o quê que talvez desaparecessem todos numa degustação às cegas. O vinho brasileiro sofreu durante muito tempo com uma fama que ajudou a construir, é verdade, mas continua pagando por pecados que já não comete — ou pelo menos não com a frequência de antes. Em 2026, alguns de nossos tintos foram a concursos na França, Espanha, Hungria, Inglaterra, Bélgica, Argentina e outros mercados que não costumam tratar vinho como brincadeira e voltaram de lá com medalhas. Uma vez pode ser sorte. Duas, vá lá. Cinco vezes começa a ficar trabalhoso continuar culpando o acaso.
Foi esse o critério para chegar aos oito rótulos abaixo. Gosto pessoal, aqui, vale pouco. Discutir se Cabernet Sauvignon é melhor que Syrah, se tal vinho combina mais com carne, massa ou uma terça-feira ruim é uma dessas conversas que podem durar até a garrafa acabar e ainda assim não produzir vencedor. Também não interessava fazer arqueologia de medalhinhas acumuladas durante vinte anos. Entraram tintos secos brasileiros premiados repetidamente, em competições diferentes, ao longo de 2026. Os dois primeiros aparecem em cinco concursos; quatro deles, em quatro; os dois últimos, em três. Há garrafa na casa dos cinquenta reais e outra que passa dos setecentos. Talvez isso ajude a encerrar a discussão sobre vinho bom precisar ser caro. Provavelmente não. Há discussões que sobrevivem a qualquer prova.
O Rio Grande do Sul continua fazendo o que se espera de uma região que planta uva e produz vinho há gerações: manda muito bem. A surpresa está alguns milhares de quilômetros ao norte. Três dos oito rótulos vêm de Goiás, todos da Serra da Jiboia, onde vinhedos instalados a cerca de 960 metros, dupla poda e colheita de inverno estão produzindo tintos que já não entram nesses concursos como curiosidade do Cerrado, quase um bicho exótico levado para a feira, mas como concorrentes. Durante décadas, falar em vinho brasileiro sério era olhar automaticamente para o Sul. Pelo visto, convém começar a olhar o mapa inteiro.
Zanotto Malbec Reserva 2022
Há uma diferença importante entre ganhar uma medalha e continuar ganhando quando mudam o país, o júri e o concurso. Em 2026, foram cinco competições distintas, desempenho que colocou esta garrafa no topo do levantamento e ainda lhe rendeu uma distinção de melhor representante brasileiro em uma das provas.
As uvas vêm dos Campos de Cima da Serra, região de altitude e clima mais frio que boa parte da Serra Gaúcha, onde a maturação ocorre de maneira mais lenta. Depois da vinificação, passa doze meses em carvalho novo e mais três em garrafa. Na avaliação internacional, chamou atenção pela cor profunda, pelo corpo, pela complexidade e pelo final longo.
Amora, cassis e figo seco aparecem acompanhados pela baunilha da madeira. Há peso e taninos, mas não aquela musculatura sem freios que transforma alguns tintos de guarda numa espécie de exercício de resistência. O mérito está justamente no equilíbrio. E custa muito menos do que esse currículo internacional poderia sugerir.
Premiações em 2026
- Ouro no Vinalies
- Grande Ouro no VinAgora
- Bronze no International Wine Challenge
- Bronze no Decanter
- Ouro Duplo no Vinus
- Best of Brasil no VinAgora
Características
100% Malbec, tinto seco, 14% de álcool, com doze meses de amadurecimento em carvalho e breve evolução em garrafa. Tem fruta negra madura, notas de baunilha, estrutura firme e final persistente.
Harmonização
Pede carnes vermelhas, cordeiro, ossobuco, massas com ragu, risotos de cogumelos e queijos de cura média ou longa.
Zanotto Reserva Corte 2022
Quatro variedades dividem a mesma garrafa: Tannat, Merlot, Malbec e Syrah. A fórmula atravessou cinco concursos internacionais em 2026 e saiu premiada de todos eles, desempenho que a coloca ao lado do primeiro colocado em número de competições distintas.
A combinação funciona porque as castas não tentam falar todas ao mesmo tempo. O Tannat entrega estrutura, o Merlot amacia as arestas, enquanto Malbec e Syrah engrossam a fruta e acrescentam profundidade. Depois de doze meses em carvalho francês e americano, há ainda três meses de descanso em garrafa antes da comercialização.
O resultado é rubi profundo, com discretos reflexos de evolução, aromas de fruta madura, café e especiarias. A acidez evita que a fruta e a madeira deixem o conjunto pesado; os taninos são macios e o final é longo. É uma das portas de entrada mais interessantes da seleção para quem ainda está conhecendo os tintos brasileiros de premiação internacional.
Premiações em 2026
- Ouro no Vinalies
- Ouro no Brazil Wine Challenge
- Prata no Citadelles du Vin
- Bronze no Decanter
- Ouro no Vinus
Características
Corte de Tannat, Merlot, Malbec e Syrah. Tinto seco, com 12,5% de álcool e doze meses em carvalho francês e americano. Frutas maduras, café, especiarias, taninos macios e boa persistência.
Harmonização
Vai especialmente bem com churrasco, costela, polenta com ragu, carnes assadas, massas de molho escuro e queijos semiduros.
Terras Altas do Cerrado Cabernet Sauvignon & Syrah 2023
É aqui que a lista começa a abandonar o mapa convencional do vinho brasileiro. Produzido na Serra da Jiboia, em Goiás, o corte apareceu entre os premiados de quatro concursos diferentes em 2026 e confirmou que o Cerrado já não pode ser tratado como uma simples curiosidade vitivinícola.
As uvas vêm de pequenas parcelas cultivadas a cerca de 960 metros de altitude. A dupla poda desloca a maturação para o inverno, longe das chuvas mais intensas do verão e sob uma combinação de dias ensolarados e noites frias. A composição leva 70% de Cabernet Sauvignon e 30% de Syrah, com uma passagem discreta por carvalho americano.
Fruta madura aparece ao lado de notas balsâmicas, eucalipto, menta e madeira. A boca tem boa acidez, estrutura tânica e final macio e persistente. O mais interessante não é encontrar no Centro-Oeste uma imitação dos tintos do Sul ou da Europa, mas perceber que Goiás já começa a desenvolver um sotaque próprio dentro da taça.
Premiações em 2026
- Ouro no Brazil Wine Challenge
- Prata no Bacchus
- Prata no Citadelles du Vin
- Ouro Duplo no Vinus
Características
70% Cabernet Sauvignon e 30% Syrah. Vinho de inverno, produzido por dupla poda, colhido manualmente e sem filtragem. Fruta madura, menta, eucalipto, madeira, taninos estruturados e boa acidez.
Harmonização
Carnes vermelhas, cordeiro, massas de molhos intensos, pizzas condimentadas, embutidos, pancetta e pratos com pimentas e especiarias.
Terras Altas do Cerrado Reserva Syrah 2022
Poucos rótulos desta seleção expressam de maneira tão radical a nova fronteira brasileira do vinho. Foram quatro medalhas em 2026, três delas de Ouro, distribuídas por competições realizadas em diferentes países. A repetição é mais reveladora do que uma nota isolada, porque mostra consistência diante de júris distintos.
A produção é de microlote. A Syrah cresce a 960 metros de altitude na Serra da Jiboia, em solos marcados por arenito, quartzito e xisto. Há dupla poda, colheita manual de inverno, ausência de filtragem e intervenção relativamente discreta de carvalho americano. A intenção é deixar a fruta e as condições do Cerrado falarem mais alto.
Na taça aparecem cereja e frutas negras secas, seguidas de terra, baunilha e tostado. Há bastante estrutura, taninos maduros e acidez capaz de carregar esse peso. A concentração o coloca numa categoria muito diferente dos tintos cotidianos, inclusive no preço, mas também ajuda a explicar por que o Centro-Oeste deixou de ocupar apenas o rodapé do mapa brasileiro.
Premiações em 2026
- Ouro no Vinalies
- Ouro no Bacchus
- Ouro no Brazil Wine Challenge
- Prata no Vinus
Características
100% Syrah de colheita de inverno, microlote cultivado a 960 metros. Tinto encorpado, de fruta negra, cereja, notas terrosas, baunilha e tostado, com taninos maduros e bom potencial de guarda.
Harmonização
Costela bovina, cordeiro, carnes de longa cocção, massas apimentadas, pizzas com embutidos, jamón, pancetta e queijos curados.
Aurora Reserva Cabernet Sauvignon 2022
Este talvez seja o maior achado em custo-benefício de toda a lista. Enquanto boa parte dos tintos de premiação internacional ultrapassa com facilidade a barreira dos R$ 150, esta garrafa continua sendo encontrada por cerca de cinquenta reais. Mesmo assim, acumulou quatro medalhas internacionais em 2026.
A Cabernet Sauvignon aparece sozinha, sem a ajuda de outra variedade, num estilo que privilegia a acessibilidade. O amadurecimento em madeira acrescenta chocolate e baunilha à fruta sem transformar a barrica em protagonista. É menos corpulento que vários rótulos da seleção e justamente por isso talvez agrade a uma faixa mais ampla de consumidores.
Na boca, tem corpo moderado, taninos civilizados e acidez suficiente para manter a sensação de equilíbrio. É o tipo de vinho que desmonta a ideia de que medalha internacional precisa obrigatoriamente significar garrafa para ocasião solene ou conta bancária robusta. Em meio a microlotes caros, sua presença é quase uma provocação.
Premiações em 2026
- Ouro no VinAgora
- Ouro no Bacchus
- Prata no Concours Mondial de Bruxelles
- Bronze no Decanter
Características
100% Cabernet Sauvignon, tinto seco, 13% de álcool. Cor rubi, aromas de chocolate, baunilha e fruta, com paladar equilibrado, taninos amigáveis e corpo médio.
Harmonização
Picanha, carnes assadas, cordeiro, hambúrguer artesanal, massas à bolonhesa, lasanha e queijos de média cura.
Zanotto Troppo Maturo 2020
Merlot e Tannat permanecem na videira além do ponto habitual até perderem água e concentrarem açúcar, aromas e matéria. Em 2026, essa escolha pouco convencional atravessou quatro concursos internacionais e saiu premiada em todos eles.
A elaboração é incomum também pelo tempo. O corte de 60% Merlot e 40% Tannat passa 34 meses em carvalho francês e ainda descansa em garrafa. Chega a 16% de álcool, mas a intensidade não se resume à potência. As avaliações destacaram elevada complexidade, corpo cheio e presença importante de taninos.
Ameixa, amora, mirtilo, cassis, anis, chocolate e couro formam um repertório aromático mais próximo dos chamados vinhos de meditação do que daquele tinto simples aberto distraidamente numa terça-feira. É seco, denso e longo, com a fruta sobremadura deixando uma impressão quase adocicada no final. Não é para todos os dias nem pretende ser.
Premiações em 2026
- Ouro no Vinalies
- Ouro no VinAgora
- Bronze no International Wine Challenge
- Prata no Vinus
Características
60% Merlot e 40% Tannat provenientes de uvas sobremaduras, com 34 meses de carvalho francês. Tinto seco, 16% de álcool, muito concentrado, complexo, potente e de textura densa.
Harmonização
Carnes de caça, cordeiro, costela, pratos com redução de vinho, queijos duros e curados. Também funciona sozinho, depois da refeição.
Terras Altas do Cerrado Syrah & Touriga Nacional 2021
Syrah e Touriga Nacional não são exatamente companheiras óbvias. Em Goiás, porém, a proporção de 70% da primeira e 30% da segunda conseguiu uma façanha bastante clara em 2026: três participações relevantes, três medalhas de Ouro.
O vinhedo está a 960 metros na Serra da Jiboia e segue o sistema de dupla poda que permitiu ao Sudeste e ao Centro-Oeste deslocar a maturação das uvas para os meses secos. Não há filtragem, a passagem por carvalho americano é ligeira e a concentração deixa clara a natureza de vinho de inverno.
Há fruta negra, notas mentoladas, defumado, chocolate, especiarias e alguma expressão floral. Os taninos são maduros, a textura é aveludada e a acidez impede que seus 15% de álcool pesem demais. É uma das demonstrações mais claras de que Goiás deixou de ocupar apenas o rodapé do mapa vitivinícola brasileiro.
Premiações em 2026
- Ouro no Bacchus
- Ouro no Brazil Wine Challenge
- Ouro no Vinus
Características
70% Syrah e 30% Touriga Nacional, colheita manual de inverno, vinho vegano e não filtrado. Encorpado, mentolado, frutado, defumado e especiado, com taninos maduros.
Harmonização
Cordeiro, carnes vermelhas grelhadas, massas condimentadas, pizzas com calabresa, jamón, pancetta e queijos de sabor pronunciado.
Jolimont Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2020
A velha escola gaúcha surge aqui como contraponto à presença crescente do Cerrado. Em 2026, três avaliações independentes premiaram a mesma safra, colocando-a entre os tintos nacionais de desempenho internacional mais regular do ano.
É um Cabernet de longa evolução, elaborado para ganhar complexidade em vez de conservar apenas a expressão primária da fruta. A cor é grená intensa, com aromas de ameixa, cassis e cereja em calda, aos quais se juntam chocolate, cogumelos, café, especiarias e carvalho.
Na boca, a acidez sustenta o volume e os taninos já aparecem macios, consequência esperada de alguns anos de evolução. Não é o Cabernet direto e frutado para beber ligeiramente fresco; pertence àquela categoria em que o tempo faz parte da própria receita. O preço também o coloca entre os rótulos de ocasião desta seleção.
Premiações em 2026
- Prata no IWSC
- Ouro no Brazil Wine Challenge
- Ouro Duplo no Vinus
Características
100% Cabernet Sauvignon, tinto seco de perfil evoluído e encorpado. Fruta negra em calda, cassis, chocolate, café, cogumelos e especiarias; taninos macios e final longo.
Harmonização
Filé-mignon, cordeiro, carnes assadas, risotos de cogumelos, massas com ragu, queijos curados e pratos de longa cocção.