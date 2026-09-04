5 vinhos de até R$ 100 que podem constranger garrafas de R$ 1.000

Vinho é uma das poucas coisas que ainda conseguem transformar preço em argumento moral. Uma garrafa de R$ 80 pode ser excelente e, assim mesmo, haverá quem a olhe com a condescendência reservada aos parentes pobres; outra, de R$ 800, chega à mesa cercada de silêncio, taças melhores, alguma solenidade e o benefício da dúvida. Antes mesmo de a rolha sair, já se decidiu qual delas merece respeito. Não deixa de ser curioso que um líquido sujeito a safra, solo, clima, madeira, transporte, armazenamento, gosto pessoal e uma quantidade razoável de acaso tenha acabado submetido a uma aritmética tão cômoda: quanto mais caro, melhor.

Não é assim, por óbvio, embora também seja tolice fingir que preço não significa nada. Grandes produtores cobram caro porque podem, mas muitas vezes também porque trabalham com vinhedos excepcionais, rendimentos pequenos, longos estágios, equipes caras e décadas de reputação acumulada. O problema começa quando tudo isso é transformado numa espécie de salvo-conduto e esquecemos que, dentro da garrafa, continua havendo vinho. Já participei de mesas em que o rótulo mais comentado era justamente aquele que ninguém teria comprado se soubesse antes quanto custava; e também do contrário, quando uma garrafa modesta começa a circular, todos gostam, alguém pergunta o preço e a surpresa muda até o jeito como se volta a cheirá-la.

Foi pensando nessa zona meio nebulosa entre valor, prestígio e prazer que escolhi cinco vinhos encontrados por até R$ 100 e que eu colocaria sem constrangimento numa mesa ocupada por garrafas de quatro dígitos. Não há aqui a promessa infantil de que um vinho de R$ 90 irá derrotar outro de R$ 1.000, como se estivéssemos organizando uma luta clandestina entre Cabernet Sauvignon e Malbec. Há algo mais interessante. São rótulos de produtores consistentes, alguns muito bem avaliados por críticos e concursos respeitados, com matéria-prima, equilíbrio e personalidade suficientes para sobreviver quando o preço deixa de ser apresentado antes do primeiro gole.

E talvez essa seja a melhor maneira de beber vinho de vez em quando: sem saber quanto custou. A garrafa perde o sobrenome, o prestígio fica do lado de fora da taça e sobra apenas aquilo que deveria importar desde o começo. O vinho.