Três das sete garrafas vêm de Utiel-Requena, região espanhola que talvez diga pouco ao consumidor brasileiro, mas que aparece aqui com uma insistência difícil de ignorar. Toro Loco Superior, Valtier Reserva e Enterizo Bobal-Tempranillo chegam de lá com medalhas no currículo e preços que, em alguns casos, descem para perto de quarenta reais. Portugal responde com o Terras de Cartaxo, agraciado com Grande Medalha de Ouro no Concours Mondial de Bruxelles, e com o Castelo do Sulco; a França manda um Bordeaux de 93 pontos no Decanter; a Argentina fecha a conta com um Malbec de Mendoza premiado duas vezes com ouro.

O curioso é que nenhuma dessas distinções parece ter conseguido convencer o comércio a cobrar pelo prestígio. O Château Cilorn continua na casa dos R$ 59,90; o Toro Loco ronda os cinquenta; o Enterizo pode cair para perto de trinta e três reais quando comprado em kit. Há nesse descompasso alguma coisa de especialmente agradável para quem já se acostumou a ver garrafas modestas revestidas de linguagem solene, rótulos severos e preços que às vezes parecem ter sido definidos por um tabelião.

Medalha, por si só, não transforma vinho em obra-prima, e preço baixo tampouco é virtude enológica. O que chama atenção aqui é quando uma coisa encontra a outra sem que o conteúdo da garrafa peça desculpas. Em Bordeaux, essa conversa começa com um Merlot que dispensou a barrica e, mesmo assim, saiu de uma prova do Decanter com 93 pontos.