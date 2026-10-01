Morgan Freeman e o astro de Yellowstone entram num jogo de cobiça e assassinatos na Netflix

Um corretor de ações que faz os vizinhos perderem dinheiro não consegue simplesmente encerrar o expediente. Em “Quando a Morte Chega” (2022), Russ Potter continua encontrando pela cidade as pessoas atingidas por suas recomendações, e a familiaridade torna o fracasso ainda mais desagradável. Os credores têm rosto, os ressentimentos circulam, as ameaças chegam ao telefone. Cole Hauser empresta ao personagem uma compostura que pouco esclarece. Pode ser a defesa de um homem acuado ou o hábito profissional de parecer seguro quando as coisas já saíram do controle. Durante algum tempo, essa dúvida alimenta o suspense de Michael Mailer.

A aproximação com Delaine Moore, a garçonete interpretada por Jaimie Alexander, oferece a Russ uma distração bastante conveniente. Ela também tem dificuldades, uma vida doméstica pesada e motivos para desejar dinheiro suficiente para ir embora. O filme encontra aí sua matéria mais promissora, na facilidade com que duas pessoas podem confundir cumplicidade amorosa com um acordo vantajoso. O desejo permite que certas perguntas sejam adiadas. Quando um seguro de vida passa a interessar à história, aquilo que parecia uma possibilidade de recomeço se torna um negócio no qual ninguém explica completamente as condições.

Rodado em Canton, no Mississippi, o longa aproveita a proximidade das casas e dos estabelecimentos para estabelecer um ambiente em que a discrição custa caro. O cenário sulista não serve apenas como decoração para a chegada de um crime. É preciso continuar vivendo perto de quem ouviu alguma coisa, de quem perdeu as economias, de quem conhece um parente ou reconhece um carro. Há uma boa ideia de suspense nessa circulação curta, com gente que precisa sustentar a mesma mentira diante das mesmas pessoas. Mailer, contudo, explora menos essa pressão cotidiana do que poderia. Logo passa a confiar nas revelações sucessivas, cada qual encarregada de modificar o que parecia compreendido.

O xerife Fowler e as versões de Delaine

Morgan Freeman surge como o xerife Thurmond Fowler, e sua tranquilidade introduz uma medida de estabilidade num enredo que começa a se agitar demais. O ator não precisa demonstrar continuamente que seu personagem conhece aquela comunidade. Sua maneira de ouvir sugere uma convivência anterior à investigação, como se cada resposta viesse acompanhada da lembrança de quem a está oferecendo. A presença de Fowler promete um confronto interessante entre versões cuidadosamente preparadas e um homem habituado a escutar desculpas. Nem sempre o roteiro dá a Freeman o material necessário para cumprir essa promessa. Em alguns momentos, a familiaridade do público com o ator faz mais pelo xerife do que as decisões que lhe são atribuídas.

É Alexander quem encontra maior espaço para deslocar a história. Delaine precisa parecer compreensível sem se tornar inteiramente legível, e a atriz trabalha melhor quando deixa a conversa seguir antes de revelar quanto está observando. A vulnerabilidade que apresenta pode despertar solidariedade, mas também ajuda a estabelecer uma relação desigual com homens muito convencidos de que entenderam a situação. Mailer percebe a força dessa ambiguidade e volta a ela com insistência. O problema começa quando as explicações passam a ocupar o lugar dos gestos. Quanto mais o filme esclarece seus mecanismos, menos permite que Delaine permaneça perturbadora.

O dinheiro atrai novos interessados, e o crime vai deixando de ser um segredo de poucas pessoas para se transformar numa oportunidade disputada. Nesse movimento, “Quando a Morte Chega” se aproxima de uma comédia desagradável sobre a cobiça, embora nem sempre encontre o tom para assumir essa inclinação. Há algo de ridículo na confiança com que os envolvidos imaginam controlar os demais. A cada nova complicação, alguém acredita ter descoberto uma maneira definitiva de garantir sua parte. O filme poderia extrair mais humor dessa falta de medida, sobretudo quando a preocupação com o ganho começa a superar até o instinto de sobrevivência.

A sucessão de mudanças mantém a narrativa em movimento, mas cobra um preço. Personagens tomam decisões que atendem à necessidade de produzir a próxima surpresa antes de responderem ao risco que têm diante de si. O espectador passa a esperar outra informação escondida, outra conversa que alterará o arranjo, e a tensão perde parte de sua força porque quase nada parece suficientemente firme para sustentar uma consequência. O trabalho de Hauser, Alexander e Freeman oferece algum apoio a essa instabilidade, sem conseguir disfarçá-la por inteiro.

Resta um divertimento irregular, mais persuasivo quando acompanha o constrangimento entre conhecidos do que quando se esforça para demonstrar esperteza. A vizinhança, o namoro e a confiança profissional dão lugar a relações nas quais cada pessoa calcula o valor da outra. A certa altura, aquele dinheiro ainda por receber já provoca tantas despesas e tantas exigências que a promessa de uma vida tranquila começa a parecer particularmente absurda. Delaine precisa continuar conversando com quem preferia nunca mais encontrar.