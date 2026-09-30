Antes de F1, esse filme foi a maior bilheteria da carreira de Brad Pitt; na Netflix

Gerry Lane (Brad Pitt) levava uma vida tranquila com a mulher, Karin (Mireille Enos), e as duas filhas quando uma infecção desconhecida começa a se espalhar pelo mundo e transforma pessoas em criaturas violentas. Lançado em 2013 e dirigido por Marc Forster, “Guerra Mundial Z” acompanha o ex-investigador das Nações Unidas enquanto ele deixa a família em segurança e aceita voltar ao trabalho para descobrir de onde veio a epidemia e, principalmente, se ainda existe alguma maneira de impedir que ela destrua o que resta da civilização.

A apresentação de Gerry é breve, mas suficiente para mostrar que ele já deixou para trás uma profissão perigosa. A prioridade agora é a família. Esse sossego dura pouco. Durante um deslocamento de carro, o trânsito começa a parar, sirenes se acumulam e pessoas correm sem saber exatamente do quê. Em poucos minutos, as ruas deixam de funcionar e uma sequência de ataques revela que existe algo muito maior acontecendo.

Gerry reage com a experiência de quem passou anos trabalhando em áreas de conflito. Ele observa o comportamento dos infectados, procura saídas e tenta manter Karin e as filhas próximas enquanto a cidade entra em colapso. Brad Pitt interpreta o personagem sem transformá-lo em uma máquina de combate. Gerry sente medo, protege as crianças e improvisa porque sabe que qualquer erro pode separar a família.

Esse começo é uma das partes mais eficientes de “Guerra Mundial Z”. Marc Forster coloca o espectador no meio da confusão antes que alguém tenha informações suficientes para explicar o fenômeno. Pessoas abandonam carros, lojas são invadidas e autoridades tentam controlar uma situação que cresce depressa demais. A ameaça ganha força porque ninguém sabe exatamente quanto tempo ainda existe para sair dali.

Uma missão cobra seu preço

O conhecimento de Gerry logo chama a atenção de antigos colegas das Nações Unidas. Sua família consegue abrigo, mas essa proteção vem acompanhada de uma condição. Ele precisa voltar ao trabalho e integrar uma missão dedicada a investigar a origem da infecção.

A decisão é dolorosa porque Gerry sabe que sua ausência deixa Karin responsável pelas filhas em um cenário completamente instável. Mireille Enos trabalha essa angústia sem grandes discursos. A relação do casal é construída por gestos, telefonemas e pequenas conversas em que os dois tentam esconder parte do medo para não assustar ainda mais quem está do outro lado.

A investigação transforma “Guerra Mundial Z” em algo um pouco diferente de uma história convencional de zumbis. Gerry não atravessa países apenas para escapar dos infectados. Ele procura informações. Cada lugar oferece uma peça da epidemia, uma versão dos primeiros acontecimentos ou algum detalhe que possa ajudar a explicar por que a doença se espalhou daquela maneira.

Essa escolha também impede que o protagonista resolva tudo pela força. Gerry depende de pilotos, médicos, militares e sobreviventes. Ele precisa ouvir relatos, comparar comportamentos e continuar vivo tempo suficiente para levar adiante aquilo que descobriu.

O mundo fica cada vez menor

A viagem coloca Gerry diante de cidades que reagiram de maneiras diferentes ao avanço da infecção. Algumas ainda possuem estruturas de defesa, enquanto outras já perderam qualquer capacidade de conter os contaminados. O filme usa essa passagem por vários países para dar dimensão ao desastre sem abandonar o ponto de vista do protagonista.

Os infectados são fundamentais para essa sensação de urgência. Eles correm, atacam em grupos e se movimentam com uma agressividade que transforma multidões em uma ameaça assustadora. Uma barreira aparentemente segura pode deixar de ser suficiente em poucos instantes. Os personagens raramente conseguem permanecer muito tempo em um mesmo lugar.

Marc Forster trabalha essas sequências com velocidade, mas o interesse cresce quando Gerry consegue observar alguma coisa em meio ao caos. O passado como investigador passa a ter importância porque ele procura padrões. Enquanto quase todos estão preocupados apenas em escapar, Gerry tenta perceber diferenças no comportamento dos infectados e encontrar alguma informação capaz de ajudar quem ainda está vivo.

Brad Pitt segura boa parte do filme justamente por não exagerar essa característica. Gerry não parece saber mais do que todos. Ele simplesmente olha com mais atenção. Sua experiência permite reconhecer riscos, fazer perguntas e desconfiar de detalhes que poderiam passar despercebidos para alguém ocupado apenas em sobreviver.

Segen entra na luta pela sobrevivência

Durante a missão, Gerry cruza o caminho da soldado Segen (Daniella Kertesz), que passa a acompanhá-lo em parte dessa busca. A personagem acrescenta outra dinâmica à história porque também precisa lidar com perdas enquanto tenta permanecer funcional em um mundo que se desfaz ao redor deles.

A parceria ajuda a tirar Gerry do isolamento e reforça uma característica importante do longa. Ninguém atravessa aquela crise sozinho. Sobreviver depende constantemente da ajuda de outras pessoas, mesmo quando essas alianças surgem entre desconhecidos e precisam funcionar sob pressão.

Daniella Kertesz dá presença a Segen mesmo sem receber o mesmo espaço dramático de Gerry. A soldado participa de alguns dos momentos de maior tensão e representa bem o espírito daquele universo, onde qualquer pessoa pode passar de protetora a vulnerável em questão de segundos.

Um apocalipse visto como investigação

A maior qualidade de “Guerra Mundial Z” está nessa mistura entre filme de sobrevivência e investigação internacional. Existe uma produção gigantesca ao redor de Gerry, com cidades tomadas, operações militares e milhares de infectados, mas a história continua dependendo da capacidade de um homem observar algo que os outros não perceberam.

Essa abordagem também aproxima o público do protagonista. Gerry tem experiência em situações extremas, mas possui uma motivação bastante comum. Ele quer voltar para casa. Cada viagem, cada risco assumido e cada informação obtida possui relação com Karin e as filhas que ficaram esperando por ele.

Há momentos em que a escala da produção quase engole os personagens, principalmente quando a quantidade de infectados e o tamanho das sequências assumem o centro da atenção. Ainda assim, Brad Pitt oferece estabilidade ao conjunto. Seu personagem não precisa fazer discursos sobre coragem. Ele continua caminhando porque parar significa diminuir as chances de reencontrar a família.

“Guerra Mundial Z” é uma aventura de zumbis curiosamente interessada em observação, comportamento e sobrevivência coletiva. Marc Forster entrega ação em grande escala, mas seus melhores momentos aparecem quando Gerry precisa olhar para uma situação aparentemente impossível e descobrir qual detalhe ainda pode mantê-lo vivo por mais algumas horas.