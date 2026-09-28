Baseado em um dos e-books mais vendidos de 2012, de Stephen King, terror com Patrick Wilson está na Netflix

Becky DeMuth (Laysla De Oliveira) está grávida e viaja com o irmão Cal DeMuth (Avery Whitted) pelas estradas do Kansas quando os dois fazem uma parada perto de um enorme campo de grama alta. De dentro da vegetação, um menino grita que está perdido e pede ajuda. Os irmãos entram para procurá-lo, acreditando que bastarão alguns minutos para localizar a criança e voltar ao carro. É dessa escolha comum que nasce “Campo do Medo”, dirigido por Vincenzo Natali e estrelado ainda por Patrick Wilson. O problema surge poucos passos depois, quando Becky e Cal percebem que nem mesmo permanecer juntos será fácil.

O garoto é Tobin Humboldt (Will Buie Jr.), que também está perdido no campo. Becky e Cal tentam localizá-lo pela voz, mas a distância entre os gritos muda de maneira desconcertante. Em um instante, alguém parece estar a poucos metros. Pouco depois, a mesma pessoa soa distante. Quando os irmãos resolvem pular ao mesmo tempo para enxergar um ao outro acima da vegetação, descobrem que estão muito mais afastados do que imaginavam.

Esse é um dos recursos mais interessantes da história. O campo parece comum quando visto da estrada, porém deixa de oferecer qualquer referência depois que alguém entra nele. Não existem placas, trilhas ou pontos altos capazes de orientar os personagens. A grama cobre praticamente tudo. Becky chama por Cal, Cal responde, Tobin continua pedindo ajuda e cada tentativa de seguir uma voz pode levar alguém para uma direção diferente.

A situação de Becky torna a espera ainda mais arriscada. Grávida, cansada e separada do irmão, ela precisa encontrar uma saída antes que o desgaste físico piore. Cal, por sua vez, tenta chegar até ela enquanto continua procurando Tobin. Aquilo que começou como um resgate passa a envolver três pessoas incapazes de determinar onde estão, quanto caminharam ou quanto tempo levariam para retornar à rodovia.

O campo não respeita distâncias

Aos poucos, “Campo do Medo” abandona a ideia de um simples labirinto natural. O espaço parece modificar a distância entre as pessoas e interfere na percepção do tempo. A lógica usada para escapar de qualquer lugar desconhecido deixa de oferecer segurança. Caminhar em linha reta não significa chegar a uma borda. Seguir um som tampouco garante encontrar quem está gritando.

Tobin revela que não entrou ali sozinho. Seus pais, Ross Humboldt (Patrick Wilson) e Natalie Humboldt (Rachel Wilson), também fazem parte daquele desaparecimento. A família estava viajando quando o menino acabou no campo, repetindo uma situação parecida com a de Becky e Cal. A presença deles aumenta o número de pessoas perdidas e também levanta uma questão incômoda. Nem todo mundo que aparece entre a grama oferece a mesma sensação de segurança.

Ross ganha importância conforme os caminhos se cruzam. Patrick Wilson explora bem a simpatia inquietante do personagem, cuja presença pode parecer acolhedora em um momento e perturbadora logo depois. Em uma história na qual ninguém possui uma visão completa do que está acontecendo, confiar em outra pessoa vira uma decisão arriscada.

Travis entra na procura

Outro personagem ligado a Becky também chega ao local. Travis McKean (Harrison Gilbertson), pai do bebê que ela espera, procura pela jovem depois de seu desaparecimento. A entrada dele acrescenta uma camada emocional que existia antes do campo. Becky estava viajando com Cal em meio a dúvidas sobre a gravidez e sobre o futuro da relação com Travis, enquanto o irmão assumia uma postura protetora diante dela.

Esses vínculos ajudam o terror a sair da simples brincadeira de pessoas correndo entre plantas. Becky precisa lidar com a própria vulnerabilidade, Cal quer proteger a irmã e Travis carrega assuntos que ainda precisavam ser resolvidos entre os dois. O campo reúne pessoas que chegaram ali em momentos diferentes, mas passam a enfrentar o mesmo problema. Nenhuma delas consegue confiar plenamente no espaço ao redor.

Natali usa essa confusão para brincar também com o tempo. Certos acontecimentos parecem se repetir, personagens surgem em momentos inesperados e encontros que deveriam obedecer a uma ordem convencional deixam de fazê-lo. O espectador recebe informações aos poucos, quase sempre junto de quem está tentando escapar. Essa escolha mantém a sensação de desorientação sem transformar a história apenas em uma sequência de sustos.

Uma pedra muda o perigo

No centro daquele terreno existe ainda uma grande pedra negra que ajuda a revelar que a força do campo ultrapassa qualquer explicação geográfica. Ela exerce influência sobre quem se aproxima e passa a ocupar um lugar importante na relação entre os personagens e aquele espaço. Ross, especialmente, estabelece uma ligação perturbadora com o que existe ali, tornando a fuga dos demais mais complicada.

A partir desse ponto, o perigo deixa de depender somente de ficar perdido. Becky, Cal, Travis e Tobin precisam lidar também com pessoas modificadas pela influência daquele lugar. Sobreviver exige descobrir em quem confiar e quais movimentos ainda podem levá-los para fora. O campo permanece gigantesco ao redor deles, mas o maior medo passa a vir daquilo que ele pode fazer com quem permanece tempo suficiente em seu interior.

A adaptação vem de uma novela escrita por Stephen King e Joe Hill, pai e filho que compartilham aqui o gosto por situações cotidianas transformadas em pesadelos. O ponto de partida quase poderia aparecer em uma notícia banal. Duas pessoas escutam uma criança perdida e entram para ajudá-la. Bastam alguns metros para que o gesto de solidariedade tenha consequências muito maiores do que qualquer um poderia prever.

Um lugar aberto que sufoca

Vincenzo Natali trabalha com uma contradição curiosa. Os personagens estão ao ar livre, sob o céu, cercados por quilômetros de vegetação, mas a sensação é de confinamento. A câmera raramente oferece a eles uma referência realmente útil. Há espaço por todos os lados e, ainda assim, sair parece tão difícil quanto escapar de uma sala trancada.

Essa escolha combina com um diretor que já demonstrou interesse por ambientes capazes de aprisionar pessoas através de regras incomuns. Em “Campo do Medo”, porém, as paredes foram substituídas pela grama. O resultado nem sempre possui a mesma força durante toda a duração, principalmente quando a história precisa explicar parte do mistério, mas a premissa continua provocadora porque transforma algo inofensivo em ameaça.

Laysla De Oliveira segura boa parte dessa tensão ao dar a Becky uma fragilidade física que nunca elimina sua disposição de sobreviver. Avery Whitted faz de Cal um irmão protetor e insistente, enquanto Harrison Gilbertson oferece a Travis uma ligação afetiva fundamental com Becky. Patrick Wilson recebe o papel mais excêntrico do grupo e aproveita a crescente estranheza de Ross sem transformar o personagem em uma caricatura.

“Campo do Medo” deixa seus personagens ouvindo vozes que parecem próximas demais e procurando pessoas que deveriam estar logo adiante. O medo nasce dessa impossibilidade de confiar nos próprios sentidos. Becky, Cal, Travis e Tobin querem algo bastante simples, encontrar uns aos outros e voltar para a estrada. Dentro daquele campo, até isso pode exigir muito mais do que seguir em frente.