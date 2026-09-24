Ben Affleck e Jennifer Gardner vivem clássico dos anos 2000 inspirado nos quadrinhos, na Netflix

Em Nova York, o advogado Matt Murdock (Ben Affleck) passa os dias nos tribunais e as noites perseguindo criminosos pelas ruas de Hell’s Kitchen. Ele assumiu essa segunda vida porque acredita que algumas pessoas escapam da Justiça com facilidade. Em “Demolidor: O Homem sem Medo”, de 2003, a rotina do vigilante fica mais perigosa quando ele se apaixona por Elektra Natchios (Jennifer Garner), cuja família entra na mira do homem que controla o crime na cidade.

Matt perdeu a visão ainda menino, depois de um acidente com resíduos químicos. Em compensação, seus outros sentidos se tornaram extraordinariamente aguçados. Ele percebe sons, movimentos e cheiros que passam despercebidos para quase todo mundo. Isso o ajuda a circular pela cidade e a enfrentar adversários, mas não torna sua vida simples. Nova York oferece informação demais a alguém que mal consegue desligar os próprios ouvidos.

Adulto, ele trabalha ao lado de Foggy Nelson (Jon Favreau), sócio e amigo que conhece o advogado melhor do que conhece o homem escondido sob a máscara. Durante o dia, Matt tenta defender seus clientes pelas vias legais. À noite, veste o uniforme do Demolidor e procura criminosos que, aos seus olhos, saíram ilesos do tribunal. O problema é que sua indignação nem sempre vem acompanhada da certeza que uma sentença exige.

A história ganha força nessa diferença entre as duas vidas. O advogado precisa ouvir versões, reunir provas e aceitar que nem todo caso termina como gostaria. O vigilante pode sair atrás de alguém assim que a raiva aparece. Ben Affleck interpreta Matt como um homem exausto antes mesmo de começar outra noite de patrulha. As marcas das lutas chegam com ele ao escritório, embora Foggy não saiba de onde vieram.

Elektra muda a rotina

A chegada de Elektra Natchios oferece a Matt algo que ele raramente se permite, uma relação fora do trabalho e das ruas. Ela é filha do empresário Nikolas Natchios (Erick Avari), sabe lutar e não se intimida com as tentativas de Matt de chamar sua atenção. Jennifer Garner lhe dá disposição para responder a cada provocação, enquanto Affleck deixa aparecer um lado mais desajeitado do advogado. É agradável vê-lo tentar flertar sem poder recorrer ao uniforme. Pela primeira vez em algum tempo, perder uma discussão parece ser a menor de suas preocupações.

Matt, porém, entra nessa relação levando consigo um segredo enorme. Elektra conhece o homem que encontra durante o dia, mas desconhece os riscos que ele assume à noite. Quanto mais próximos ficam, mais difícil se torna explicar suas ausências e seus ferimentos. O romance tem uma leveza que faz bem ao filme, embora dure pouco antes de esbarrar nos interesses de gente poderosa.

O perigo chega à família Natchios

Wilson Fisk, interpretado por Michael Clarke Duncan, é o Rei do Crime. Sua influência vai além dos homens que aparecem para executar ordens em seu nome. Quando a família Natchios passa a correr perigo, Matt precisa lidar com uma ameaça que não pode resolver apenas vencendo uma briga. Ele quer proteger Elektra, mas esconder sua identidade o impede de contar a ela tudo o que sabe e tudo o que pretende fazer.

Fisk também tem a seu serviço o Mercenário (Colin Farrell), um assassino de pontaria excepcional. Farrell interpreta o personagem com uma confiança tão ostensiva que chega a ser divertida. Para ele, atingir um alvo parece questão de escolher o objeto mais improvável à mão. Essa presença dá à história um adversário capaz de pressionar o Demolidor nas ruas e de levar o perigo até pessoas que Matt conhece pelo nome.

Elektra não fica parada à espera de proteção. Ela toma decisões próprias, reage às ameaças e cobra explicações de Matt. O filme acerta ao permitir que a relação entre os dois tenha atritos. Matt sabe se orientar numa cidade barulhenta, mas encontra muito mais dificuldade para dizer a verdade à mulher de quem gosta. À medida que o Mercenário se aproxima, o silêncio entre eles deixa de ser apenas um problema amoroso.

A força e a falha do Demolidor

Mark Steven Johnson usa os sentidos de Matt para aproximar o espectador de sua maneira de perceber o mundo. Sons e movimentos ajudam o advogado a localizar alguém antes que essa pessoa saiba que está sendo seguida. Nas lutas, essa vantagem torna a ação ágil. Fora delas, oferece menos ajuda. Nenhuma habilidade extraordinária diz a Matt em quem Elektra vai acreditar ou quanto tempo ele ainda tem para conquistar sua confiança.

“Demolidor: O Homem sem Medo” por vezes corre depressa entre o romance, as perseguições e os planos de Fisk. Algumas conversas mereciam mais espaço, sobretudo quando uma palavra dita na hora certa poderia mudar a relação de Matt com Elektra. Ainda assim, há interesse em acompanhar um herói que volta para casa machucado e precisa aparecer no trabalho na manhã seguinte. O corpo cobra pela noite anterior, mesmo quando a cidade já espera outra.

O título promete um homem sem medo, mas Matt se aproxima do público quando demonstra preocupação com Elektra e cansaço diante das próprias escolhas. Ele pode ouvir um inimigo se aproximar e reconhecer o perigo antes dos demais. O que não consegue fazer é manter suas duas vidas separadas enquanto Fisk e o Mercenário ameaçam alguém que ele ama. A partir desse ponto, cada saída de Matt para as ruas também coloca sua relação com Elektra em risco.