John Travolta e Joaquin Phoenix em drama sensível sobre bravura e companheirismo, na Netflix

Em Baltimore, o bombeiro Jack Morrison fica preso durante um incêndio, enquanto seu antigo capitão tenta alcançá-lo antes que o prédio se torne inacessível. Essa emergência abre “Brigada 49”, drama de 2004 dirigido por Jay Russell, e dá ao público duas histórias para acompanhar. Uma acontece entre fumaça, calor e equipes de resgate. A outra volta aos anos em que Jack aprendeu o ofício, conheceu a esposa e formou uma família que passou a conviver com o risco de perdê-lo.

Jack (Joaquin Phoenix) entra para o corpo de bombeiros como um novato. O capitão Mike Kennedy (John Travolta) o recebe na equipe e se torna seu mentor. Há trabalho a aprender, ordens a seguir e colegas em quem confiar quando a saída de um prédio deixa de ser simples. Jack leva a profissão a sério e, com o passar dos anos, torna-se um bombeiro experiente. Kennedy acompanha essa mudança de perto, o que torna especialmente difícil sua tarefa durante o incêndio que prende Jack.

O novato e o capitão

A convivência na brigada ajuda a explicar por que Jack permanece naquele trabalho, apesar dos perigos. Entre um chamado e outro, os bombeiros brincam, criam intimidade e aprendem a reconhecer as reações dos colegas sob pressão. As piadas dão alguma leveza aos dias, mas ninguém perde de vista o que pode acontecer quando o alarme toca. Jack encontra ali amigos e uma função da qual se orgulha. Também passa a aceitar riscos que assustam quem o espera em casa.

Kennedy tem um papel decisivo nessa formação. Travolta interpreta o capitão com a segurança de quem sabe dar uma ordem sem precisar transformar cada conversa em discurso. Para Jack, ele é um chefe, um professor e, aos poucos, alguém cuja opinião importa fora das ocorrências. Essa relação dá peso ao resgate. O homem que ensinou Jack a trabalhar dentro de edifícios em chamas agora precisa coordenar os bombeiros que tentam tirá-lo de um.

Linda espera por Jack

Fora da corporação, Jack conhece Linda (Jacinda Barrett), casa-se com ela e tem filhos. O casamento cresce junto com sua carreira, mas a rotina da família nunca fica inteiramente separada dos incêndios. Cada saída para o trabalho traz a possibilidade de uma ligação difícil ou de uma espera maior do que a prevista. Linda conhece o compromisso do marido com a brigada. Ainda assim, quer sua presença na vida que os dois construíram.

O filme acerta ao dar sentido à preocupação dela. Linda não pede que Jack se torne outra pessoa de uma hora para outra. Ela precisa que o marido perceba o que suas ausências custam à família, sobretudo depois da chegada das crianças. Jacinda Barrett interpreta essa inquietação sem transformar a personagem em alguém contrário ao trabalho dos bombeiros. Linda admira Jack e teme por ele. São sentimentos que cabem na mesma conversa, embora nem sempre Jack tenha tempo de terminá-la antes do próximo chamado.

Phoenix, por sua vez, dá a Jack uma reserva que combina com o personagem. Ele demonstra afeto, gosta dos colegas e conhece o valor do próprio trabalho, mas nem sempre sabe falar com Linda sobre o medo que ambos carregam. O problema volta a cada ocorrência. Jack sai para ajudar pessoas que precisam dele naquele momento, enquanto a esposa fica responsável por lidar com o que sua ausência deixa dentro de casa.

A emergência que interrompe tudo

Quando Jack fica preso no pior incêndio de sua carreira, a experiência dos anos anteriores oferece apenas parte do que ele precisa. Ele conhece os perigos de um prédio em chamas, mas depende de Kennedy e dos colegas para sair. Do lado de fora, o antigo capitão coordena o resgate sem poder chegar pessoalmente até ele. A cada tentativa, o fogo torna mais difícil alcançar o bombeiro isolado.

Russell alterna essa emergência com passagens da vida de Jack. A escolha dá rosto às pessoas que têm algo a perder naquela noite e mostra quanto tempo levou para que aquelas relações se formassem. Há trechos em que o retorno ao passado freia a urgência do incêndio, mas ele também impede que Jack seja definido apenas pelo perigo que enfrenta. O bombeiro preso no edifício é o mesmo homem que começou inseguro na corporação, fez amigos, se apaixonou por Linda e viu os filhos crescerem enquanto continuava a atender chamados.

“Brigada 49” aproxima o suspense do drama familiar sem precisar esconder o trabalho por trás do resgate. Kennedy reúne a equipe e procura uma forma de chegar a Jack. Linda aguarda notícias do marido que tantas vezes viu sair para ajudar desconhecidos. Dentro do prédio, Jack depende dos colegas que ajudaram a formar sua vida em Baltimore. O filme mantém essas três situações ligadas, e o tempo disponível para o resgate fica cada vez menor.