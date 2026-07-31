Denzel Washington e John Travolta em suspense sufocante no Prime Video

Durante uma tarde em Manhattan, o funcionário do metrô Walter Garber (Denzel Washington) tenta salvar passageiros sequestrados por Ryder (John Travolta), que cobra US$ 10 milhões e aceita falar apenas com ele. Lançado em 2009, “O Sequestro do Metrô 123”, de Tony Scott, transforma a central ferroviária num ponto decisivo da crise, pois cada minuto perdido aumenta o perigo dentro do vagão.

Quatro homens armados embarcam numa composição do metrô de Nova York e dominam o primeiro carro. Liderados por Ryder, eles param o trem numa pequena inclinação, separam o vagão dianteiro e permitem que o restante retorne pelos trilhos. Os passageiros que ficaram na frente tornam-se reféns, enquanto o bloqueio compromete o funcionamento da linha e mobiliza policiais, funcionários do transporte e integrantes da prefeitura.

Ryder entra em contato com a central e apresenta suas condições. A cidade tem uma hora para entregar US$ 10 milhões. Depois desse prazo, ele promete matar um passageiro a cada minuto de atraso. A ameaça ganha peso porque o criminoso conhece o metrô, controla o vagão e parece ter calculado o tempo necessário para obrigar as autoridades a agir sob pressão.

Walter Garber estava cumprindo uma função inferior à habitual quando recebeu a ligação. Supervisor experiente, ele havia sido afastado do cargo enquanto uma suspeita de suborno era investigada. Sua reputação está ferida, os colegas observam seus movimentos e ninguém sabe ao certo se ele apenas tomou uma decisão ruim ou aceitou dinheiro durante a compra de novos trens.

A voz escolhida por Ryder

Garber conhece os mapas, os sinais e as regras da rede ferroviária. Esse domínio ajuda a localizar o trem, mas não abre as portas do vagão. Ryder possui as armas e mantém os passageiros sob a mira de seus comparsas. Entre eles está Phil Ramos (Luis Guzmán), responsável por tarefas ligadas ao funcionamento da composição e essencial para que o plano continue dentro do túnel.

O tenente Camonetti (John Turturro), especialista da polícia, chega à central para assumir a conversa. Ryder rejeita o novo interlocutor e exige a volta de Garber. A imposição deixa a equipe diante de uma escolha desconfortável. Manter o despachante na linha oferece alguma continuidade, mas entrega parte da operação a um funcionário cercado por dúvidas profissionais.

Garber aceita permanecer ao telefone porque qualquer interrupção pode custar uma vida. Denzel Washington interpreta o personagem com uma contenção que combina com o ambiente. Ele fala baixo, consulta telas, observa os sinais e tenta ganhar alguns segundos sem provocar Ryder. Seu medo existe, mas não ocupa toda a cena. Há também cansaço, constrangimento e a preocupação de quem sabe que cada frase será examinada depois.

Ryder aproveita essa fragilidade. Ele faz perguntas sobre a investigação, menciona informações pessoais e obriga Garber a lidar com assuntos que preferia manter fora daquela sala. John Travolta escolhe um registro barulhento, agressivo e bastante inquieto. Em certos trechos, o personagem chega perto da caricatura, mas essa falta de equilíbrio combina com a ameaça que ele deseja transmitir. Ryder quer que todos acreditem que pode apertar o gatilho por irritação, tédio ou capricho.

Dez milhões atravessam a cidade

O prefeito de Nova York (James Gandolfini) autoriza o pagamento diante do risco imposto aos passageiros. A decisão resolve apenas a primeira parte do problema. O dinheiro precisa ser reunido, contado, transportado pelas ruas de Manhattan e levado até o túnel dentro do prazo. Dinheiro público, descobre-se, também pega trânsito.

Gandolfini interpreta o prefeito com um desgaste discreto. Ele ouve assessores, avalia o custo político e libera os recursos sem transformar o cargo numa demonstração de valentia. Camonetti tenta manter a polícia preparada para entrar no túnel, enquanto Garber insiste em preservar a ligação. Cada autoridade possui uma atribuição, mas Ryder concentra todas elas numa única exigência.

A situação também derruba o mercado financeiro. Ryder acompanha as notícias por computador, observa a movimentação fora do metrô e sabe mais sobre a cidade do que os policiais gostariam. Essa conexão levanta uma dúvida importante. O resgate pode ser apenas uma parte de seu plano. A pergunta sobre sua fuga permanece aberta, pois receber milhões num vagão cercado parece muito mais fácil do que sair dali carregando o dinheiro.

Tony Scott acompanha simultaneamente o vagão, a central, o gabinete do prefeito e o transporte da quantia. Os cortes acelerados reforçam a contagem regressiva, embora algumas passagens deixem confusa a localização das equipes. Quando a câmera permanece com Garber e Ryder, o suspense ganha maior precisão. As duas vozes revelam informações aos poucos, escondem intenções e transformam uma conversa telefônica em disputa por tempo.

Denzel Washington segura a história

A força da produção está na diferença entre os protagonistas. Ryder grita, ameaça e procura dominar qualquer pessoa que entre na ligação. Garber precisa permanecer sereno porque uma palavra mal colocada pode atingir alguém preso no trem. Washington sustenta essa responsabilidade sem transformar o personagem num herói impecável. A acusação de suborno permanece próxima, lembrando que o homem encarregado de ajudar os reféns também precisa explicar suas próprias escolhas.

Travolta trabalha com energia mais espalhafatosa. Sua atuação combina agressividade, sarcasmo e uma espécie de prazer nervoso ao controlar a cidade pelo telefone. O excesso por vezes enfraquece o perigo, sobretudo quando Ryder eleva a voz além do necessário. Ainda assim, o ator cria um criminoso difícil de prever, característica que mantém Garber e a polícia cautelosos.

Luis Guzmán recebe menos espaço, mas Phil Ramos ajuda a dar credibilidade à parte operacional do sequestro. John Turturro oferece firmeza a Camonetti, profissional treinado que percebe a inutilidade de um protocolo rejeitado pelo homem armado. James Gandolfini completa o grupo com um prefeito mais cansado do que heroico, obrigado a liberar uma fortuna sem saber se o pagamento garantirá a saída dos passageiros.

O relógio fecha todas as saídas

A versão de Tony Scott atualiza a história levada ao cinema em 1974 ao incorporar internet, comunicação digital e movimentações financeiras. Esses recursos permitem que Ryder acompanhe a reação das autoridades e dificultam qualquer tentativa de enganá-lo. O metrô continua sendo o centro da ameaça, mas a crise alcança ruas, gabinetes, computadores e bolsas de valores.

Garber é um homem comum colocado numa função que nem a polícia consegue assumir. A ação nasce do deslocamento do dinheiro, da movimentação nos túneis e da possibilidade de uma entrada armada. O suspense, porém, depende principalmente da ligação mantida entre dois desconhecidos.

A história preserva até os últimos minutos a pergunta que movimenta a polícia desde o começo. Ryder pode receber o dinheiro, mas ainda precisa abandonar um vagão cercado sob Manhattan. Garber continua diante dos monitores, o criminoso conserva os passageiros e a contagem regressiva segue retirando segundos da única hora concedida à cidade.