Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe em suspense noir na Netflix

Em Nova York, em 1957, o detetive Lionel Essrog investiga a morte de seu mentor e descobre interesses políticos ligados à transformação da cidade. Em “Brooklyn — Sem Pai Nem Mãe”, Lionel Essrog (Edward Norton) trabalha numa pequena agência de detetives particulares ao lado de outros homens que conheceu ainda no orfanato. Todos foram acolhidos e empregados por Frank Minna (Bruce Willis), chefe do escritório e figura paterna do grupo. Quando Frank é assassinado durante um serviço cercado de segredos, Lionel decide descobrir quem ordenou o crime e qual informação custou a vida do amigo.

A tarefa começa com poucas pistas. Lionel conserva algumas palavras ditas por Frank, anota nomes, refaz telefonemas e procura endereços relacionados às últimas horas do chefe. Os colegas da agência preferem cautela, pois sabem que o escritório tem pouco dinheiro e nenhuma proteção institucional. A polícia também demonstra escasso interesse em prolongar o caso. Sem distintivo ou autorização oficial, Lionel segue sozinho e depende da memória para ligar pessoas que aparentam não ter qualquer relação.

A síndrome de Tourette interfere em sua fala e provoca movimentos involuntários. Algumas pessoas reagem com impaciência, outras o tratam como incapaz e quase todas levam algum tempo para perceber que estão diante de um investigador bastante atento. Lionel pede desculpas quando necessário, suporta constrangimentos e continua fazendo perguntas. Sua mente registra nomes, sons e fragmentos de conversa que os demais deixam passar. Norton interpreta essas características com sensibilidade, sem transformar o personagem numa coleção de tiques ou numa figura feita para despertar pena.

Do Brooklyn às ruas do Harlem

As pistas levam Lionel ao Harlem e a uma reunião de moradores ameaçados por grandes projetos urbanos. Nesse ambiente, ele conhece Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), uma advogada que atua ao lado das famílias atingidas pelas decisões do poder público. Ela sabe quais edifícios podem desaparecer, quem controla determinadas áreas e por que tanta gente teme falar. Lionel acredita que essa disputa guarda alguma ligação com a morte de Frank, mas precisa esconder parte do que descobriu para preservar Laura.

A aproximação entre os dois nasce de perguntas cautelosas e desconfianças compreensíveis. Laura percebe que Lionel não pertence ao grupo de homens que circula pelo bairro em busca de vantagens. Ele reconhece nela uma fonte valiosa, mas também alguém exposto a perigos que ainda não consegue dimensionar. Gugu Mbatha-Raw oferece firmeza à personagem e impede que Laura permaneça limitada ao papel de informante. Ela tem profissão, vínculos comunitários e interesses próprios, elementos que tornam sua presença decisiva para o avanço da investigação.

Lionel também chega a um clube de jazz, onde procura pessoas ligadas aos últimos passos de Frank. A música ocupa boa parte do ambiente e modifica sua concentração, oferecendo uma pausa rara aos impulsos que atropelam suas conversas. A sequência permite que Edward Norton trabalhe a relação do personagem com sons e repetições sem interromper o caso policial. Lionel precisa observar o salão, reconhecer quem possui informação e aguardar uma abertura. O clube oferece outra pista, mas também confirma que alguém acompanha seus movimentos.

Um homem acima das regras

O nome que domina essa rede é Moses Randolph (Alec Baldwin), poderoso funcionário público responsável por grandes obras em Nova York. Ele decide onde pontes, estradas e conjuntos habitacionais serão construídos, enquanto bairros inteiros enfrentam demolições e despejos. Randolph fala com a segurança de quem raramente é contrariado. Seus cargos, assessores e alianças garantem acesso a documentos, autoridades e verbas que Lionel jamais conseguiria alcançar por conta própria.

Alec Baldwin dá ao personagem uma combinação incômoda de carisma e arrogância. Randolph não precisa gritar durante cada conversa, pois sua influência já intimida quem está ao redor. Quando Lionel tenta aproximar os projetos urbanos do assassinato de Frank, percebe que deixou o terreno dos pequenos serviços particulares. A apuração agora envolve decisões administrativas, segregação racial e interesses imobiliários protegidos por pessoas que podem encerrar o caso ou comprometer testemunhas.

Outro nome importante é Paul Randolph (Willem Dafoe), engenheiro brilhante e irmão afastado de Moses. Paul conhece a origem dos projetos e guarda informações sobre os acordos que fortaleceram o poder do irmão. Ele fala por partes, muda de assunto e obriga Lionel a separar ressentimentos familiares de fatos úteis. Dafoe mantém o personagem entre a lucidez e o desgaste, dando peso a cada aparição sem roubar o centro da história.

As revelações de Paul ajudam Lionel a perceber que a morte de Frank pertence a uma disputa muito maior. O detetive, porém, ainda precisa descobrir quais informações são confiáveis e quem pode recebê-las sem colocar Laura ou seus colegas em perigo. Uma palavra entregue à pessoa errada pode fechar portas, destruir documentos e devolver vantagem aos homens que desejam preservar o silêncio.

Um detetive difícil de esquecer

Edward Norton, que também assina a direção e o roteiro, mantém a história próxima de Lionel. O público recebe as informações na mesma velocidade do investigador, por meio de telefonemas interrompidos, nomes anotados, reuniões comunitárias e conversas marcadas pela desconfiança. A escolha fortalece o mistério, embora a duração de quase duas horas e meia cobre certa paciência. Alguns personagens entram por pouco tempo, e determinadas explicações políticas poderiam ser mais enxutas.

Ainda assim, Norton sustenta o interesse pela humanidade de Lionel. O detetive erra abordagens, insiste em perguntas inconvenientes e tenta conservar alguma elegância mesmo quando sua própria fala decide sabotá-lo. Existe uma graça discreta nessa batalha cotidiana, mas ela nunca diminui sua dor ou sua inteligência. Bruce Willis, em participação breve, oferece a Frank a autoridade afetuosa necessária para explicar por que Lionel se arriscaria tanto por ele.

“Brooklyn — Sem Pai Nem Mãe” combina crime, drama e mistério dentro de uma Nova York marcada por desigualdade e ambição. A investigação pessoal abre caminho para uma disputa sobre quem tem o direito de decidir o futuro da cidade. Lionel procura o assassino de Frank, mas cada pista revela famílias pressionadas, bairros ameaçados e autoridades dispostas a proteger seus projetos. Quanto mais se aproxima da verdade, menos espaço encontra para agir sem colocar alguém em perigo.

O suspense policial é cuidadoso, por vezes extenso, sustentado por um protagonista inteligente e vulnerável. Edward Norton trata Lionel com respeito e permite que suas limitações convivam com uma capacidade rara de observação. O detetive avança porque se recusa a aceitar que Frank seja transformado em mais um processo esquecido. Com suas anotações, lembranças e perguntas persistentes, ele mantém o caso aberto quando quase todos prefeririam arquivá-lo.