Fenômeno de bilheteria: aventura com Jason Momoa, Jack Black e Jennifer Coolidge arrecadou 5 bilhões de reais nos cinemas e está na Netflix

Henry (Sebastian Hansen) acaba de chegar à pequena Chuglass, em Idaho, carregando invenções que despertam mais estranhamento do que interesse. Em “Um Filme Minecraft”, dirigido por Jared Hess, o garoto atravessa um portal ao lado de Natalie (Emma Myers), Garrett Garrison (Jason Momoa) e Dawn (Danielle Brooks). Presos no Mundo Superior, os quatro precisam dominar as regras daquele território e proteger o objeto capaz de levá-los de volta. O problema cresce quando Malgosha (Rachel House), líder dos piglins, descobre a passagem e decide tomar o poder necessário para invadir aquele universo.

Natalie muda de cidade com Henry após a morte da mãe dos dois. Ela assume a responsabilidade pelo irmão mais novo enquanto procura emprego e tenta oferecer alguma estabilidade à família. Henry, porém, não se adapta facilmente. O menino prefere criar máquinas, desenhar projetos e imaginar possibilidades que os adultos ao redor consideram estranhas. A escola representa uma chance de recomeço, mas também expõe sua dificuldade para participar de um ambiente onde seguir instruções vale mais do que inventar alguma coisa.

Henry constrói um equipamento e tenta demonstrá-lo na escola, disposto a provar que suas ideias podem sair do papel. O projeto sofre uma interferência, causa estragos e coloca o garoto em situação delicada. Natalie precisa interromper suas obrigações para ajudá-lo, enquanto Dawn, corretora de imóveis e responsável por um zoológico ambulante, entra na confusão. A invenção fracassada aumenta as despesas da família e deixa Henry ainda mais afastado dos colegas.

Garrett Garrison (Jason Momoa) também vive preso a uma versão antiga de si mesmo. Conhecido como “Homem do Lixo”, ele foi campeão de videogame durante a juventude e ainda trata aquela conquista como o ponto mais importante de sua biografia. Agora, administra uma loja em dificuldades e procura algo valioso que possa recuperar suas finanças. Em um leilão de depósito, Garrett compra uma caixa e leva para casa um cubo ligado a um objeto misterioso. Ele acredita ter encontrado uma mercadoria lucrativa, mas entrega ao grupo a chave para outro mundo.

O portal entra em ação

Henry descobre os objetos comprados por Garrett e percebe que eles podem ser encaixados. Ao reuni-los, ativa um portal escondido numa antiga mina próxima à cidade. Natalie, Dawn e Garrett seguem o garoto, mas todos acabam sugados pela passagem. O grupo deixa Chuglass e aparece no Mundo Superior, uma paisagem formada por blocos, animais quadrados e materiais que podem ser retirados do ambiente. A beleza do lugar dura pouco, pois a chegada da noite traz criaturas agressivas e diminui as chances de sobrevivência.

Garrett tenta assumir o comando porque conhece videogames e ainda se apresenta como especialista em qualquer desafio digital. Sua experiência, contudo, pertence a outra época e pouco ajuda diante de esqueletos, zumbis e regras físicas desconhecidas. A insistência do personagem produz algumas das situações mais engraçadas da aventura. Jason Momoa abraça o ridículo com gosto, usando roupas chamativas, cabelos impecáveis e uma vaidade maior do que sua capacidade de liderança. Cada tentativa de impressionar o grupo cria um problema adicional e deixa Henry com menos tempo para descobrir uma saída.

Steve (Jack Black) surge quando os visitantes mais precisam de orientação. Antigo vendedor de maçanetas, ele abandonou uma vida frustrante no mundo real e passou anos no Mundo Superior. Ali, aprendeu a transformar blocos em ferramentas, armas, casas e meios de transporte. Steve conhece os perigos locais e sabe que o grupo depende do Orbe da Dominância para reabrir o portal. Sua ajuda vem acompanhada de entusiasmo barulhento, músicas improvisadas e explicações que parecem prestes a virar um show particular.

Criatividade vale mais que força

A convivência entre Steve e Garrett alimenta boa parte da comédia. Os dois querem ocupar o posto de homem mais experiente da equipe, embora Henry resolva os problemas mais importantes. Steve domina o Mundo Superior, mas gosta demais de exibir esse conhecimento. Garrett tenta esconder o próprio despreparo sob frases confiantes e poses heroicas. A disputa atrasa decisões, consome recursos e obriga Natalie e Dawn a manter alguma ordem enquanto criaturas hostis seguem o grupo.

Henry logo percebe que a sobrevivência naquele universo depende da capacidade de imaginar antes de construir. Os blocos obedecem a combinações específicas, porém oferecem liberdade suficiente para que o garoto transforme uma ideia em objeto concreto. Aquilo que provocava desconfiança na escola passa a garantir abrigo, transporte e proteção. Sebastian Hansen interpreta Henry com sensibilidade, sem transformar o jovem inventor numa criança artificialmente sábia. Ele continua inseguro, comete erros e precisa da ajuda dos adultos, embora sua inventividade ofereça ao grupo uma vantagem real.

Malgosha deseja destruir a criatividade presente no Mundo Superior. A governante vive no Nether, território árido onde os piglins trabalham sob seu comando. Quando descobre que o Orbe da Dominância voltou a circular, ela envia seus soldados para recuperá-lo. Rachel House empresta voz à vilã, cuja irritação permanente combina com o tom infantil da produção. A ameaça é simples e compreensível. Se Malgosha obtiver o artefato, Steve perde o lugar onde construiu sua vida, e os visitantes ficam sem acesso ao mundo real.

Uma aventura feita para famílias

Jared Hess organiza a história para atender dois públicos. Crianças familiarizadas com Minecraft reconhecem criaturas, ferramentas, receitas e referências espalhadas pela aventura. Pais ou espectadores que nunca jogaram conseguem acompanhar a missão porque os objetivos permanecem bem definidos. O grupo precisa proteger o orbe, alcançar o portal e sobreviver às investidas dos piglins. As informações chegam durante perseguições e construções, mantendo a história em movimento sem exigir conhecimento anterior do jogo.

Nem todos os personagens recebem o mesmo espaço. Natalie e Dawn participam da missão e enfrentam perigos, mas suas histórias ficam menores diante da dupla formada por Steve e Garrett. Emma Myers oferece firmeza à irmã preocupada, enquanto Danielle Brooks dá energia a uma personagem que aceita o absurdo com admirável serenidade. Jack Black ocupa cada cena com sua conhecida intensidade, e Jason Momoa responde com uma atuação debochada. Quando os dois aparecem juntos, a aventura ganha personalidade, ainda que Henry continue sendo o centro emocional da história.

“Um Filme Minecraft” prefere a diversão descomplicada às grandes reflexões. Algumas piadas insistem além da conta, e a quantidade de referências pode cansar quem não conhece o videogame. Ainda assim, o longa preserva uma qualidade essencial do material original. Henry recebe liberdade para criar, falhar e tentar novamente. Cercado por pessoas igualmente deslocadas, ele transforma suas ideias em ferramentas capazes de proteger o grupo e manter aberta a única passagem para casa.