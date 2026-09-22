Atuação genial de Cate Blanchett em filme pouco conhecido de Richard Linklater, no Prime Video

Bernadette Fox (Cate Blanchett) foi uma arquiteta admirada, mas vive afastada da profissão em Seattle, em 2019, quando uma viagem familiar à Antártida expõe sua crise criativa, o desgaste do casamento e anos de isolamento. Dirigido por Richard Linklater, “Cadê Você, Bernadette?” adapta o romance de Maria Semple e acompanha uma mulher que ainda cuida da família com enorme devoção, embora tenha perdido quase todo o interesse pela vida que leva.

Bernadette mora com o marido, Elgie Branch (Billy Crudup), e a filha adolescente, Bee Branch (Emma Nelson), numa antiga escola transformada em residência. O imóvel é enorme, desgastado e cheio de problemas. Ela sabe projetar espaços extraordinários, mas parece incapaz de cuidar daquele lugar. A contradição resume bem sua situação.

Durante muitos anos, Bernadette esteve entre os nomes mais promissores da arquitetura americana. Um episódio traumático envolvendo sua obra mais importante, porém, interrompeu sua carreira e abalou a confiança que mantinha no próprio talento. Ela deixou Los Angeles, mudou-se para Seattle e abandonou os projetos. Desde então, dedica quase toda a energia à filha.

Bee cresceu cercada pelo carinho da mãe e mantém com ela uma relação afetuosa, divertida e cúmplice. As duas conversam com intimidade e compartilham uma ironia que Elgie nem sempre acompanha. O pai trabalha na Microsoft, passa longos períodos ocupado e observa o comportamento da esposa com preocupação crescente. A família continua unida, mas vive sob regras frágeis que ninguém deseja discutir.

Bernadette sai pouco, dorme mal e despreza os compromissos sociais da escola de Bee. Também trava uma guerra particular com Audrey Griffin (Kristen Wiig), a vizinha que cobra providências sobre as plantas invasoras no terreno entre as duas casas. Cada conversa vira uma competição de hostilidade. Bernadette usa o sarcasmo, Audrey aciona a comunidade e ambas transformam jardinagem em assunto de segurança nacional.

Cate Blanchett faz dessa mulher uma presença fascinante, embora nem sempre agradável. Bernadette pode ser brilhante, engraçada e cruel dentro de poucos minutos. Ela percebe a superficialidade alheia com precisão, porém usa essa inteligência para afastar qualquer pessoa que tente se aproximar. Sua língua afiada oferece cenas divertidas, mas deixa feridas reais na família e na vizinhança.

Uma viagem entra no calendário

Depois de conseguir excelentes notas, Bee cobra dos pais uma recompensa prometida e escolhe uma viagem à Antártida. Elgie concorda, enquanto Bernadette entra em pânico diante da ideia de conviver com turistas, enfrentar um navio e abandonar o refúgio doméstico. Mesmo assustada, ela aceita porque não deseja decepcionar a filha.

A viagem passa a ocupar o calendário familiar e cria um prazo que Bernadette já não consegue ignorar. Ela precisa comprar roupas adequadas, providenciar documentos e lidar com tarefas que exigem contato com outras pessoas. Para escapar dessas conversas, recorre a Manjula, uma assistente virtual que supostamente trabalha na Índia. Bernadette envia mensagens, dados pessoais e pedidos variados a alguém que nunca conheceu.

O recurso parece conveniente, sobretudo para uma mulher que prefere resolver a própria vida pela tela do computador. A quantidade de informações compartilhadas, entretanto, desperta dúvidas sérias. O mistério entra na história por essa brecha e leva Elgie a temer que a esposa tenha colocado a família em risco. O problema digital se soma às brigas da vizinhança, ao estado da casa e à ansiedade que Bernadette já não consegue esconder.

Richard Linklater distribui essas complicações sem transformar “Cadê Você, Bernadette?” num suspense. A suspeita envolvendo Manjula aumenta a pressão, mas permanece ligada ao estado emocional da protagonista e à tentativa do marido de assumir o controle. Elgie acredita estar protegendo a esposa. Bernadette recebe suas atitudes como prova de que todos passaram a falar sobre ela sem ouvi-la.

O casamento entra em alerta

O desgaste entre Bernadette e Elgie nasce de anos de silêncio. Ele conhece a arquiteta talentosa que abandonou a carreira, mas se acostumou a vê-la apenas como mãe e esposa. Ela acompanha o sucesso profissional do marido enquanto esconde o próprio ressentimento atrás de piadas, óculos escuros e reclamações sobre Seattle. Nenhum dos dois consegue dizer onde a parceria começou a falhar.

Billy Crudup interpreta Elgie sem transformá-lo num vilão doméstico. O personagem age movido pelo medo e procura ajuda quando acredita que a situação saiu do controle. Seus gestos têm alguma lógica, mas deixam Bernadette cercada dentro da própria casa. O cuidado assume uma forma autoritária, e a confiança do casal perde espaço.

Bee ocupa a parte mais sensível dessa disputa. Emma Nelson oferece à adolescente uma segurança rara, distante da rebeldia fabricada que costuma marcar personagens dessa idade. Ela conhece as dificuldades da mãe, mas também recorda a mulher criativa escondida sob o mau humor. Quando os adultos passam a tratar Bernadette apenas como alguém doente ou irresponsável, Bee preserva a história que eles deixaram de enxergar.

Essa relação impede que “Cadê Você, Bernadette?” caia num retrato amargo. Mãe e filha possuem carinho verdadeiro, apesar do caos que cerca a família. Bee não deseja salvar Bernadette por meio de uma frase inspiradora. Ela quer viajar com a mãe, cumprir um plano e recuperar a convivência que os problemas domésticos ameaçam interromper.

A Antártida abre outra passagem

A Antártida representa uma ruptura com a rotina de Seattle. O destino exige planejamento, coragem e disposição para observar espaços extremos. Para Bernadette, também desperta uma curiosidade ligada ao trabalho que abandonou. Ela volta a prestar atenção em edifícios, materiais, funções e necessidades humanas. Sua inteligência deixa de servir apenas ao sarcasmo e recupera uma finalidade concreta.

Linklater se interessa menos pelo desaparecimento anunciado no título do que pelos motivos que empurram Bernadette para longe. A pergunta principal envolve o lugar ocupado por uma mulher depois que a maternidade, o casamento e a frustração profissional consomem sua identidade. O roteiro oferece uma saída otimista, embora simplifique algumas feridas e transforme personagens secundários em figuras rasas.

Kristen Wiig, por exemplo, recebe a ingrata função de concentrar a irritação suburbana. Audrey é invasiva, competitiva e quase sempre excessiva, mas a atriz encontra humanidade suficiente para impedir que a vizinha vire somente uma piada. As disputas entre as duas mulheres divertem porque carregam problemas reais relacionados à propriedade, à reputação e à convivência comunitária.

“Cadê Você, Bernadette?” desenvolve melhor quando deixa que Cate Blanchett ocupe o centro da história sem pedir desculpas pela personalidade difícil da protagonista. Bernadette ama a filha, magoa o marido, despreza os vizinhos e sente falta da profissão que abandonou. Nada disso cabe numa explicação confortável.

A leveza do filme convive com uma pergunta dolorosa. Quanto tempo alguém consegue viver distante daquilo que fazia sua inteligência ganhar sentido? Bernadette precisa sair de casa para descobrir se ainda possui coragem de criar. A viagem marcada por Bee oferece a passagem, mas atravessá-la permanece uma escolha exclusivamente sua.