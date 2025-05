Injustiçado no Oscar, filme que lançou Edward Norton está na Netflix

Num tribunal em que a retórica vale tanto quanto a verdade, e onde os trajes da justiça servem, por vezes, mais para encobrir do que para revelar, “As Duas Faces de um Crime” aparece como um sofisticado tratado sobre manipulação, vaidade institucional e os labirintos da mente humana. Lançado em 1996 e dirigido com habilidade inegável por Gregory Hoblit, o filme não apenas lançou Edward Norton ao panteão dos grandes intérpretes contemporâneos, como redesenhou as fronteiras do thriller judicial. Trata-se de um jogo de espelhos em que cada personagem reflete, distorce ou fragmenta a noção de verdade — e o faz com tal habilidade que o espectador se vê cúmplice, mesmo sem perceber.

O ponto de partida parece familiar: um jovem coroinha é acusado de assassinar brutalmente um arcebispo influente. A imprensa se agita, a opinião pública se divide, e o caso ganha os contornos de um espetáculo jurídico. No centro da arena está Martin Vail, interpretado por Richard Gere com o cinismo controlado de quem conhece os bastidores da justiça como se fossem seu próprio palco. Vail não é movido por compaixão, tampouco por um senso de justiça: o que o impulsiona é a visibilidade, a glória efêmera e a doce ilusão de controle. No entanto, sua trajetória o força a confrontar um adversário que escapa aos parâmetros usuais de lógica ou empatia.

Aaron Stampler, o acusado, surge como uma figura quase espectral: frágil, gago, retraído — um personagem cuja própria aparência serve como mecanismo de defesa e disfarce. Edward Norton, em sua estreia no cinema, transforma esse arquétipo em algo absolutamente inédito: uma construção psicológica de múltiplas camadas, cujo desdobramento final não apenas desconstrói a linearidade do enredo, mas implanta uma inquietação duradoura no imaginário do público. Sua atuação é de tal densidade que altera o eixo do filme — o julgamento, que antes parecia o centro da narrativa, passa a ser apenas o pano de fundo para um duelo silencioso e profundamente perturbador entre verdade e performance.

A dinâmica entre Vail e Stampler ultrapassa os limites do tribunal. Cada diálogo entre os dois é uma batalha sutil, uma espécie de dança perigosa em que a persuasão se mistura com a suspeita e a empatia vira moeda de troca. Nesse cenário, Laura Linney assume o papel da promotora Janet Venable, cuja história pregressa com Vail confere ao processo uma tensão adicional, nem sempre visível, mas sempre presente. Linney oferece uma performance que vai além da mulher ambiciosa ou da profissional íntegra: sua personagem é alguém em conflito, presa entre as exigências da justiça e os fantasmas da intimidade. A presença dela amplia o escopo do filme, que não se limita à intriga jurídica, mas explora também os contornos emocionais que permeiam os bastidores do poder.

O roteiro de Steve Shagan e Ann Biderman evita a armadilha das soluções fáceis. Ao invés disso, investe na ambiguidade, nos silêncios, nas contradições — elementos que exigem um espectador ativo, atento às entrelinhas e disposto a questionar suas próprias certezas. O filme constrói um universo onde cada personagem, por mais secundário que pareça, ocupa uma função simbólica essencial: Alfre Woodard, como a juíza que orquestra os ritos processuais com firmeza e frieza quase maternal, representa a tentativa de manter a ordem em meio ao caos. Já Frances McDormand, no papel da psiquiatra encarregada de avaliar o estado mental do réu, opera como um espelho racional diante da histeria institucional — uma espécie de farol moral num ambiente onde a verdade se contamina a cada novo depoimento.

Se há um instante em que “As Duas Faces de um Crime” supera o gênero e alcança um patamar mais inquietante, ele está no seu desfecho. O clímax não apenas subverte a lógica do tribunal, mas rasga qualquer pretensão de justiça imparcial. O que se revela não é apenas o segredo de um personagem, mas a perversidade de um sistema disposto a ser seduzido por aparências, discursos bem articulados e performances emocionais. O twist final, longe de ser um mero artifício dramático, serve como denúncia elegante — e brutal — de um mundo em que a fragilidade pode ser encenada e a psicopatia, disfarçada de inocência.

A escolha de premiar Cuba Gooding Jr. por Jerry Maguire naquele ano talvez revele mais sobre os critérios da indústria do que sobre o valor intrínseco das atuações. Enquanto Gooding entregou um desempenho carismático e popular, Edward Norton ofereceu uma das interpretações mais complexas e perturbadoras da década. Seu Aaron Stampler não é apenas um personagem: é um lembrete sinistro de que o mal, muitas vezes, não grita — sussurra.

“As Duas Faces de um Crime” permanece como um estudo inquietante sobre a arte da persuasão, a fragilidade da justiça e os abismos do comportamento humano. É um filme que não apenas desafia as convenções do gênero, mas obriga o espectador a rever o próprio papel diante daquilo que julga conhecer. Em vez de respostas, oferece uma dúvida persistente: quantas faces pode ter uma verdade quando contada por vozes tão convincentes?