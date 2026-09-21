Thriller de ação com Kim Basinger, Chris Evans e Jason Statham está na Netflix

Em Los Angeles, Jessica Martin (Kim Basinger) é sequestrada após deixar o filho no ponto de ônibus. Trancada num cômodo desconhecido, a professora consegue consertar parcialmente um telefone quebrado e ligar para um número ao acaso. Quem atende é Ryan (Chris Evans), um jovem que estava ocupado com seus próprios assuntos e agora precisa descobrir onde ela está antes que os sequestradores voltem. Essa ligação improvável sustenta “Celular: Um Grito de Socorro”, suspense de 2004 dirigido por David R. Ellis.

Jessica tem poucas informações para oferecer. Não viu o caminho até o cativeiro e desconhece o motivo do sequestro. Sabe apenas que Ethan (Jason Statham), o homem à frente do grupo, é perigoso e que sua família também pode estar ameaçada. Ryan, por sua vez, precisa decidir se acredita naquela desconhecida. Os gritos que escuta ao telefone acabam com a dúvida, mas acreditar nela é a parte mais simples do problema. Sem endereço, sem pistas suficientes e com a bateria do celular acabando, ele precisa transformar uma voz aflita em uma busca possível.

Uma ligação entre desconhecidos

O início acerta ao dar iniciativa a Jessica. Mesmo ferida e assustada, ela examina o aparelho danificado e usa seus conhecimentos de professora de ciências para restabelecer uma conexão. Basinger interpreta a personagem sem abandonar o medo, o que torna sua reação mais convincente. Jessica fala quando pode, presta atenção aos homens do lado de fora e tenta passar a Ryan qualquer informação útil. Cada palavra, porém, aumenta a chance de Ethan descobrir que ela conseguiu pedir socorro.

Ryan tampouco aparece como alguém preparado para salvar uma família. Evans lhe dá a pressa e a certa falta de jeito de um rapaz que atendeu a uma chamada absurda no pior momento possível. Ele começa tentando compreender o relato, depois procura alguém com autoridade para agir. O contraste entre os dois cria boa parte da tensão. Jessica precisa esperar sem saber o que acontece nas ruas. Ryan se desloca pela cidade sem conseguir enxergar o lugar onde ela está presa.

O telefone aproxima os personagens, mas também os deixa à mercê de problemas comuns. Um ruído cobre uma informação, o trânsito atrasa um deslocamento, a carga da bateria diminui. O filme aproveita essas dificuldades sem exigir que o espectador compre cada gesto de Ryan como uma demonstração de heroísmo. Em certas passagens, sua maneira atrapalhada de lidar com estranhos arranca um sorriso. Jessica continua, entretanto, contando os segundos entre uma conversa e outra.

A polícia recebe poucas pistas

Ryan tenta levar o caso à polícia e encontra o sargento Bob Mooney (William H. Macy). O pedido de ajuda é grave, mas chega sem a informação que facilitaria qualquer busca. Jessica não sabe indicar seu paradeiro. Enquanto Mooney recebe o relato, ela permanece no mesmo cômodo, sujeita a uma nova visita dos sequestradores. Ryan percebe que comunicar o sequestro não encerra sua participação. Ele ainda é o contato que Jessica conseguiu alcançar.

A ameaça à família da professora torna a tarefa mais urgente. Ela teme pelo filho e pelo marido, embora esteja impedida de sair para protegê-los. Ryan precisa procurar pistas e manter a chamada ativa, duas exigências que nem sempre combinam. Ellis intercala o cativeiro e as ruas de Los Angeles para preservar essa diferença. Jessica escuta e tenta deduzir o que acontece perto dela. Ryan atravessa a cidade atrás de ajuda, sem saber quanto tempo terá para voltar à conversa.

A bateria impõe seu prazo

A ideia central é simples e continua eficaz. Se a ligação cair, Ryan perde seu caminho até Jessica, e ela talvez não consiga refazer a chamada. O suspense ganha força porque essa possibilidade acompanha ações corriqueiras, como entrar num carro, pedir auxílio ou procurar uma tomada. Há coincidências e exageros próprios de um filme de ação dos anos 2000, sobretudo na quantidade de contratempos reservada a Ryan. Ainda assim, a pressa tem uma razão concreta. Do outro lado da linha, uma mulher precisa ouvir que alguém continua procurando por ela.

Statham faz de Ethan uma presença ameaçadora mesmo quando Jessica não consegue vê-lo. A professora nunca sabe exatamente quando poderá falar sem ser ouvida, e Basinger trabalha bem essa atenção constante. Evans oferece o movimento oposto, com Ryan tentando agir em espaços públicos onde quase ninguém conhece a gravidade daquela chamada. Macy, em participação menor, dá à busca uma dimensão policial sem retirar dos dois o peso das decisões.

“Celular: Um Grito de Socorro” não exige grande intimidade entre Jessica e Ryan para tornar essa parceria envolvente. Ela precisava alcançar qualquer pessoa. Ele poderia ter desligado. O interesse do filme nasce do que ambos fazem depois dessa escolha, enquanto Ethan se aproxima da família e a carga do celular continua a cair. Ryan aperta o aparelho contra o ouvido e segue procurando uma pista que possa levar a polícia até Jessica.