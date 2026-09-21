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Imagem de divulgação de Você+Eu - Contra o MundoDivulgação / Prime Video
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Três dias após a estreia, adaptação de Emma Green já é o 5º filme mais visto do Prime Video no Brasil

Romances que perduram por décadas ou não resistem a um amanhecer na mesma cama, depois de uma noite de lençóis revoltos, podem começar com seduções visuais sem maiores propósitos que não o de usufruir de bons momentos com alguém que, ambiciona-se, merece todos os sonhos doces de uma vida. Amores são mesmo bastante draconianos em seus caprichos, mas há relacionamentos que precisam derrubar uma imensa barreira, tão invisível quanto sólida, para que a felicidade se instale, argumento que cresce sem muita novidade em “Você+Eu — Contra o Mundo”. Manon Gaurin lança mão da velha fórmula assentada sobre um jovem casal disposto a vencer preconceitos em nome da paixão, apostando num elenco inexperiente, mas dedicado, e em protagonistas que sabem capturar a atenção do público. Nada além.

Segredos e clichês

Alma Lancaster é uma pobre menina rica. Vivendo sob o tacão de uma família demasiado conservadora, ela precisa fingir que vai às aulas de direito, quando estuda cinema, apesar de saber que sua mentira uma hora virá à tona. Enquanto isso, ela abre os olhos e os ouvidos e aprende tudo quanto pode, cursando matérias a mais e realizando projetos de pesquisa com colegas mais chegados, grupo no qual não figura Vadim Arcadi, um tipo meio galã gauche que parece não fazer tanta questão de estar ali. Gaurin e as corroteiristas Alix Letribot e Eliane Vigneron tomam por inspiração “L’un Contre l’Autre” (“um contra o outro”, em tradução literal; 2013), o primeiro livro da trilogia “Toi+Moi”, de Emma Green, pseudônimo de uma dupla de autoras francesas, para reforçar o contraste entre Alma e Vadim, deixando que Vittoria di Savoia e Lucas Barski façam o resto, ou seja, pouquíssimo. É um perigoso trunfo.

Filme: Você+Eu — Contra o Mundo
Diretor: Manon Gaurin
Ano: 2026
Gênero: Drama/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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