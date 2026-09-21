Imortalizada na literatura, aventura que transcendeu nos cinemas está na Netflix

Em 2001, Peter Jackson levou a Terra-média aos cinemas com “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, aventura sobre um jovem hobbit obrigado a proteger um anel capaz de entregar poder absoluto ao inimigo. Adaptado do primeiro volume da trilogia de J.R.R. Tolkien, o filme acompanha uma missão que começa entre festas e jardins tranquilos, mas logo atravessa estradas vigiadas, montanhas hostis e antigas fortalezas. A grandiosidade nasce dessa mudança de escala, enquanto uma pessoa pequena recebe uma responsabilidade maior que qualquer reino.

Frodo Bolseiro (Elijah Wood) mora no Condado, uma comunidade rural onde comer bem e preservar a rotina parecem atividades bastante respeitáveis. Sua vida muda quando Bilbo Bolseiro (Ian Holm), seu tio, deixa para ele um anel encontrado muitos anos antes. O objeto parece uma herança discreta, embora Bilbo demonstre uma ligação estranha com a peça e tenha dificuldade para abandoná-la.

Gandalf (Ian McKellen), velho amigo da família, investiga a origem do anel e descobre que ele pertenceu a Sauron, senhor sombrio derrotado em uma guerra antiga. Parte de sua força permanece presa no objeto, que também domina e corrompe seus portadores. Se recuperar a joia, Sauron terá condições de submeter os povos livres da Terra-média. Frodo, portanto, precisa deixar o Condado antes que os servos do inimigo localizem sua casa.

Samwise Gamgee (Sean Astin) acompanha o amigo por lealdade e também porque escutou uma conversa que não deveria. Merry (Dominic Monaghan) e Pippin (Billy Boyd) entram na fuga quase por acidente. Os quatro conhecem pouco além das fronteiras locais, o que dá graça aos primeiros passos da aventura. Mesmo perseguidos, os hobbits continuam preocupados com refeições, cogumelos e horários. A fome talvez seja a única força da Terra-média capaz de competir com um exército sombrio.

Os cavaleiros negros enviados por Sauron fecham caminhos e obrigam o grupo a abandonar estradas conhecidas. Frodo carrega o objeto procurado, mas ainda não possui força, experiência ou conhecimento para protegê-lo sozinho. Quanto maior a distância de casa, mais evidente fica sua dependência dos amigos.

Um desconhecido assume a escolta

Na estalagem do Pônei Saltitante, os hobbits deveriam encontrar Gandalf. O mago, porém, não aparece. Em seu lugar, surge Aragorn (Viggo Mortensen), um viajante chamado inicialmente de Passolargo. Reservado e acostumado às regiões selvagens, ele sabe quem persegue Frodo e oferece uma rota até Valfenda, território protegido pelos elfos.

Aceitar a ajuda de Aragorn exige confiança em um homem que os hobbits jamais viram. Recusá-la seria ainda mais perigoso, pois os cavaleiros negros já cercam a região. Aragorn passa a guiar o grupo por trilhas afastadas, onde consegue esconder o anel dos perseguidores, mas não elimina a ameaça. Cada parada custa tempo e deixa os viajantes mais expostos.

A passagem estabelece um dos maiores acertos de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”. Peter Jackson preserva a fragilidade de Frodo mesmo quando a aventura ganha dimensões monumentais. O hobbit sente medo, sofre com o peso da missão e comete erros. Elijah Wood lhe dá uma vulnerabilidade que aproxima o público daquele universo, pois Frodo continua parecendo alguém deslocado entre guerreiros experientes e criaturas antigas.

Aragorn também vive sob desconfiança. Viggo Mortensen interpreta o personagem com sobriedade, mantendo sua autoridade distante de qualquer pose heroica. Ele conhece as rotas, enfrenta ameaças e protege os quatro amigos, embora carregue dúvidas ligadas à própria origem. Sua presença oferece passagem segura por algum tempo, mas também aproxima Frodo de conflitos muito anteriores ao nascimento dos hobbits.

Nove viajantes seguem juntos

Em Valfenda, Elrond (Hugo Weaving) reúne representantes de homens, elfos e anões para decidir o destino do anel. Destruí-lo é a única maneira de impedir o retorno pleno de Sauron. Para isso, alguém precisa levá-lo até Mordor, território controlado pelo inimigo, e alcançar o lugar onde a peça foi forjada.

Frodo aceita a missão quando percebe que homens mais fortes e líderes mais experientes discordam sobre quem deveria carregar o objeto. Ele não possui treinamento militar nem ambição política, uma condição que o torna menos vulnerável naquele instante. Sua coragem nasce do afeto pelo lugar onde vive e pelo desejo de proteger quem deixou para trás.

Forma-se, então, a Sociedade do Anel. Gandalf, Aragorn, Sam, Merry e Pippin seguem com Frodo. A eles se juntam o elfo Legolas (Orlando Bloom), o anão Gimli (John Rhys-Davies), o guerreiro Boromir (Sean Bean) e o próprio Aragorn, herdeiro de uma linhagem ligada ao antigo combate contra Sauron. Cada membro oferece uma habilidade específica, embora diferenças históricas e interesses pessoais dificultem a união.

Legolas domina o arco e percebe ameaças a grande distância. Gimli traz força e conhecimento sobre os anões. Boromir deseja proteger Gondor, reino que permanece na linha de defesa contra as forças inimigas. O guerreiro considera o anel uma possível arma, ideia rejeitada por Gandalf e Aragorn. Sean Bean dá ao personagem uma combinação delicada de bravura, orgulho e desespero, tornando sua presença muito mais humana que a de um simples rival dentro do grupo.

A estrada cobra seu preço

A comitiva precisa escolher entre caminhos perigosos. A tentativa de atravessar as montanhas fracassa quando o clima fecha a passagem. Sem condições para prosseguir por ali, Gandalf aceita entrar nas minas de Moria, antigo reino dos anões. Gimli espera encontrar seus parentes, enquanto os demais desconfiam do silêncio que domina o local.

Moria transforma a viagem. Os salões imensos revelam um passado de riqueza, mas a escuridão esconde o que ocorreu naquele reino. Gandalf procura a saída, Aragorn protege os hobbits e Frodo percebe que nem mesmo os membros mais poderosos da Sociedade controlam tudo o que existe sob as montanhas. O grupo precisa avançar porque voltar deixa de ser uma opção segura.

Peter Jackson trabalha a escala sem perder os personagens dentro dos cenários. As montanhas, florestas e construções impressionam, porém cada lugar interfere na missão. A neve bloqueia uma rota, as minas restringem a visão e os rios determinam novas passagens. A técnica permanece ligada ao perigo enfrentado por Frodo, enquanto a música de Howard Shore dá identidade própria ao Condado, aos cavaleiros negros e aos diferentes povos.

O longa também distribui bem aventura, ação, fantasia e drama. As batalhas possuem peso porque os personagens chegam a elas cansados, divididos ou com poucos recursos. Os momentos leves surgem da convivência entre figuras que jamais escolheriam viajar juntas em outras circunstâncias. Legolas e Gimli carregam rivalidades antigas, Pippin toma decisões desastrosas com admirável boa vontade e Sam trata a fidelidade quase como uma obrigação profissional.

“O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” encerra sua primeira etapa sem concluir a missão, pois foi concebido como abertura de uma história maior. Ainda assim, o filme possui progressão própria. Frodo sai de casa, conhece a origem do anel, recebe uma tarefa e descobre quanto ela pode cobrar de seus companheiros. Quando a unidade do grupo começa a ceder, ele precisa decidir quem ainda pode acompanhá-lo. A escolha mantém o anel longe de Sauron, mas deixa o próximo trecho nas mãos de viajantes separados e com menos proteção.