Anthony Hopkins e Benicio del Toro dividem cena em filme de mistério, terror e fantasia, na Netflix

Na Inglaterra vitoriana, um ator retorna à propriedade da família após a morte do irmão e descobre que Blackmoor esconde uma ameaça feroz. Lawrence Talbot (Benicio Del Toro) passou boa parte da vida tentando manter distância de Blackmoor, pequena comunidade rural onde viveu uma infância traumática. Anos depois, já trabalhando como ator nos Estados Unidos, ele recebe a visita de Gwen Conliffe (Emily Blunt), noiva de seu irmão Ben Talbot (Simon Merrells). O rapaz desapareceu sem deixar pistas, e Gwen acredita que Lawrence pode ajudar nas buscas.

Dirigido por Joe Johnston, “O Lobisomem” acompanha esse regresso à Inglaterra no fim do século 19. Quando Lawrence chega à propriedade dos Talbot, descobre que o irmão foi encontrado morto, com o corpo terrivelmente mutilado. A notícia transforma a procura por Ben em uma investigação sobre a criatura que o atacou e sobre os segredos mantidos dentro da própria família.

Na mansão, Lawrence reencontra o pai, Sir John Talbot (Anthony Hopkins), homem excêntrico, distante e pouco interessado em demonstrar afeto. A recepção é fria, embora os dois carreguem uma história muito mais dolorosa do que conseguem admitir. A mãe de Lawrence morreu quando ele ainda era criança, e as lembranças daquela noite continuam embaralhadas por medo, culpa e silêncio.

Sir John enviou o filho para uma instituição psiquiátrica após a tragédia. Lawrence mais tarde deixou a Inglaterra e construiu outra vida, mas voltar à mansão recupera perguntas que permaneceram guardadas por décadas. O pai oferece poucas explicações e trata os acontecimentos recentes com uma tranquilidade bastante suspeita. Anthony Hopkins aproveita cada pausa para tornar Sir John ameaçador, mesmo quando ele apenas observa o fogo ou serve uma bebida.

Blackmoor fecha suas portas

A morte de Ben espalha pânico pela região. Os moradores falam sobre ataques anteriores, animais mortos e uma criatura que circula pelos bosques durante as noites de lua cheia. Alguns culpam o acampamento cigano instalado nas proximidades. Outros preferem procurar um assassino humano, alternativa talvez menos assustadora, embora os ferimentos das vítimas dificultem essa teoria.

Lawrence decide investigar porque deseja descobrir quem matou o irmão e oferecer alguma resposta a Gwen. A busca o leva para fora da mansão, onde homens armados vigiam estradas e moradores recolhem suas famílias antes de escurecer. Blackmoor parece pacata durante o dia, mas basta a noite chegar para que portas sejam trancadas e qualquer ruído no mato pareça um aviso.

Gwen permanece na propriedade porque também precisa saber o que aconteceu com Ben. Emily Blunt interpreta a personagem com delicadeza, sem transformá-la em uma jovem indefesa esperando pelos homens da família. Ela observa Lawrence, reconhece sua fragilidade e percebe que aquela casa guarda lembranças capazes de feri-lo tanto quanto a criatura escondida na floresta.

A proximidade entre os dois nasce do luto e de uma convivência cercada por restrições. Gwen perdeu o noivo, enquanto Lawrence reencontrou um lar no qual jamais se sentiu protegido. Existe carinho entre eles, mas Joe Johnston mantém essa ligação sob a sombra de Ben. O romance surge com discrição, sem retirar o foco da ameaça que ronda a propriedade.

Uma investigação sob suspeita

A Scotland Yard envia o inspetor Francis Aberline (Hugo Weaving) para investigar as mortes. Experiente e desconfiado, ele chega a Blackmoor disposto a separar superstição de crime, embora os vestígios deixados pela criatura desafiem qualquer explicação policial aceitável. Aberline questiona Lawrence e passa a acompanhar seus movimentos, especialmente depois que o herdeiro dos Talbot se envolve pessoalmente nas buscas.

Hugo Weaving oferece ao inspetor uma frieza inteligente, apoiada mais na observação do que na força. Aberline não aceita facilmente histórias sobre maldições, mas também sabe que os ataques ultrapassam a violência comum. Sua presença aumenta a pressão sobre Lawrence, que precisa enfrentar as suspeitas da polícia enquanto tenta descobrir o que circula pelos bosques.

Durante uma das buscas, Lawrence é atacado pela criatura e sofre ferimentos graves. Ele sobrevive, mas a mordida deixa marcas que nenhuma recuperação médica consegue explicar. Conforme a próxima lua cheia se aproxima, seu corpo começa a reagir de maneira assustadora. Os sentidos ficam mais aguçados, a força cresce e os pensamentos se tornam difíceis de controlar.

O homem que voltou para investigar a morte do irmão passa a temer que carregue dentro de si o mesmo perigo que procura. Essa mudança dá ao enredo sua camada mais triste. Lawrence conhece a brutalidade da criatura, mas conserva consciência suficiente para perceber o risco oferecido a Gwen, aos moradores e a qualquer pessoa que tente ajudá-lo.

A família por trás da maldição

Benicio Del Toro interpreta Lawrence com uma melancolia constante. Seu rosto parece cansado mesmo antes da mordida, pois o personagem já chega a Blackmoor abatido pelas memórias da infância. Quando a transformação começa, o ator preserva essa dor sob a agressividade crescente. O lobisomem assusta, mas o homem preso naquela condição desperta compaixão.

Sir John acompanha o sofrimento do filho com um comportamento cada vez mais perturbador. O reencontro familiar, que poderia oferecer respostas sobre o passado, torna a mansão ainda menos segura. Lawrence precisa descobrir quanto o pai sabe e por que tantas informações foram escondidas. Cada conversa entre os dois carrega a sensação de que alguém está prestes a dizer demais, embora Sir John pareça saborear cada silêncio.

“O Lobisomem” trabalha com elementos tradicionais do horror gótico. Há uma propriedade decadente, um bosque tomado pela neblina, uma vila supersticiosa, uma maldição antiga e uma família incapaz de conversar sem transformar o jantar em ameaça. Joe Johnston abraça esse repertório com seriedade, enquanto Anthony Hopkins acrescenta certa ironia sombria ao patriarca.

A ambientação também ajuda a criar uma sensação constante de isolamento. Blackmoor fica distante dos centros urbanos, as viagens exigem tempo e a polícia depende de métodos limitados. Quando a lua cheia chega, os moradores contam apenas com armas, trancas e coragem bastante instável. A noite pertence à criatura, e todos sabem disso antes mesmo de vê-la.

Um monstro com rosto humano

As transformações ocupam um lugar importante na história porque revelam o sofrimento físico de Lawrence. O trabalho de maquiagem mantém traços humanos no lobisomem, permitindo que o espectador reconheça Benicio Del Toro sob pelos, dentes e feridas. A criatura preserva a aparência clássica consagrada pelo cinema da Universal, embora ataque com uma violência bastante moderna.

As cenas mais sangrentas são eficientes, mas o drama familiar oferece maior interesse. Lawrence voltou para enterrar o irmão e descobrir um assassino. Em pouco tempo, precisa lidar com a própria condição, proteger Gwen e escapar da vigilância de Aberline. Tudo isso acontece sob os olhos de Sir John, cuja autoridade dentro da propriedade torna qualquer tentativa de fuga mais difícil.

O ritmo apresenta algumas irregularidades. Certos acontecimentos avançam depressa, enquanto relações importantes pediam mais espaço. Ainda assim, o elenco sustenta a trama com presença. Emily Blunt entrega humanidade a Gwen, Hugo Weaving mantém a investigação firme e Anthony Hopkins parece perfeitamente confortável no papel de um homem capaz de tornar uma conversa educada mais inquietante do que uma caminhada noturna pelo bosque.

“O Lobisomem” recupera um dos monstros mais conhecidos do cinema por meio de uma história sobre culpa, herança e violência familiar. A produção oferece sangue, perseguições e transformações dolorosas, mas sua força está em Lawrence Talbot. Ele retorna a Blackmoor procurando o responsável pela morte do irmão e acaba diante de uma ameaça ligada à própria casa, ao próprio sangue e à lua que se aproxima.