A maior aventura da literatura se transforma em uma obra-prima cinematográfica, na Netflix

Lançado em 2001 e dirigido por Peter Jackson, “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” acompanha o jovem Frodo Bolseiro (Elijah Wood) pela Terra-média, onde ele precisa proteger um anel capaz de entregar enorme poder ao inimigo Sauron. A tarefa obriga o hobbit a deixar o pacato Condado e seguir por territórios perigosos ao lado de companheiros que tentam impedir o retorno de uma força disposta a dominar todos os povos.

Baseado no primeiro volume da obra de J.R.R. Tolkien, o filme começa em um lugar onde quase nada parece urgente. Os hobbits gostam de comida, festas, histórias e uma rotina que cabe perfeitamente entre a cozinha e o jardim. Frodo vive ali com Bilbo Bolseiro (Ian Holm), seu tio, um aventureiro aposentado que guarda lembranças de viagens antigas e um pequeno anel de ouro.

O objeto provoca uma inquietação crescente em Gandalf (Ian McKellen). O mago descobre que aquele anel está ligado a Sauron, antigo senhor das trevas que tenta recuperar força e controle sobre a Terra-média. Caso volte para as mãos de seu criador, o artefato poderá colocar homens, elfos, anões e hobbits sob seu domínio.

Frodo recebe, então, uma responsabilidade grande demais para alguém que nunca sonhou em salvar o mundo. Ele precisa sair do Condado levando o anel, sem chamar atenção e sem saber ao certo em quem pode confiar. A partir desse ponto, “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” abandona o conforto das casas arredondadas e mergulha em uma viagem marcada por perseguições, alianças e escolhas difíceis.

Uma aventura que começa entre amigos

Frodo não parte sozinho. Samwise Gamgee (Sean Astin), seu jardineiro e melhor amigo, decide acompanhá-lo. Merry (Dominic Monaghan) e Pippin (Billy Boyd) também entram na jornada, embora nem sempre tenham plena noção do tamanho da ameaça. Os dois carregam a espontaneidade dos hobbits e aliviam parte da tensão com comentários, fome constante e decisões pouco cuidadosas.

Essa leveza ajuda o filme a permanecer acolhedor mesmo quando o perigo cresce. Peter Jackson não transforma os personagens em figuras solenes o tempo inteiro. Eles sentem medo, discutem, cometem erros e demonstram afeto em pequenos gestos. Sam, sobretudo, representa uma lealdade que dispensa grandes discursos. Ele permanece ao lado de Frodo porque prometeu protegê-lo e leva essa promessa a sério.

A presença dos Cavaleiros Negros muda o ritmo da fuga. Enviados para localizar o anel, eles atravessam estradas e vilarejos seguindo os rastros dos hobbits. A perseguição deixa evidente que Frodo não poderá simplesmente esconder o objeto em algum canto e retornar para casa. O Condado já não oferece a segurança de antes.

Durante a viagem, o grupo conhece Aragorn (Viggo Mortensen), apresentado inicialmente como um homem misterioso chamado Passolargo. Sua aparência desperta desconfiança, mas ele conhece as estradas, reconhece os sinais dos inimigos e sabe manter os hobbits vivos em terrenos desconhecidos. Aos poucos, Aragorn se torna uma presença essencial para a missão.

Nove viajantes contra um poder antigo

O caminho leva Frodo até Rivendell, território dos elfos governado por Elrond (Hugo Weaving). Ali, representantes de diferentes povos discutem o destino do anel. A reunião mostra que o objeto desperta medo, ambição e divergências até entre aqueles que desejam combater Sauron.

Boromir (Sean Bean), guerreiro de Gondor, acredita que o poder do anel poderia ser usado contra o inimigo. Gandalf, Elrond e outros participantes sabem que essa alternativa cobra um preço alto, pois o artefato interfere nos desejos de quem se aproxima dele. Frodo percebe que a missão dificilmente será assumida por outra pessoa e se oferece para seguir adiante.

Forma-se, então, a Sociedade do Anel. O grupo reúne Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, o elfo Legolas (Orlando Bloom) e o anão Gimli (John Rhys-Davies). São nove viajantes de origens diferentes, unidos por um objetivo comum e separados por antigas rivalidades.

Legolas e Gimli rendem algumas das passagens mais divertidas. Elfos e anões acumulam desavenças históricas, e os dois demonstram isso por meio de provocações e competições discretas. A implicância nunca apaga o risco da missão, mas oferece ao público uma pausa bem-vinda entre montanhas, cavernas e criaturas hostis.

A Terra-média ganha vida

Peter Jackson apresenta a Terra-média com grande riqueza de detalhes, mas não transforma os cenários em simples cartões-postais. Cada região muda as condições da viagem. O Condado oferece conforto, Rivendell traz proteção e conhecimento, enquanto as montanhas e as minas de Moria colocam a Sociedade diante de espaços fechados, rotas incertas e ameaças escondidas.

A passagem por Moria mostra o quanto a aventura depende da união do grupo. Gandalf tenta orientar os companheiros por corredores escuros, Gimli procura informações sobre os anões que viveram ali e Frodo percebe que o anel atrai perigos que vão além dos Cavaleiros Negros. A escuridão das minas interrompe a sensação de segurança conquistada em Rivendell e obriga todos a permanecer atentos.

Ian McKellen dá a Gandalf uma mistura rara de autoridade e afeto. O mago sabe mais do que os hobbits, mas não possui controle absoluto sobre os acontecimentos. Ele protege, repreende e acolhe, muitas vezes no espaço de poucos minutos. Elijah Wood interpreta Frodo com delicadeza, deixando o peso da missão aparecer no rosto e na maneira cada vez mais cautelosa de observar os companheiros.

Viggo Mortensen também dá firmeza a Aragorn sem transformá-lo em um herói convencido. O personagem conhece sua capacidade, porém carrega dúvidas sobre o próprio passado e sobre as responsabilidades que podem aguardá-lo. Sean Bean faz de Boromir uma figura mais complexa do que o guerreiro orgulhoso apresentado na reunião de Rivendell. Sua preocupação com Gondor ajuda a explicar por que o anel desperta tamanho interesse.

Uma fantasia movida por escolhas humanas

Mesmo cercado por monstros, magia e batalhas, “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” mantém sua força nas relações entre os personagens. Frodo não continua apenas porque recebeu uma missão. Ele segue porque deseja proteger sua casa, seus amigos e pessoas que nunca chegou a conhecer. Sam permanece porque se recusa a abandonar Frodo. Aragorn assume riscos porque sabe que sua experiência pode garantir mais tempo aos hobbits.

A adaptação não tenta colocar todo o universo de Tolkien em uma sucessão apressada de informações. Peter Jackson apresenta nomes, povos e lugares enquanto os personagens avançam. O espectador aprende sobre a Terra-média ao entrar em seus salões, atravessar suas florestas e ouvir as discordâncias de seus habitantes.

A duração extensa poderia tornar a experiência cansativa, mas a alternância entre intimidade, perigo e aventura mantém a história viva. O filme sabe parar para uma conversa e também sabe quando retirar dos personagens qualquer chance de descanso. A trilha de Howard Shore reforça a identidade de cada região e ajuda a ligar a tranquilidade do Condado ao peso crescente da missão.

“O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” é uma das grandes aventuras do cinema porque oferece espetáculo sem abandonar a fragilidade de seus heróis. Frodo é pequeno diante dos inimigos, Sam não possui treinamento militar e Merry e Pippin mal conseguem passar muito tempo sem pensar na próxima refeição. Ainda assim, são eles que carregam uma responsabilidade ignorada por guerreiros muito mais experientes.

O primeiro capítulo da trilogia termina sua parte da viagem com a Sociedade pressionada por perdas, suspeitas e escolhas urgentes. A missão continua, mas o grupo já não possui a mesma segurança de quando deixou Rivendell. Frodo precisa decidir em quem confiar, enquanto seus companheiros tentam impedir que o anel destrua a aliança criada para mantê-lo longe de Sauron.