Florence Pugh em um dos filmes mais impactantes da última década, indicado ao Bafta, na Netflix

Em 1862, a enfermeira inglesa Lib Wright (Florence Pugh) viaja até uma aldeia irlandesa para investigar um caso que desafia a medicina. Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy), de 11 anos, estaria há quatro meses sem comer, embora permaneça viva e aparente ter boa saúde. Cercada por religiosos, peregrinos e moradores interessados em testemunhar um milagre, Lib precisa descobrir o que mantém a criança de pé antes que a devoção dos adultos coloque a vida dela em perigo.

Dirigido por Sebastián Lelio, “O Milagre” começa com uma situação simples de compreender e difícil de aceitar. Lib deixa a Inglaterra e chega a uma região rural da Irlanda para acompanhar Anna durante duas semanas. Sua tarefa consiste em observar a menina durante oito horas por dia, enquanto uma freira assume o turno seguinte. Ao término do período, ambas deverão apresentar suas conclusões a um conselho formado por autoridades locais.

Lib trabalhou como enfermeira durante a Guerra da Crimeia e conhece os sinais de um corpo enfraquecido. Por isso, recebe com desconfiança a história de uma criança que teria passado meses sem alimento. Anna afirma sobreviver graças ao “maná do céu”, expressão religiosa que os moradores repetem com orgulho. Para boa parte da vila, a garota já possui alguma ligação com o divino. Para Lib, existe uma explicação escondida dentro daquela casa.

A enfermeira começa a examinar pulso, temperatura, respiração e aparência. Também observa os objetos do quarto, os horários da família e tudo o que chega perto da criança. Anna responde às perguntas com educação, reza várias vezes ao dia e parece sinceramente convencida de que não necessita de comida. O problema é que sua resistência possui um prazo. Por mais tranquila que esteja, um corpo humano não consegue viver indefinidamente apenas de orações.

A família protege sua versão

Rosaleen O’Donnell (Elaine Cassidy), mãe de Anna, acompanha o trabalho de Lib com evidente desconforto. Ela permite os exames porque o conselho da vila autorizou a investigação, mas recebe qualquer dúvida sobre a filha como uma ofensa. A menina também conta com a presença de Kitty O’Donnell (Niamh Algar), parente que ajuda nos serviços da casa e observa a visitante inglesa com cautela.

A rotina doméstica parece modesta. Mesmo assim, Lib suspeita que alguém esteja alimentando Anna escondido. Ela procura migalhas, restos de comida e oportunidades nas quais a garota poderia receber algo sem que a vigilância percebesse. A casa vira uma espécie de sala de investigação, embora seus moradores estejam longe de colaborar com entusiasmo.

Existe ainda uma tensão histórica que “O Milagre” mantém presente sem transformar em aula. A história acontece poucos anos depois da Grande Fome que devastou a Irlanda. Uma mulher inglesa, uniformizada e segura de sua formação médica, entra numa comunidade marcada pela fome e passa a questionar suas crenças. Lib possui conhecimento, mas sua nacionalidade e seu gênero diminuem sua autoridade diante dos homens responsáveis pelo caso.

Os homens decidem e Anna enfraquece

O conselho que contratou Lib reúne figuras com interesses distintos. O médico McBrearty (Toby Jones) considera a possibilidade de o organismo de Anna funcionar de maneira incomum. O padre Thaddeus (Ciarán Hinds) acompanha o caso porque uma confirmação religiosa daria enorme importância à menina e à paróquia. Outros integrantes querem uma conclusão respeitável, desde que ela não contrarie suas convicções.

Lib apresenta suas observações e insiste que a saúde da garota exige atenção. O conselho, porém, espera que ela cumpra a função estabelecida. Foi chamada para vigiar, não para tomar decisões pela família. Essa diferença burocrática pode parecer pequena numa reunião, mas se torna assustadora quando Anna começa a perder forças.

Kíla Lord Cassidy interpreta a menina sem excesso de doçura ou fragilidade. Anna é inteligente, afetuosa e firme. Ela não se comporta como vítima indefesa nem como impostora calculista. Sua fé parece tão verdadeira quanto seu sofrimento, o que impede Lib de tratar o caso apenas como fraude doméstica. Quanto mais a enfermeira se aproxima da criança, menos confortável fica a distância profissional exigida pelo conselho.

Florence Pugh também foge da figura convencional da cuidadora bondosa. Lib é seca, impaciente e por vezes arrogante. Ela chega à vila convencida de que descobrirá um truque em poucos dias. Aos poucos, percebe que a verdade pode envolver culpa, luto, obediência e uma forma de amor capaz de adoecer quem deveria proteger.

Um jornalista abre outras portas

William Byrne (Tom Burke), jornalista interessado no suposto milagre, aproxima-se de Lib em busca de informações. Nascido naquela região, ele conhece os costumes da comunidade e carrega lembranças da fome que atingiu o país. William deseja publicar a história, mas também desconfia do espetáculo criado ao redor da criança.

A relação entre os dois oferece algum alívio em meio à atmosfera pesada. Lib responde às provocações do jornalista com pouca paciência, e William parece considerar essa irritação parte da conversa. O vínculo cresce sem transformar o mistério em romance açucarado. Ele fornece informações sobre a vila e sobre a família O’Donnell, enquanto ela decide até onde pode confiar num homem que pretende converter o caso em reportagem.

Os peregrinos continuam chegando. Alguns querem rezar perto de Anna, outros desejam apenas observar a menina que supostamente venceu a necessidade de comer. A presença dessas pessoas aumenta a responsabilidade depositada sobre uma criança de 11 anos. Se Anna admitir fome, decepcionará a família, os religiosos e todos aqueles que viajaram para vê-la. O milagre passa a pertencer à vila, embora o sofrimento permaneça concentrado no corpo da garota.

A fé também pode ferir

Sebastián Lelio transforma a observação médica numa corrida silenciosa. Lib atravessa diariamente uma paisagem úmida e hostil para chegar à casa dos O’Donnell. Cada retorno traz novos sinais de desgaste, enquanto os responsáveis pelo caso pedem paciência. A espera favorece os adultos que desejam preservar o milagre e cobra seu preço apenas de Anna.

A direção mantém a câmera próxima das duas personagens centrais. Quando Lib examina a menina, cada alteração física ganha importância. Quando Anna reza, suas palavras revelam tanto devoção quanto medo. O suspense depende menos de sustos do que da percepção de que todos estão olhando para a mesma criança e enxergando coisas diferentes. O médico procura um fenômeno, o padre vê uma possível escolhida, os visitantes buscam inspiração e a família protege seus segredos.

“O Milagre” também questiona quanto poder os adultos entregam a uma crença quando a realidade se torna dolorosa demais. Lib deseja salvar Anna, mas precisa descobrir primeiro de que perigo está tentando afastá-la. A menina não se apresenta como prisioneira e tampouco pede ajuda abertamente. Ela participa da lógica que ameaça sua saúde, o que torna qualquer intervenção mais delicada.

O longa preserva o mistério enquanto apresenta pistas suficientes para manter o espectador atento. A força da história está na relação construída entre Lib e Anna. Uma chega determinada a desmontar uma mentira. A outra sustenta sua fé com uma firmeza inquietante. Entre exames, orações e refeições recusadas, a enfermeira percebe que seu relatório talvez chegue tarde demais. Restam poucos dias, a menina está mais fraca e o conselho continua esperando uma conclusão que não perturbe a vila.