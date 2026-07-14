Um quebra-cabeça cinematográfico: o suspense com Benicio Del Toro, na Netflix

Ambientado em uma cidade americana dominada por negócios imobiliários, “Camaleões” acompanha o detetive Tom Nichols (Benicio Del Toro), encarregado de investigar o assassinato da corretora Summer Elswick (Matilda Lutz). Ela foi morta dentro de uma casa vazia que deveria apresentar a possíveis compradores. O crime deixa poucos sinais confiáveis e muitos interessados em encerrá-lo depressa. Tom, porém, desconfia das versões mais convenientes e insiste em descobrir quem ganharia com a morte da jovem.

Dirigido por Grant Singer, o suspense policial começa com uma cena brutal, mas prefere trabalhar a inquietação com passos lentos. Tom chega ao imóvel ao lado do parceiro Dan Cleary (Ato Essandoh) e observa um ambiente que parece ter sido preparado para confundir. Summer está morta, a porta permanece aberta para várias hipóteses e quase todas as pessoas ligadas a ela carregam algum motivo para esconder informações.

Um namorado sob suspeita

Will Grady (Justin Timberlake), namorado de Summer, afirma ter encontrado o corpo. Ele pertence a uma família influente no ramo imobiliário e trabalhava com a vítima, o que mistura luto, dinheiro e reputação dentro do mesmo depoimento. Will demonstra sofrimento, mas também parece preocupado com os efeitos do crime sobre seus negócios. Essa combinação faz dele o suspeito mais óbvio, embora Tom saiba que suspeitos óbvios costumam ser úteis para quem deseja encerrar uma investigação antes da hora.

Justin Timberlake interpreta Will com nervosismo e fragilidade. O personagem fala pouco, hesita bastante e parece sempre preocupado em escolher a frase menos prejudicial. A atuação mantém a dúvida viva sem transformar cada olhar em anúncio de culpa. Will pode ser um homem assustado pela perda da companheira ou alguém tentando proteger interesses maiores. Tom não escolhe uma versão cedo demais, pois uma acusação mal sustentada poderia favorecer o verdadeiro assassino.

A apuração também alcança Sam Gifford (Karl Glusman), ex-marido de Summer. O relacionamento entre os dois terminou de forma conturbada, e a vida pessoal da corretora passa a ocupar espaço nos interrogatórios. Sam possui ressentimentos suficientes para despertar atenção, mas suas atitudes não entregam uma conclusão segura. Enquanto Dan prefere seguir as pistas mais aparentes, Tom retorna aos depoimentos e procura contradições entre horários, relações comerciais e relatos pessoais.

Um homem obcecado pelos Grady

Outro nome surge com força durante a investigação. Eli Phillips (Michael Pitt) guarda uma antiga revolta contra a família Grady e dedica boa parte de sua vida a acusá-la de irregularidades. Ele aparece como um sujeito inconveniente, imprevisível e difícil de ignorar. Seus modos agressivos despertam desconfiança, embora algumas informações apresentadas por ele pareçam ligadas aos negócios que cercavam Summer.

Michael Pitt transforma Eli em uma presença desconfortável. O personagem fala com a urgência de quem passou anos sem ser levado a sério, mas sua obsessão enfraquece a credibilidade de tudo o que afirma. Tom precisa separar rancor de evidência, tarefa complicada quando uma pessoa pode estar errada em vários pontos e certa naquele que realmente importa. A investigação ganha outra dimensão quando as acusações de Eli aproximam o homicídio de disputas envolvendo propriedades, famílias influentes e antigos prejuízos.

“Camaleões” desenvolve seu mistério a partir dessa rede de interesses. O assassinato não fica restrito à intimidade de Summer. O trabalho da vítima, os imóveis administrados pelos Grady e os vínculos entre empresários e autoridades passam a ocupar o centro das perguntas. Tom começa a perceber que algumas pessoas conhecem mais detalhes do que admitem, enquanto outras parecem preocupadas apenas em preservar cargos, fortunas ou amizades.

O perigo mora entre colegas

A vida de Tom também recebe atenção. Ele se mudou recentemente para a cidade com a esposa Judy Nichols (Alicia Silverstone), depois de atravessar problemas profissionais em outro lugar. O novo emprego deveria representar uma oportunidade de recomeço, mas o caso de Summer o coloca diante das mesmas dúvidas que tentou deixar para trás. O detetive precisa confiar em colegas que ainda conhece pouco, embora certas relações dentro da polícia pareçam antigas e muito bem protegidas.

Judy não ocupa apenas o papel da esposa compreensiva. Interpretada com firmeza por Alicia Silverstone, ela observa o comportamento do marido, participa de conversas sobre o caso e percebe sinais que Tom demora a aceitar. O casal possui intimidade suficiente para discordar sem transformar cada conversa em crise conjugal. Há até certa graça na maneira como Judy acompanha a curiosidade do marido, embora o perigo logo torne essa participação menos divertida.

O capitão Robert Allen (Eric Bogosian) mantém uma relação próxima com Tom e Judy. Ele frequenta a casa do casal, participa de encontros sociais e exerce autoridade sobre a investigação. Essa proximidade cria um desconforto crescente, pois Tom precisa avaliar pessoas que também fazem parte de sua vida fora da delegacia. Eric Bogosian oferece ao personagem uma cordialidade difícil de decifrar. Allen pode soar acolhedor em uma conversa e ameaçador na seguinte, sem precisar elevar a voz.

Benicio Del Toro sustenta a tensão

Benicio Del Toro interpreta Tom como um homem cansado, cuidadoso e pouco interessado em agradar. O detetive observa antes de falar e costuma guardar suas suspeitas até reunir algo mais consistente. Esse comportamento combina com uma história na qual qualquer comentário pode chegar aos ouvidos errados. Del Toro trabalha com silêncios, olhares demorados e uma expressão permanente de quem gostaria de ir embora, mas sabe que ainda falta conferir uma última porta.

Grant Singer, conhecido por dirigir videoclipes, estreia no cinema com um suspense de ritmo contido. A câmera acompanha Tom por casas vazias, corredores, escritórios e ambientes onde todos parecem saber mais do que dizem. A montagem distribui informações aos poucos e deixa algumas conversas sem uma conclusão confortável. Em certos trechos, essa escolha prolonga demais suspeitas já conhecidas. O filme poderia avançar com mais agilidade sem perder sua atmosfera pesada.

O roteiro escrito por Grant Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro aposta menos em perseguições e mais na desconfiança. Há violência, mas ela não ocupa toda a narrativa. O interesse está nos depoimentos incompletos, nos laços entre policiais e empresários e na dificuldade de Tom para decidir quem merece confiança. Quem espera uma investigação veloz pode estranhar o andamento paciente. Quem aprecia histórias policiais marcadas por detalhes e personagens ambíguos encontrará bastante material para acompanhar.

Uma investigação cercada por interesses

“Camaleões” coloca Tom diante de pessoas que dominam os espaços por onde ele precisa circular. Will possui dinheiro e influência familiar. Eli carrega informações misturadas a ressentimentos. Allen controla parte da rotina policial. Judy oferece uma visão externa, mas também corre riscos ao se aproximar demais das perguntas do marido. Cada personagem guarda alguma peça, e nenhuma delas parece caber com facilidade no desenho completo.

O longa não depende de um investigador brilhante capaz de resolver tudo em poucos minutos. Tom erra, hesita e permanece vulnerável às pessoas que deveria investigar. Essa fragilidade torna o personagem mais humano e afasta a história do policial invencível. Benicio Del Toro sabe aproveitar esse terreno, dando ao detetive uma mistura de persistência, desconfiança e cansaço que sustenta até os trechos mais lentos.

“Camaleões” entrega um suspense policial sombrio, guiado por um crime que abre caminho para relações bem mais comprometedoras. Grant Singer nem sempre administra o tempo com precisão, mas cria uma cidade onde casas luxuosas escondem negócios obscuros e amizades profissionais custam caro. Tom continua investigando porque encerrar o caso com a resposta mais fácil significaria entregar o controle a quem já possui dinheiro, influência e acesso suficientes para permanecer fora das perguntas.