Dizem que esse é o melhor filme de máfia da história do cinema, depois de “O Poderoso Chefão”: no Prime Video

“Os Bons Companheiros” acompanha Henry Hill (Ray Liotta), um jovem do Brooklyn que ingressa na máfia ainda adolescente, nos anos 1950, seduzido pelo dinheiro, pelo respeito e pela aparente liberdade daqueles homens. Dirigido por Martin Scorsese e lançado em 1990, o filme percorre décadas de crimes, casamentos, amizades e disputas internas para revelar quanto custa pertencer a um grupo que protege seus integrantes enquanto eles continuam úteis.

Henry cresce em uma família trabalhadora, sob a autoridade de um pai severo, mas prefere observar os mafiosos instalados do outro lado da rua. Eles usam ternos bem cortados, dirigem carros caros e recebem um tratamento quase reverente dos comerciantes locais. Para o garoto, aquela rotina parece muito mais atraente do que estudar, obedecer e esperar pacientemente por um futuro modesto.

Ainda adolescente, ele começa a prestar pequenos serviços no ponto de táxis controlado por Paul Cicero (Paul Sorvino), conhecido entre os associados como Paulie. Henry estaciona carros, entrega recados e aprende a circular entre homens que dominam o bairro sem precisar explicar de onde vem o dinheiro. O trabalho também lhe oferece uma espécie de família paralela, pronta para abrir portas e afastar problemas.

Seu pai percebe as faltas escolares e tenta interromper aquela aproximação. A intervenção, porém, dura pouco. Os homens de Paulie intimidam o carteiro responsável por entregar os avisos da escola, e as correspondências deixam de chegar à casa dos Hill. Henry descobre cedo que a máfia possui recursos para controlar até as notícias recebidas por uma família.

Quando acaba detido durante um serviço, ele permanece em silêncio diante das autoridades. A organização providencia sua defesa, e o garoto retorna ao bairro recebido com entusiasmo pelos criminosos mais velhos. A comemoração transforma sua prisão em uma espécie de rito de entrada. Henry aprende que lealdade significa proteger nomes, esconder informações e aceitar uma dívida que crescerá junto com seus privilégios.

Jimmy e Tommy entram em cena

Na vida adulta, Henry passa a trabalhar ao lado de Jimmy Conway (Robert De Niro), ladrão experiente, calculista e respeitado por sua habilidade para planejar assaltos. Jimmy sabe escolher parceiros, distribuir tarefas e manter perto quem possa render dinheiro. Sua cordialidade jamais elimina a sensação de perigo, sobretudo quando algum acordo ameaça seus interesses.

Tommy DeVito (Joe Pesci) completa o trio. Baixo, falante e imprevisível, ele domina conversas por meio de piadas, insultos e mudanças repentinas de comportamento. Em uma das passagens mais conhecidas de “Os Bons Companheiros”, uma brincadeira em torno de sua capacidade de fazer os outros rirem transforma uma mesa animada em um ambiente sufocante. Henry demora alguns segundos para perceber se está diante de uma provocação real ou de outra encenação do amigo.

Joe Pesci aproveita essa instabilidade para tornar Tommy assustador até quando sorri. O personagem deseja reconhecimento, mas sua violência compromete acordos construídos por homens mais experientes. Dentro da máfia, um gesto impensado pode custar dinheiro, confiança e proteção. Tommy conhece os códigos daquele universo, embora nem sempre consiga conter o próprio temperamento.

Henry possui uma limitação diferente. Por ser filho de irlandês, ele nunca poderá tornar-se um membro oficial da organização italiana. Isso não o impede de participar de roubos, receber dinheiro e desfrutar dos benefícios oferecidos pelo grupo. Ainda assim, existe uma porta que continuará fechada. Ele pode trabalhar para a família criminosa, mas sua permanência dependerá sempre da conveniência dos superiores.

Karen conhece o outro lado

Karen (Lorraine Bracco) entra na história por meio de Tommy, que organiza um encontro entre ela e Henry. A primeira tentativa termina mal. Henry não aparece, Karen fica furiosa e decide procurá-lo pessoalmente para cobrar uma explicação. A firmeza dela desperta o interesse do rapaz, acostumado a mulheres que conhecem as regras do bairro e raramente questionam seus horários.

A aproximação ganha força quando Henry a leva ao Copacabana. Em vez de enfrentar a fila principal, os dois entram pelos fundos, atravessam corredores e cozinhas, cumprimentam funcionários e chegam a uma mesa colocada especialmente diante do palco. O passeio apresenta a Karen um universo movido por favores, gorjetas e reconhecimento. Ela ainda conhece pouco sobre a origem daquele prestígio, porém já sente o efeito social do dinheiro.

O namoro avança e o casal se casa. Karen passa a conviver com mulheres habituadas a presentes caros, maridos ausentes e conversas interrompidas quando alguém estranho se aproxima. Lorraine Bracco narra parte da história e oferece um olhar menos deslumbrado sobre aquela rotina. Ela deseja estabilidade, cobra fidelidade e enfrenta Henry, mas também usufrui do conforto que os negócios ilegais colocam dentro de casa.

A vida familiar fica presa entre festas, amantes, telefonemas e períodos de silêncio. Henry tenta preservar o casamento sem abandonar a liberdade proporcionada pelos crimes. Karen reage com ciúme e raiva, enquanto Paulie continua exercendo autoridade sobre questões que ultrapassam o trabalho. A máfia entra no lar porque seus favores sustentam a casa e suas ameaças acompanham cada ausência.

O dinheiro vem acompanhado de medo

Henry, Jimmy e Tommy participam de roubos cada vez maiores. Cargas desaparecem, caminhões mudam de destino e mercadorias circulam por depósitos antes que a polícia consiga localizá-las. Jimmy planeja as operações com atenção, Henry providencia contatos e Tommy acrescenta uma brutalidade difícil de controlar. O dinheiro chega em grande quantidade, mas precisa ser dividido entre parceiros, chefes e associados.

Scorsese apresenta esse crescimento pelo olhar de Henry, cuja narração trata o crime como expediente cotidiano. Assaltar caminhões, subornar funcionários e frequentar restaurantes fazem parte da mesma agenda. Essa proximidade cria uma relação desconfortável com o protagonista. O espectador percebe por que aquele mundo o seduziu, embora veja a violência necessária para manter seus privilégios.

A leveza de algumas conversas também possui uma ameaça escondida. Os homens contam histórias, fazem piadas e discutem comida enquanto vigiam dívidas e possíveis traições. A comédia surge da intimidade entre eles, mas pode desaparecer em poucos segundos. Quem ri na hora errada corre perigo, e quem fala demais deixa de ser confiável.

A câmera acompanha Henry por corredores, cozinhas, bares e ruas sem interromper sua sensação de movimento. Quando os negócios prosperam, os anos passam em ritmo acelerado. Quando a vigilância policial cresce, tarefas banais parecem demoradas e perigosas. Scorsese usa o tempo para aproximar o público da ansiedade do personagem, preso entre compromissos que já não cabem no mesmo dia.

Uma família movida por conveniência

O título brasileiro possui uma ironia bastante precisa. Aqueles companheiros se abraçam, protegem uns aos outros e comparecem às celebrações familiares, mas a amizade depende de dinheiro, silêncio e utilidade. Ninguém permanece seguro apenas por ter dividido mesas e operações durante anos. A confiança precisa ser confirmada a cada novo serviço.

Robert De Niro interpreta Jimmy com contenção, tornando pequenos gestos mais ameaçadores do que longas falas. Joe Pesci ocupa o espaço oposto e transforma Tommy em uma presença barulhenta, divertida e perigosa. Ray Liotta sustenta o centro da história com o entusiasmo de alguém que passou a juventude desejando aquele lugar e só depois percebeu quanto precisaria entregar para conservá-lo.

“Os Bons Companheiros” recusa a imagem elegante da máfia sem retirar dela seu poder de sedução. Os ternos, restaurantes e maços de dinheiro permanecem atraentes, mas dividem espaço com mentiras, agressões e famílias mantidas sob pressão. Scorsese observa o crime pelo cotidiano de quem escolheu viver dentro dele, onde uma porta aberta pode significar prestígio numa noite e perigo na manhã seguinte.