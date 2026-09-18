Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Martin Sheen, Mark Wahlberg e Alec Baldwin em vencedor de 4 Oscars, de Martin Scorsese, na Netflix

Martin Scorsese levou às telas de cinema uma história de policiais, criminosos e identidades falsas ambientada em Boston. Em “Os Infiltrados”, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) entra na organização de Frank Costello (Jack Nicholson) a serviço da polícia, enquanto Colin Sullivan (Matt Damon) ocupa um cargo policial para proteger o mesmo mafioso. Os dois passam a procurar o adversário escondido, sabendo que uma descoberta pode destruir suas carreiras e custar suas vidas.

Billy Costigan carrega uma história familiar ligada à criminalidade nos bairros irlandeses de Boston. Ele ingressa na Polícia Estadual de Massachusetts tentando construir uma vida diferente, mas seus superiores enxergam nessa origem uma oportunidade. O capitão Queenan (Martin Sheen) e o sargento Dignam (Mark Wahlberg) acreditam que Billy pode entrar no grupo de Costello sem despertar tanta desconfiança.

A missão exige uma renúncia pesada. Billy precisa deixar a academia, cumprir pena e assumir diante de todos a imagem de um jovem que fracassou na polícia. Apenas Queenan e Dignam sabem que ele trabalha disfarçado. Sem distintivo, registro acessível ou colegas capazes de confirmar sua função, Billy entra na quadrilha dependendo quase exclusivamente da palavra de dois homens.

Colin Sullivan percorre o caminho contrário. Protegido por Costello desde jovem, ele cresce sob a influência do criminoso e consegue entrar na Polícia Estadual. Competente, disciplinado e socialmente habilidoso, Colin avança dentro da corporação até alcançar a Unidade de Investigações Especiais. O cargo lhe permite acompanhar as operações preparadas contra o homem que financiou sua ascensão.

Essa construção paralela sustenta o suspense de “Os Infiltrados”. Billy pertence à polícia, mas vive cercado por criminosos. Colin trabalha entre policiais, embora repasse informações ao chefe da máfia. Nenhum dos dois pode abandonar o papel assumido sem perder a proteção conquistada.

Costello domina pelo medo

Frank Costello governa sua organização com dinheiro, violência e uma curiosa mistura de intimidação e deboche. Jack Nicholson interpreta o mafioso com uma presença expansiva, por vezes quase inconveniente, que impede qualquer pessoa de relaxar perto dele. Costello faz perguntas, observa reações e muda de assunto quando percebe algum desconforto. Billy precisa controlar cada palavra para permanecer naquele círculo.

Aos poucos, o policial conquista espaço ao demonstrar coragem e conhecimento das ruas. Essa aproximação lhe permite acompanhar negócios e reunir informações úteis para Queenan. Também aumenta o perigo, pois Costello sabe que existe um informante dentro de seu grupo e passa a procurar o responsável pelo vazamento.

Billy começa a viver sob pressão contínua. Ele precisa obedecer ao criminoso para preservar o disfarce, mas não pode permitir que a polícia perca o rastro das atividades ilegais. Telefonemas curtos e encontros discretos com Queenan mantêm a investigação em andamento. Qualquer atraso, gesto estranho ou ligação fora de hora pode revelar sua identidade.

Leonardo DiCaprio dá ao personagem um nervosismo permanente que combina com essa rotina sufocante. Billy dorme mal, perde a paciência e procura ajuda médica porque já não consegue separar completamente o policial do criminoso que interpreta. Sua aparência cansada registra o desgaste de uma missão na qual até permanecer vivo depende de representar bem.

Sullivan cresce dentro da polícia

Colin desfruta de uma posição bem mais confortável. Ele recebe elogios, participa de reuniões reservadas e acompanha os planos da unidade responsável por combater Costello. Matt Damon preserva a aparência cordial do personagem enquanto deixa pequenas inquietações escaparem em conversas e telefonemas.

O cargo oferece a Colin acesso a relatórios, operações e nomes de agentes. Sempre que a polícia se aproxima de Costello, ele precisa avisar o mafioso sem chamar a atenção dos colegas. O problema cresce quando a corporação confirma que existe um informante dentro de suas dependências e entrega ao próprio Colin a tarefa de procurá-lo.

A situação tem uma ironia bastante eficiente. O homem que deveria ser investigado recebe autoridade para comandar parte da busca. Colin pode examinar arquivos, acompanhar suspeitos e afastar perguntas perigosas. Porém, cada consulta deixa rastros, e qualquer cuidado excessivo pode despertar a atenção de investigadores mais experientes.

Fora do trabalho, Colin inicia um relacionamento com a psiquiatra Madolyn Madden (Vera Farmiga). Ela também atende Billy, que procura medicamentos para lidar com ansiedade e insônia. Madolyn conhece fragmentos das duas vidas, mas ignora a ligação entre os homens. Sua presença oferece alguma intimidade à história sem afastar a trama da investigação.

A busca pelos informantes

Quando Costello descobre que alguém transmite seus movimentos à polícia, Billy passa a ser observado com maior rigor. Dentro da corporação, a procura pelo aliado da máfia também ganha força. Os dois infiltrados precisam identificar um ao outro antes de serem descobertos pelos respectivos grupos.

Scorsese acompanha essa caçada alternando reuniões policiais, encontros criminosos, ligações e mensagens. A montagem aproxima os dois homens sem reuni-los cedo demais. Muitas vezes, Billy e Colin trabalham com partes diferentes da mesma informação. Um consegue avançar enquanto o outro tenta apagar os sinais deixados para trás.

A violência surge ligada às escolhas dos personagens e nunca parece decorativa. Costello usa a ameaça para preservar sua autoridade. A polícia emprega vigilância e operações secretas para cercá-lo. Billy procura provas que garantam seu retorno à corporação, enquanto Colin protege a carreira construída sobre documentos verdadeiros e lealdades falsas.

Dignam oferece uma camada mais ácida ao ambiente. Interpretado por Mark Wahlberg, o sargento distribui insultos com tamanha disposição que uma simples reunião pode parecer uma briga prestes a começar. Sua agressividade diverte em alguns momentos, mas também dificulta a aproximação entre os agentes. Naquela unidade, confiança é um artigo mais raro que educação.

Identidades prestes a ruir

“Os Infiltrados” ganha força porque transforma uma trama complexa em uma disputa fácil de acompanhar. Billy quer concluir a missão e recuperar seu nome. Colin deseja manter a posição que conquistou e impedir que sua ligação com Costello venha à tona. O mafioso tenta conservar seus negócios enquanto procura o homem que o traiu.

DiCaprio apresenta um policial desgastado pela espera e pelo medo. Damon compõe um profissional seguro na superfície, embora cada telefonema ameace sua vida cuidadosamente montada. Nicholson ocupa o centro dessa relação com uma energia imprevisível, tornando Costello perigoso até quando parece apenas contar uma piada desagradável.

Scorsese preserva o ritmo durante uma história longa porque cada descoberta modifica o acesso dos personagens a pessoas, arquivos e operações. Não há descanso verdadeiro para Billy ou Colin. Quanto mais próximos chegam da identidade adversária, menor se torna a distância entre cumprir a missão e perder tudo.

Esse equilíbrio faz de “Os Infiltrados” um suspense criminal envolvente, tenso e surpreendentemente humano. Por trás dos distintivos e das armas, existem dois homens tentando sustentar versões incompatíveis de si mesmos. Cada ligação pode entregar um nome, cada arquivo pode revelar uma fraude e cada encontro pode encerrar uma vida dupla.