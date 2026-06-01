George Clooney em crise em comédia charmosa e melancólica na Netflix

“Jay Kelly” traz George Clooney sob a direção de Noah Baumbach interpretando um astro de cinema que atravessa uma crise pessoal enquanto tenta recuperar laços familiares desgastados pelo peso da fama e das escolhas feitas ao longo de décadas. Poucos diretores contemporâneos observam personagens em crise com tanta curiosidade quanto Noah Baumbach.

Em seus filmes, o conflito raramente nasce de grandes acontecimentos. Surge de conversas interrompidas, ressentimentos acumulados e da dificuldade que algumas pessoas têm de admitir os próprios erros. Em “Jay Kelly”, o cineasta volta a esse território ao acompanhar um homem que passou a vida inteira sendo admirado por milhões de desconhecidos, mas que começa a perceber o quanto se afastou daqueles que realmente importavam.

Jay Kelly, interpretado por George Clooney, é um dos atores mais famosos do mundo. Aos olhos do público, ele representa sucesso absoluto. Tem prestígio, dinheiro, reconhecimento e uma carreira que qualquer artista gostaria de possuir. O problema é que a imagem admirada por todos esconde alguém profundamente inseguro e incapaz de lidar com as consequências das próprias decisões.

Ao seu lado está Ron Sukenick, vivido por Adam Sandler. Mais do que empresário, Ron tornou-se amigo, conselheiro e uma espécie de guardião permanente da vida de Jay. Há anos ele administra contratos, entrevistas, escândalos e conflitos pessoais. É aquele sujeito que resolve problemas antes que eles ganhem proporções maiores. O problema é que nem mesmo Ron consegue impedir que certas contas do passado voltem para cobrança.

Notícia da morte e jornada imprevisível

Jay recebe a notícia da morte de um importante diretor que marcou sua juventude. O acontecimento desperta lembranças que ele preferia manter enterradas. Ao mesmo tempo, sua filha Daisy, interpretada por Grace Edwards, inicia uma viagem pela Europa antes de entrar na faculdade. A relação entre os dois está longe de ser afetuosa. Eles se falam pouco e existe um ressentimento evidente entre pai e filha.

Perder definitivamente esse vínculo faz Jay abandonar compromissos profissionais e embarcar numa jornada pela Europa. Oficialmente, ele viaja para participar de uma homenagem durante um festival de cinema na Toscana. Na prática, tenta se aproximar da filha e corrigir erros acumulados durante anos.

O roteiro transforma essa viagem em algo muito mais complexo do que um simples reencontro familiar. Cada cidade visitada funciona como uma parada forçada diante de alguma escolha antiga. Jay reencontra pessoas que fizeram parte de sua formação profissional e descobre que nem todos guardam lembranças positivas daquele período.

Entre esses encontros está Timothy, personagem de Billy Crudup. Antigo colega dos tempos de juventude, ele reaparece trazendo feridas que nunca cicatrizaram completamente. O reencontro revela rivalidades antigas e expõe atitudes que ajudaram Jay a construir sua carreira. Pela primeira vez, o protagonista precisa encarar versões da própria história que não combinam com a imagem elegante que cultivou durante décadas.

Desenvolvimento lento

Em vez de transformar cada conversa em uma grande revelação, Baumbacg permite que os diálogos avancem aos poucos. As informações surgem de maneira natural e ajudam a construir um retrato bastante humano desse personagem. Jay não é um vilão nem um herói. É apenas alguém que passou tanto tempo vivendo sob os holofotes que perdeu a capacidade de enxergar os efeitos de suas escolhas sobre as pessoas mais próximas.

George Clooney aproveita essa ambiguidade com enorme segurança. O ator utiliza a própria imagem pública para compor o personagem. Existe uma brincadeira constante entre o astro real e o astro fictício. Em vários momentos, a sensação é de que Clooney está comentando sua própria trajetória em Hollywood. Ainda assim, o trabalho nunca se transforma em autoparódia. Há fragilidade suficiente para tornar Jay uma figura interessante mesmo quando ele toma decisões questionáveis.

Adam Sandler sob os holofotes

Adam Sandler entrega talvez a interpretação mais sensível do filme. Ron poderia facilmente ser apenas o amigo engraçado que acompanha o protagonista. No entanto, Sandler constrói alguém cansado de apagar incêndios emocionais. Seu olhar frequentemente comunica mais do que os diálogos. Há carinho, lealdade e também uma frustração crescente diante da incapacidade de Jay de perceber o que está acontecendo ao seu redor.

Enquanto Jay tenta consertar relações familiares, Ron passa a refletir sobre sua própria vida. O filme sugere que ambos estão atravessando momentos semelhantes, ainda que por caminhos diferentes. Os dois começam a questionar escolhas feitas décadas atrás e precisam decidir o que fazer com o tempo que ainda possuem.

Escolhas do diretor

A ambientação europeia acrescenta charme sem transformar a viagem em cartão-postal. Trens, hotéis, praças e festivais aparecem como espaços de passagem. Ninguém está realmente em férias. Todos parecem correr atrás de alguma coisa que ficou pendente.

O roteiro também faz observações interessantes sobre celebridade. Jay continua sendo reconhecido por onde passa. Pessoas pedem fotos, interrompem conversas e tratam sua presença como um acontecimento. Em alguns momentos, isso gera situações divertidas. Em outros, reforça o isolamento do personagem. Quanto mais famoso ele é, mais difícil parece estabelecer relações genuínas.

No aspecto técnico, Baumbach aposta numa encenação discreta. A câmera permanece próxima dos personagens e privilegia os diálogos. A montagem acompanha o ritmo emocional da narrativa e permite que cada encontro tenha peso próprio. Não existem grandes artifícios para chamar atenção. Tudo gira em torno dos personagens e das relações que eles tentam preservar.

“Jay Kelly” abandona qualquer preocupação em oferecer lições ou respostas. O filme foca nas imperfeições dessas pessoas. Elas erram, magoam quem amam, tentam consertar o que fizeram e frequentemente descobrem que algumas feridas levam muito mais tempo para cicatrizar do que imaginavam.

Ao acompanhar essa viagem física e emocional, Noah Baumbach entrega uma obra madura sobre envelhecimento, arrependimento e família. George Clooney oferece uma de suas interpretações mais vulneráveis dos últimos anos e Adam Sandler confirma sua impressionante capacidade dramática. Juntos, transformam “Jay Kelly” numa reflexão melancólica, divertida em alguns momentos e profundamente humana sobre aquilo que sobra quando os aplausos diminuem e restam apenas as pessoas que conhecem quem realmente somos.