Inspirado por série nostálgica dos anos 80, filme de ação com Colin Farrell e Jamie Foxx está na Netflix

Sonny Crockett (Colin Farrell) e Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) participam de uma ação policial numa boate de Miami quando recebem uma ligação inesperada. Alonzo Stevens (John Hawkes), antigo informante dos detetives, revela que criminosos descobriram uma investigação federal e chegaram até sua família. A notícia interrompe a operação em andamento e leva os parceiros a um caso muito maior, envolvendo assassinatos, vazamento de informações e uma poderosa rede de narcotráfico.

Em “Miami Vice”, Michael Mann coloca Crockett e Tubbs dentro de uma investigação na qual o distintivo precisa permanecer escondido. Eles procuram o agente John Fujima (Ciarán Hinds), responsável pela operação comprometida, e oferecem uma maneira de alcançar os chefes da organização. Os dois entrarão no grupo fingindo ser transportadores experientes, com aviões, barcos e conhecimento suficiente para levar grandes carregamentos sem atrair a polícia. O plano oferece acesso aos traficantes, mas também deixa os detetives longe da proteção habitual.

Dois policiais viram transportadores

A primeira barreira atende pelo nome de José Yero (John Ortiz), intermediário agressivo e desconfiado. Ele cuida de parte das remessas e não entrega trabalho importante a desconhecidos. Tubbs apresenta números, rotas e condições. Crockett adota uma postura atrevida, quase arrogante, adequada ao homem que deseja representar. Os parceiros sabem que qualquer hesitação pode denunciar sua verdadeira profissão. O disfarce depende menos de documentos falsos do que da capacidade de agir com naturalidade diante de homens armados.

Crockett e Tubbs recebem uma oportunidade e passam a transportar drogas entre pistas isoladas, portos e águas internacionais. A ação deixa de ser apenas uma sucessão de tiros e perseguições. Boa parte da tensão nasce de horários, distâncias, mudanças de veículo e telefonemas curtos. Mann acompanha o trabalho com uma secura que dispensa apresentações demoradas. Os personagens entram em salas, examinam cargas e discutem valores sem oferecer ao espectador uma pausa confortável. Até prestar atenção vira parte do serviço.

A dupla chega, então, ao círculo comandado por Arcángel de Jesús Montoya (Luis Tosar), traficante que mantém seus negócios espalhados por diferentes países. Montoya fala pouco e delega tarefas, protegido por homens que vigiam cada etapa das remessas. Sua autoridade alcança executores, pilotos, intermediários e responsáveis pelo dinheiro. Crockett e Tubbs conseguem subir alguns degraus dentro da organização, embora cada novo acesso aumente o perigo de terem os nomes, os hábitos e as relações pessoais investigados.

Isabella atravessa o disfarce

Isabella (Gong Li) administra as finanças de Montoya e participa das decisões ligadas ao transporte das cargas. Elegante, reservada e acostumada a circular entre hotéis, portos e reuniões privadas, ela percebe em Crockett uma segurança diferente daquela exibida pelos homens de Yero. O policial aproxima-se dela para fortalecer sua entrada na organização, mas o interesse profissional logo ganha outra natureza. Uma viagem a Havana transforma a parceria comercial numa relação íntima que nenhum dos dois pode assumir abertamente.

Crockett acredita que ainda controla a situação, embora seu comportamento comece a levantar dúvidas dentro e fora da equipe. Ele precisa esconder de Isabella que é policial e esconder dos colegas quanto aquela relação passou a influenciar suas escolhas. Tubbs observa o parceiro avançar por um terreno perigoso, pois Isabella possui acesso ao dinheiro e permanece ligada a Montoya. O envolvimento entrega informações valiosas, mas também oferece aos criminosos uma possível maneira de atingir Crockett.

Colin Farrell interpreta Sonny como um homem que parece viver alguns segundos adiante do próprio bom senso. Ele fala baixo, toma decisões arriscadas e atravessa reuniões perigosas com a serenidade de quem talvez tenha esquecido que sente medo. Jamie Foxx oferece a Tubbs uma presença mais contida, apoiada na observação e na disciplina. A diferença entre os dois sustenta a parceria sem transformar a investigação numa disputa de vaidades.

Trudy torna-se o ponto vulnerável

A ameaça atinge Tubbs quando Trudy Joplin (Naomie Harris), policial da mesma unidade e sua companheira, entra na mira dos criminosos. Até esse momento, o casal mantinha uma relação estável em meio ao trabalho perigoso. Yero reconhece nesse vínculo uma fraqueza que pode ser usada contra a equipe. A missão deixa de colocar apenas os infiltrados sob risco e alcança alguém cuja rotina, endereço e ligação afetiva podem ser rastreados.

Tubbs abandona parte da frieza demonstrada nas reuniões porque a segurança de Trudy passa a depender do tempo disponível. Crockett e os demais policiais mobilizam telefonemas, rastreamento e homens armados, mas precisam agir sem entregar toda a operação. A urgência cria um impasse cruel. Salvar uma colega exige movimentos que podem revelar meses de trabalho, enquanto esperar mantém Trudy nas mãos de pessoas que conhecem seu valor para Tubbs.

Mann filma essa pressão sem transformar seus personagens em heróis invulneráveis. Crockett e Tubbs dominam armas, rotas e técnicas de infiltração, porém continuam sujeitos ao medo, ao ciúme e à culpa. A fotografia digital registra o céu carregado, o mar escuro e as luzes de Miami com certa aspereza. Esses elementos alteram a quantidade de informação disponível em cada passagem, deixando rostos parcialmente ocultos e ameaças fora do quadro. O espectador acompanha a missão com a mesma visão incompleta dos policiais.

A identidade cobra seu preço

“Miami Vice” pede alguma paciência porque abandona explicações didáticas e começa com a investigação em movimento. Nomes, funções e ligações criminosas surgem durante reuniões e deslocamentos. Essa escolha pode causar estranhamento nos primeiros minutos, mas combina com a vida daqueles agentes. Crockett e Tubbs não recebem um mapa completo da organização. Eles avançam com fragmentos, confiam na experiência e tentam sobreviver tempo suficiente para descobrir quem possui autoridade sobre cada carga.

O longa também trata o romance entre Crockett e Isabella com seriedade pouco comum numa produção policial desse porte. Gong Li oferece à personagem uma combinação de firmeza e vulnerabilidade, sem transformá-la numa figura decorativa. Isabella administra dinheiro, interfere nas decisões e sabe que sua proximidade com Montoya limita qualquer tentativa de mudança. Ao envolver-se com Crockett, ela arrisca recursos, proteção e a própria liberdade.

Mais sombrio que a série televisiva que o inspirou, “Miami Vice” troca a nostalgia dos anos 1980 por uma história adulta sobre profissionais consumidos pelas identidades que criam. Michael Mann preserva a ação, mas reserva igual importância aos olhares desconfiados, aos silêncios e às escolhas afetivas. Quando Crockett e Tubbs percebem que pessoas próximas estão expostas, o trabalho deixa de caber dentro do plano aprovado por Fujima. Os dois reúnem a equipe, verificam as armas e seguem para recuperar Trudy antes que o tempo termine.