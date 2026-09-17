Brian De Palma assina a direção do thriller de ação mais emblemático do cinema, com Tom Cruise, na Netflix

Em 1996, Brian De Palma levou Ethan Hunt a Praga para uma missão secreta que termina em desastre e transforma o agente em suspeito. Baseado na série televisiva criada por Bruce Geller, “Missão: Impossível” acompanha uma equipe de agentes enviada a Praga para impedir o roubo de uma lista confidencial. O arquivo reúne nomes e identidades de profissionais infiltrados em diferentes países. Caso chegue ao mercado clandestino, essas pessoas ficarão expostas e poderão ser assassinadas. A tarefa exige discrição, precisão e confiança absoluta entre os participantes.

Jim Phelps (Jon Voight) comanda a operação ao lado da esposa, Claire Phelps (Emmanuelle Béart), e de seu agente mais jovem, Ethan Hunt (Tom Cruise). A equipe também inclui Sarah Davies (Kristin Scott Thomas), Jack Harmon (Emilio Estevez) e Hannah Williams (Ingeborga Dapkūnaitė). Cada integrante assume uma função durante uma recepção na embaixada norte-americana, onde o possível ladrão deverá copiar a lista e entregá-la a um comprador.

O plano desmorona em poucos minutos. Os agentes perdem contato uns com os outros, equipamentos deixam de oferecer segurança e Ethan presencia a morte de seus companheiros sem conseguir ajudá-los. Ele escapa sozinho e procura Eugene Kittridge (Henry Czerny), diretor da Força Missão Impossível, acreditando que poderá relatar o fracasso e descobrir quem comprometeu a equipe.

A conversa, realizada em um restaurante de Praga, revela uma armadilha maior. Kittridge informa que a lista roubada era falsa e havia sido preparada para atrair um agente infiltrado na organização. Como único sobrevivente e titular de uma conta bancária suspeita, Ethan passa a ser tratado como o principal culpado. A missão que deveria proteger agentes secretos agora ameaça destruir sua carreira e colocar sua família sob vigilância.

Ethan precisa provar sua inocência

Tom Cruise interpreta Ethan com uma mistura eficiente de segurança física e espanto. O personagem domina técnicas de combate, disfarces e equipamentos sofisticados, mas ainda reage ao golpe sofrido. Sua fuga do restaurante oferece uma amostra da personalidade que marcaria a franquia. Ethan pensa depressa, usa aquilo que está ao alcance e aceita riscos que fariam qualquer profissional sensato atualizar o currículo.

Sem apoio oficial, ele retorna ao esconderijo usado pela equipe e tenta identificar o responsável pela emboscada. Uma referência encontrada nas comunicações do traidor leva ao codinome Job, fornecedor procurado por Max (Vanessa Redgrave), uma influente comerciante de informações. Ethan entra em contato com ela porque precisa descobrir quem vendeu a operação e colocou seu nome entre os suspeitos.

Claire reaparece viva e afirma ter escapado após perceber que a missão estava comprometida. Ethan aceita sua ajuda, embora já saiba que confiar em alguém pode custar mais do que agir sozinho. Os dois procuram antigos agentes afastados da organização e formam um grupo clandestino. Luther Stickell (Ving Rhames), especialista em computadores, e Franz Krieger (Jean Reno), piloto e mercenário, aderem ao plano por dinheiro e pela oportunidade de desafiar a agência que os descartou.

O objetivo é roubar a lista verdadeira da sede da CIA, em Langley, e oferecê-la a Max. Em troca, Ethan pretende conhecer a identidade de Job e provar que foi incriminado. O acordo entrega ao agente uma saída possível, mas também coloca em suas mãos um arquivo capaz de ameaçar dezenas de pessoas.

Uma sala onde tudo denuncia

A invasão ao edifício da CIA produz a sequência mais conhecida de “Missão: Impossível”. O computador que armazena a lista permanece dentro de uma sala protegida por sensores de temperatura, movimento, pressão e ruído. Ninguém pode entrar pela porta enquanto o funcionário responsável estiver presente, e qualquer alteração no ambiente aciona o alarme.

Ethan desce pelo teto preso a um cabo, enquanto Luther controla os equipamentos e Krieger segura o agente acima do chão. Brian De Palma transforma movimentos mínimos em fontes de ansiedade. Uma gota de suor ameaça todo o plano. Um rato surge na pior hora possível. O funcionário retorna antes do previsto. A cena dispensa correria porque cada centímetro representa perigo.

A direção também limita aquilo que o público consegue acompanhar. Ethan recebe fragmentos de informação e precisa montar os fatos sem saber quem está mentindo. Câmeras, monitores, telefonemas e gravações oferecem pistas incompletas. Uma imagem pode revelar um rosto, mas raramente entrega a intenção daquela pessoa. Essa escolha mantém a desconfiança ativa mesmo quando a ação desacelera.

Espionagem com rosto humano

O roteiro exige atenção, especialmente quando diferentes versões da missão começam a aparecer. Alguns detalhes podem soar confusos numa primeira sessão, porém a busca de Ethan permanece compreensível. Ele precisa recuperar a lista, identificar Job e impedir que Kittridge o prenda antes disso. Cada passo oferece uma pista e também abre outra possibilidade de traição.

Cruise sustenta o protagonista sem transformar Ethan numa figura invulnerável. Ele corre, luta e improvisa, mas também hesita diante das pessoas que conhece. Essa vulnerabilidade aproxima o personagem do público e separa o primeiro longa das aventuras mais grandiosas lançadas depois. Há equipamentos engenhosos e situações improváveis, porém a dúvida ainda pesa mais do que o espetáculo.

Henry Czerny entrega a Kittridge uma frieza educada que torna qualquer conversa desconfortável. Vanessa Redgrave interpreta Max com elegância e certo prazer diante do perigo. Ving Rhames oferece a Luther uma presença serena, enquanto Emmanuelle Béart preserva a ambiguidade de Claire. Jon Voight acrescenta autoridade a Jim Phelps, mentor cuja ausência permanece ligada ao trauma de Ethan.

“Missão: Impossível” combina espionagem, aventura e suspense com uma sobriedade que surpreende diante do tamanho alcançado pela franquia. Brian De Palma prefere corredores silenciosos, salas vigiadas e rostos observados à distância. Quando a ação cresce, ela nasce das escolhas feitas por Ethan para recuperar o próprio nome.

O filme é ágil, elegante e interessado na fragilidade da confiança. Ethan entra na história cercado por colegas e termina sua primeira grande operação sem saber quem continua ao seu lado. Antes de escalar prédios, pilotar helicópteros ou desafiar a gravidade, ele precisou sobreviver ao perigo mais incômodo de sua profissão, acreditar na pessoa errada.