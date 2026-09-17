Devon Sawa, Seth Green e Jessica Alba em comédia hilária de terror dos anos 90, na Netflix

Anton Tobias (Devon Sawa), um adolescente preguiçoso, descobre durante o Halloween que sua mão direita foi possuída por uma força assassina e tenta impedir novas mortes em seu bairro. Aos 17 anos, Anton Tobias leva uma vida dedicada ao sofá, à televisão e a qualquer atividade que dispense esforço. Ele mora com os pais em uma área suburbana dos Estados Unidos, mas presta tão pouca atenção à rotina familiar que demora a perceber o desastre ocorrido dentro de casa. Quando descobre os corpos decapitados de senhor e senhora Tobias, vividos por Fred Willard e Connie Ray, o rapaz precisa encarar uma possibilidade incômoda. O assassino pode estar muito mais perto do que ele imagina.

Lançado em 1999 e dirigido por Rodman Flender, “A Mão Assassina” mistura comédia adolescente, fantasia sobrenatural e horror sangrento. O conflito nasce quando Anton percebe que perdeu o controle da mão direita, possuída por uma força violenta. Enquanto o rapaz tenta descobrir uma maneira de detê-la, o membro age por conta própria, alcança objetos perigosos e ameaça qualquer pessoa que se aproxime. O corpo do protagonista torna-se o principal território da ameaça.

Anton procura os amigos Mick (Seth Green) e Pnub (Elden Henson), dois rapazes tão despreparados quanto ele. Os três examinam os acontecimentos com pouca disciplina e uma quantidade considerável de ideias ruins. Mick reage com ironia, Pnub parece sempre alguns segundos atrasado e Anton mal consegue impedir que a mão transforme uma conversa comum em outra tragédia. O vínculo entre eles sustenta boa parte da história, pois ninguém abandona o companheiro, mesmo quando permanecer por perto se torna uma escolha bastante questionável.

Um braço fora de controle

Devon Sawa interpreta Anton com a mistura certa de apatia e desespero. Sua expressão muda quando percebe que precisa lutar contra uma parte do próprio corpo, e esse embate rende sequências físicas inventivas. O jovem segura o pulso, derruba objetos, esconde movimentos involuntários e tenta parecer normal diante de quem desconhece a possessão. Cada gesto banal ganha perigo, sobretudo quando facas, garrafas e ferramentas ficam ao alcance dos dedos rebeldes.

Rodman Flender trata a premissa com uma irreverência típica das comédias adolescentes dos anos 1990. A violência aparece de maneira gráfica, porém quase sempre acompanhada por alguma reação absurda. Anton e os amigos olham para sangue, cadáveres e ferimentos com uma serenidade que nenhum manual de sobrevivência recomendaria. Algumas piadas insistem além do necessário, mas Seth Green e Elden Henson mantêm o diálogo solto e dão personalidade a dois personagens que poderiam existir apenas para ajudar o protagonista.

A amizade entre os três também impede que “A Mão Assassina” se torne uma sequência vazia de mortes. Mick e Pnub participam das tentativas de controlar o membro possuído, embora frequentemente criem outro problema durante o esforço. Eles oferecem companhia quando Anton perde o domínio da situação, mas possuem pouca capacidade de planejar qualquer saída segura. Essa combinação de lealdade e incompetência rende ao longa sua graça mais espontânea.

Romance em péssima hora

Anton ainda tenta se aproximar de Molly (Jessica Alba), sua vizinha e paixão antiga. A presença da jovem acrescenta urgência à história, pois ele precisa esconder a possessão sem colocá-la em perigo. Fingir normalidade, entretanto, torna-se uma missão complicada para alguém cuja mão pode agarrar um objeto ou atacar outra pessoa sem autorização. O romance avança sob uma ameaça que Molly desconhece, enquanto Anton gasta energia para disfarçar o braço e preservar alguma chance amorosa.

Jessica Alba oferece leveza a Molly e cria um contraste agradável com a desordem instalada na casa de Anton. A jovem vê nele um rapaz atrapalhado, porém interessante, sem saber que seus gestos estranhos possuem uma origem sobrenatural. O espectador acompanha essa diferença de informação com uma mistura de receio e diversão. Anton deseja impressioná-la, mas sua mão trabalha para arruinar o encontro e aumentar o número de pessoas expostas ao perigo.

Outra figura importante é Debi LeCure (Vivica A. Fox), uma mulher que acompanha uma série de crimes associados à mesma força demoníaca. Sua investigação coloca uma pessoa experiente no caminho de Anton, embora chegar ao adolescente antes de outro ataque seja uma corrida contra o tempo. Debi possui conhecimento que os rapazes não têm, enquanto eles carregam uma informação essencial sobre a localização da ameaça. A distância entre os dois lados deixa Anton sem apoio qualificado durante boa parte da noite.

O Halloween esconde o perigo

A escolha do Halloween favorece a comédia e o horror. Fantasias, máscaras e enfeites macabros fazem qualquer sinal de violência parecer parte da decoração. Anton circula por espaços onde quase ninguém reconhece a gravidade do que está ocorrendo, e seu comportamento desesperado pode ser confundido com brincadeira. Quando a festa reúne vários adolescentes, a mão ganha novos alvos e o protagonista passa a trabalhar com uma margem cada vez menor.

A câmera costuma permanecer perto de Anton durante as crises, valorizando a luta física de Devon Sawa contra o próprio braço. Os cortes escondem parte do movimento e revelam a ação quando o estrago já começou. Essa escolha preserva a surpresa em muitas sequências e deixa o público atento aos objetos espalhados pelo ambiente. Uma garrafa, uma faca ou uma ferramenta podem mudar a situação em poucos segundos.

“A Mão Assassina” assume sua mistura de sangue, rock, romance e piadas grosseiras sem procurar refinamento. A produção pertence a uma época em que o terror adolescente podia ser exagerado, vulgar e estranhamente simpático. Nem toda brincadeira envelheceu bem, e certas passagens parecem prolongadas, mas o elenco mantém energia suficiente para sustentar a proposta. Sawa convence como o preguiçoso obrigado a agir, enquanto Green e Henson tornam a confusão mais divertida.

Por trás da violência extravagante, existe uma ironia simples. Anton passou a vida fugindo de responsabilidades e acaba obrigado a vigiar cada movimento do próprio corpo. Seu maior problema deixa de ser a falta de disposição e passa a ser uma mão com vontade própria, acesso a objetos perigosos e nenhuma