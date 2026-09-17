Chegou hoje e já é o primeiro lugar na Netflix: o romance adaptado de livro fenômeno do Wattpad

Flora (Paris Berelc), a estudante mais popular de uma escola norte-americana, aproxima-se de Sean (Asher Angel), jovem dedicado que sonha estudar no MIT. Lançado em 2026 e dirigido por Fawzia Mirza, “Beijar é a Parte Fácil” parte de um acordo secreto envolvendo os pais do rapaz para aproximar dois adolescentes que parecem incompatíveis. Ela pretende abandonar o SAT. Ele vive cercado por livros, fórmulas e planos universitários. A convivência muda o modo como ambos enxergam o futuro e também a si mesmos.

Flora cresceu ouvindo que a beleza oferece mais vantagens do que a inteligência. Rica, popular e sempre cercada por colegas, ela ocupa um lugar cobiçado dentro da escola. Por trás da maquiagem impecável e da segurança que exibe nos corredores, existe uma garota que aprendeu a esconder suas capacidades. Demonstrar interesse pelos estudos significaria contrariar a identidade construída para ela pela família e pelo próprio ambiente escolar.

Sean vive no extremo oposto dessa hierarquia. Reservado e analítico, ele concentra energia nas notas e na possibilidade de entrar no MIT. Asher Angel interpreta o estudante com a rigidez simpática de quem prepara o futuro em uma planilha mental. Livros e equações oferecem uma segurança que as relações humanas raramente garantem. Quando Flora entra em sua rotina, nenhum cálculo parece suficiente para manter tudo sob controle.

A aproximação nasce de um acordo secreto com os pais de Sean, interpretados por Jennifer Robertson e Daniel Folk. Flora precisa de ajuda nos estudos, enquanto o rapaz recebe uma oportunidade ligada aos seus objetivos acadêmicos. O arranjo começa com finalidade definida, prazo implícito e regras convenientes para os adultos. O problema surge quando os adolescentes deixam de agir apenas pelos termos combinados.

Flora abandona o personagem popular

Paris Berelc dá a Flora uma mistura interessante de arrogância, cansaço e vulnerabilidade. A jovem sabe utilizar a própria popularidade, mas também sente o peso de depender dela. Sua resistência ao SAT revela mais que simples preguiça escolar. A prova representa uma escolha que ela foi desestimulada a fazer durante anos. Estudar significaria admitir que deseja algo além da admiração alheia, uma confissão difícil para quem sempre foi premiada pela aparência.

Sean passa a enxergar a inteligência que Flora mantém escondida. Ele reconhece sua capacidade antes que ela própria aceite demonstrá-la. Essa mudança exige paciência porque a garota não abandona de uma hora para outra os hábitos que garantem seu prestígio. Cada avanço nos estudos ameaça a personagem social que a protege na escola, onde ser subestimada também lhe concede uma estranha vantagem.

Flora, por sua vez, percebe que a disciplina de Sean encobre uma vida estreita. O rapaz sabe resolver questões de química, planejar o ingresso na universidade e identificar riscos acadêmicos, mas possui pouca experiência com aquilo que escapa das fórmulas. Ela o apresenta a uma rotina menos controlada. Ele não diz, mas sua insistência em organizar cada escolha denuncia o receio de perder a oportunidade de estudar no MIT caso permita que sentimentos ocupem espaço demais.

A química sai dos livros

A relação ganha graça nas provocações entre os protagonistas. Flora gosta de desarmar a seriedade de Sean, enquanto ele responde às investidas com uma lógica quase irritante. O contraste rende conversas leves e sustenta o interesse pelo casal. Berelc e Angel têm uma sintonia espontânea, especialmente quando os personagens tentam esconder uma atração que já ficou bastante óbvia para quem assiste.

A diretora Fawzia Mirza trata essa proximidade com delicadeza. Os gestos românticos surgem dentro da convivência, sem apagar as diferenças que poderiam separar os dois. Flora possui dinheiro, reconhecimento e liberdade social. Sean depende do desempenho acadêmico para alcançar o futuro desejado. O envolvimento oferece prazer e companhia, mas também coloca em risco o acordo que permitiu a aproximação.

Jennifer Robertson tem presença importante como a mãe de Sean. Ligada ao arranjo que reúne estudos, família e romance, ela lembra que os adolescentes ainda vivem sob decisões adultas. Os pais acreditam saber o que beneficiará o filho, embora seus planos ignorem a possibilidade de o afeto escapar das regras. A interferência familiar acrescenta pressão a uma relação que já precisa sobreviver aos códigos da escola.

O futuro entra na conversa

“Beijar é a Parte Fácil” utiliza uma estrutura conhecida dos romances juvenis. A garota popular se envolve com o aluno reservado, as primeiras impressões perdem força e ambos revelam qualidades escondidas. Fawzia Mirza preserva essa familiaridade, mas oferece aos protagonistas conflitos pessoais capazes de tornar o casal mais interessante. Flora deseja ser reconhecida por aquilo que sabe. Sean precisa admitir que uma vida bem planejada ainda pode reservar surpresas.

O roteiro acerta quando permite que o romance influencie escolhas concretas. A convivência com Sean desperta em Flora um interesse que sua criação havia abafado. Perto dela, o rapaz percebe que estudar para o MIT não precisa ocupar toda a sua identidade. Nenhum deles transforma o outro por milagre. Os dois apenas oferecem apoio para capacidades e desejos que já existiam, embora permanecessem escondidos por conveniência ou medo.

A leveza também favorece o filme. Mesmo quando surgem cobranças familiares e inseguranças escolares, a produção mantém o tom acolhedor de uma comédia romântica feita para uma sessão despretensiosa. Existe doçura no modo como Flora e Sean desmontam suas primeiras impressões. Ela não é tão superficial quanto parece. Ele tampouco vive apenas para os livros. A graça está em observar quanto tempo levam para admitir o óbvio.

Paris Berelc entrega a personagem mais complexa da história. Flora poderia ser apenas a garota bonita que descobre possuir inteligência, uma simplificação bastante confortável. A atriz acrescenta orgulho, irritação e receio a essa descoberta. Aceitar suas capacidades significa rever a educação recebida e enfrentar pessoas acostumadas a enxergá-la de maneira limitada. Cada passo nos estudos retira uma camada da proteção social que ela construiu.

Asher Angel oferece equilíbrio ao casal. Seu Sean possui ambição, gentileza e uma ingenuidade que combina com o universo juvenil. A meta de chegar ao MIT dá ao personagem um objetivo compreensível e impede que o romance ocupe sozinho sua vida. Quando Flora atravessa esse planejamento, o rapaz precisa decidir quanto espaço consegue reservar para uma experiência que não cabe em seus cronogramas.

“Beijar é a Parte Fácil” sabe que a atração resolve apenas a distância entre duas pessoas. Permanecer juntas exige sinceridade, coragem e disposição para contrariar expectativas. Flora e Sean começam unidos por um acordo elaborado pelos adultos, porém passam a fazer escolhas próprias conforme a intimidade cresce. Entre provas, livros, popularidade e planos universitários, os dois descobrem que um beijo pode iniciar uma história. Sustentá-la cobra bem mais trabalho.