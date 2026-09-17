Obra-prima absoluta do cinema: filme de Sidney Lumet em um dos melhores papeis de Al Pacino, na Netflix

Frank Serpico entra para o Departamento de Polícia de Nova York disposto a cumprir a lei, prender criminosos e construir uma carreira digna. Bastam os primeiros dias de trabalho para ele perceber que o uniforme também encobre acordos bastante lucrativos. Policiais recebem dinheiro de comerciantes, apostadores e criminosos em troca de tolerância. Quase todos aceitam sua parte sem constrangimento. Frank recusa os pagamentos e passa a ser tratado como um problema pelos homens que deveriam protegê-lo nas ruas.

Dirigido por Sidney Lumet, “Serpico” acompanha esse policial entre os anos 1960 e o começo da década seguinte. Al Pacino interpreta Frank com energia, inquietação e uma impaciência crescente diante da corrupção. John Randolph vive Sidney Green, um superior que demonstra alguma disposição para ouvi-lo. Jack Kehoe interpreta Tom Keough, colega procurado por Frank quando as denúncias exigem acesso aos comandos do departamento. O protagonista quer revelar a cobrança de propinas, mas precisa atravessar uma hierarquia interessada em arquivar o assunto.

Um novato fora do padrão

Serpico já parece deslocado antes mesmo de denunciar alguém. Ele prefere roupas comuns, cultiva barba, gosta de música e circula por ambientes distantes da imagem tradicional do policial nova-iorquino. Seus hábitos despertam comentários entre colegas acostumados a uma disciplina mais rígida. Frank, porém, acredita que a aparência discreta pode ajudá-lo em operações nas ruas, pois criminosos terão dificuldade para identificá-lo como agente.

A excentricidade também abre espaço para uma leve ironia. Enquanto os outros policiais se comportam como membros de um clube fechado, Serpico parece ter entrado pela porta errada e decidido permanecer. Seu jeito chama atenção, mas a verdadeira ruptura ocorre quando ele rejeita o dinheiro distribuído na delegacia. Para os colegas, um homem que não aceita propina talvez queira denunciá-los. Frank perde confiança, companhia e segurança antes mesmo de formalizar qualquer acusação.

A recusa tem um efeito perigoso. O trabalho policial depende da cooperação entre parceiros, sobretudo durante prisões e operações armadas. Serpico precisa acreditar que alguém atenderá ao rádio quando ele pedir apoio. Os demais agentes, por sua vez, sabem que ele pode revelar nomes, valores e unidades envolvidas nas cobranças. Cada patrulha passa a reunir duas ameaças. Uma vem dos criminosos abordados nas ruas. A outra veste o mesmo uniforme de Frank.

A denúncia atravessa corredores

Serpico procura Tom Keough (Jack Kehoe) porque espera levar as informações aos superiores sem comprometer sua própria segurança. Keough escuta, sugere cautela e promete abrir algumas portas. A denúncia, porém, circula por gabinetes nos quais ninguém deseja assumir a responsabilidade por uma investigação interna. Chefes recebem relatos, pedem paciência e deixam o assunto perder força. O silêncio preserva carreiras, enquanto Frank volta ao serviço cercado por colegas que já desconfiam dele.

Sidney Green (John Randolph) oferece uma escuta menos hostil, mas também trabalha dentro de uma estrutura resistente. Frank insiste porque possui informações sobre pagamentos regulares e sabe que aceitar o dinheiro o tornaria parte do esquema. Ele não diz, mas cada conversa com um superior expõe um pouco mais sua identidade, ou melhor, transforma uma denúncia reservada numa ameaça conhecida por homens que continuam armados e próximos dele. Serpico consegue novos interlocutores, mas permanece sem garantia de proteção nas ruas.

Lumet acompanha esse desgaste sem transformar a corrupção numa conspiração distante. O dinheiro passa de mão em mão em delegacias, restaurantes e pontos comerciais. A prática parece banal porque foi incorporada à rotina. O diretor mantém a câmera perto de Frank e retarda informações sobre quem merece confiança. A técnica prende o espectador ao campo de visão do protagonista. Quando alguém promete ajuda, Serpico precisa decidir se ganhou um aliado ou apenas entregou mais detalhes a outro funcionário disposto a encerrar o caso.

O uniforme perde a proteção

Fora da polícia, Frank tenta preservar uma vida afetiva e algum descanso. A pressão do trabalho invade seus relacionamentos, muda seus horários e consome sua atenção. Ele deseja carinho, companhia e uma casa onde possa baixar a guarda, mas continua pensando nos pagamentos, nos chefes e nos homens que patrulham ao seu lado. Sua insistência afasta pessoas queridas, porque nenhuma relação suporta indefinidamente o peso de uma ameaça que pode surgir a qualquer hora.

Pacino faz Serpico parecer admirável e cansativo na mesma proporção. O policial possui coragem, mas também é teimoso, impaciente e difícil de acompanhar. Ele cobra dos outros uma firmeza que poucos conseguem sustentar. Essa combinação afasta a figura do herói impecável e aproxima Frank de um homem obcecado por permanecer íntegro. Seu corpo registra o desgaste, enquanto a barba cresce e o entusiasmo dos primeiros anos cede espaço à vigilância.

O suspense nasce dessa dependência entre homens que deixaram de confiar uns nos outros. Serpico precisa entrar em prédios, abordar suspeitos e participar de operações ao lado de agentes possivelmente beneficiados pelas propinas. Uma porta fechada, um rádio sem retorno ou alguns segundos de hesitação podem deixá-lo sozinho. Lumet alonga essas esperas e mantém fora de quadro parte das reações dos colegas. O risco cresce porque Frank nunca sabe quando a omissão administrativa poderá se converter em abandono durante uma ocorrência.

A verdade busca outra saída

Depois de fracassar dentro da cadeia de comando, Serpico procura caminhos externos capazes de dar peso público às acusações. A escolha oferece alguma esperança, mas também espalha seu nome por novos círculos. Para comprovar o esquema, ele precisa compartilhar informações. Quanto mais pessoas conhecem sua denúncia, menores ficam suas chances de continuar trabalhando anonimamente. O policial conquista atenção além da delegacia, porém retorna às ruas dependente dos mesmos homens que podem querer seu silêncio.

“Serpico” transforma uma denúncia institucional em uma experiência íntima de desgaste. Sidney Lumet observa o dinheiro, os corredores, os telefonemas e as promessas adiadas, sempre ligados às escolhas de Frank. Al Pacino oferece ao personagem raiva, vulnerabilidade e uma dignidade pouco confortável. Serpico paga pela recusa com isolamento, medo e relações feridas. Ainda assim, quando surge a oportunidade de falar diante de pessoas obrigadas a registrar suas acusações, ele comparece e entrega publicamente o nome que tantos colegas preferiam manter escondido.