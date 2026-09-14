Denzel Washington e Russell Crowe estrelam suspense assinado por Ridley Scott, na Netflix

Em “O Gângster”, Denzel Washington e Russell Crowe sustentam um drama criminal sobre poder, corrupção e heroína na Nova York dos anos 1970. No fim dos anos 1960, Frank Lucas (Denzel Washington) trabalha como motorista e homem de confiança de Bumpy Johnson (Clarence Williams III), um dos criminosos mais respeitados do Harlem. Quando o chefe morre, o bairro perde uma autoridade capaz de controlar negócios, disputas e acordos. Frank percebe que aquela ausência também abriu uma oportunidade. Ele decide construir a própria rede de tráfico e ocupar o espaço deixado pelo antigo patrão.

Dirigido por Ridley Scott, “O Gângster” acompanha essa ascensão ao lado da investigação de Richie Roberts (Russell Crowe), policial de Nova Jersey encarregado de descobrir quem abastece as ruas com uma heroína mais pura e barata. Os dois avançam por caminhos separados durante boa parte da história. Frank procura dominar o mercado. Richie tenta identificar o homem que prospera sem chamar a atenção das autoridades.

Frank conhece as ruas, mas não deseja permanecer preso aos fornecedores tradicionais. Para aumentar seus lucros, ele viaja ao Sudeste Asiático e compra heroína perto da origem. A Guerra do Vietnã oferece uma rota improvável para levar a droga aos Estados Unidos. A operação corta intermediários, melhora a qualidade da mercadoria e permite cobrar menos que os concorrentes. O resultado ameaça traficantes estabelecidos e transforma um antigo motorista em empresário poderoso do crime.

Blue Magic chega às ruas

A heroína recebe o nome de Blue Magic e passa a circular pelo Harlem com enorme procura. Frank administra o negócio com cuidado, cobra disciplina e procura manter hábitos discretos. Ele sabe que dinheiro demais, quando exibido, costuma despertar a curiosidade de policiais, rivais e parceiros gananciosos. Sua força nasce tanto do produto quanto da maneira organizada com que controla fornecedores e distribuidores.

Para trabalhar ao seu lado, Frank chama irmãos e primos que viviam no sul dos Estados Unidos. Entre eles está Huey Lucas (Chiwetel Ejiofor), integrante de uma família agora ligada ao crescimento da organização. A confiança entre parentes facilita a expansão, mas também aumenta o número de pessoas expostas. Um erro cometido por qualquer membro pode comprometer carregamentos, dinheiro e segurança.

O traficante ainda compra uma grande casa para a mãe, Mama Lucas (Ruby Dee), e tenta manter os familiares perto dele. Dentro daquela residência, Frank parece um filho cuidadoso e um homem disposto a oferecer conforto aos seus. Fora dela, controla um comércio responsável por mortes, dependência química e violência nas ruas. Denzel Washington trabalha essa contradição sem transformar o personagem em caricatura. Frank pode servir o café da manhã com serenidade e, pouco depois, ordenar medidas brutais para proteger seus interesses.

Eva (Lymari Nadal), sua companheira, também entra nesse universo de riqueza e vigilância. Ela recebe presentes caros e acompanha Frank em eventos públicos, embora o luxo possa destruir a discrição que sustenta o negócio. O perigo cresce quando o traficante começa a frequentar lugares ocupados por celebridades, autoridades e integrantes conhecidos da máfia. Para alguém que deseja permanecer invisível, sentar-se na melhor fileira de uma luta de boxe talvez seja um entusiasmo caro demais.

Um policial incômodo para os colegas

Enquanto Frank acumula dinheiro, Richie Roberts enfrenta problemas dentro da própria polícia. Após encontrar uma grande quantia no carro de um criminoso, ele entrega tudo às autoridades. O gesto deveria confirmar sua honestidade, mas produz o efeito contrário entre colegas acostumados a ficar com parte do dinheiro apreendido. Richie passa a ser visto como alguém pouco confiável, um sujeito perigoso porque prefere cumprir a lei.

Lou Toback (Ted Levine), seu superior, entrega a Richie o comando de uma força-tarefa dedicada a investigar os grandes fornecedores de drogas. O policial reúne uma pequena equipe e abandona a caça exclusiva aos vendedores das esquinas. Seu objetivo é descobrir quem possui dinheiro, contatos e estrutura para abastecer diversos bairros sem aparecer nos relatórios policiais.

Russell Crowe interpreta Richie sem tentar deixá-lo simpático o tempo inteiro. Ele estuda Direito, trabalha por horas seguidas e demonstra coragem profissional, mas sua vida pessoal vive em desordem. O casamento terminou, a relação com o filho sofre desgaste e sua ex-mulher, Laurie Roberts (Carla Gugino), questiona se aquele policial admirado pela honestidade realmente consegue ser um pai presente. Richie pode devolver uma fortuna encontrada num carro, porém ainda tropeça nas responsabilidades que não rendem medalhas.

Essa imperfeição beneficia “O Gângster”. Frank e Richie possuem regras próprias, embora nenhum deles controle todos os efeitos de suas escolhas. Um administra heroína com a aparência de um executivo meticuloso. O outro persegue traficantes enquanto tenta terminar os estudos e preservar a convivência com o filho. Ridley Scott aproxima os dois por meio das decisões que tomam, sem apressar o encontro entre eles.

Um casaco chama atenção

Frank costuma defender a discrição, mas rompe sua própria regra durante uma luta de boxe. Vestido com um casaco caro e chamativo, ele ocupa um assento privilegiado perto de figuras conhecidas. Richie observa aquele homem cercado por pessoas influentes e percebe que sua presença merece investigação. Uma escolha feita para demonstrar prestígio oferece à polícia um rosto ligado ao novo comércio de heroína.

A partir dessa pista, a força-tarefa acompanha parentes, carros, imóveis e contatos. Richie precisa lidar com a falta de provas, com a proteção mantida ao redor de Frank e com policiais interessados em lucrar com o tráfico. Entre eles está Trupo (Josh Brolin), agente corrupto que usa o distintivo para intimidar criminosos e cobrar dinheiro. Ele representa um risco particular porque conhece os procedimentos policiais e pode agir protegido pela própria instituição.

Frank consegue impor respeito entre traficantes, mas não controla homens como Trupo. A autoridade oficial permite que o policial invada espaços, apreenda bens e pressione familiares sem respeitar as regras do crime. Cada nova exigência diminui a segurança da operação e revela que dinheiro compra proteção apenas enquanto alguém aceita o preço oferecido.

Duas rotinas cercadas pela violência

Ridley Scott alterna a investigação de Richie e os negócios de Frank com paciência. A montagem acompanha o caminho da heroína desde o Sudeste Asiático até as ruas de Nova York, enquanto a força-tarefa tenta reconstruir essa rota pelo lado oposto. O espectador recebe informações que os personagens ainda desconhecem, o que mantém a tensão mesmo quando os protagonistas permanecem distantes.

O roteiro de Steven Zaillian dedica bastante tempo às famílias, aos policiais e aos distribuidores envolvidos. Essa escolha faz de “O Gângster” uma produção longa, mas raramente confusa. O enredo apresenta quem vende, quem compra, quem protege e quem investiga. Também expõe a corrupção policial como parte essencial daquele mercado, pois criminosos e agentes dependem uns dos outros para conservar dinheiro e influência.

Denzel Washington oferece a Frank uma calma ameaçadora. Ele fala baixo, observa os interlocutores e preserva a postura mesmo quando precisa impor medo. Russell Crowe segue outro caminho e dá a Richie um cansaço permanente, quase doméstico. Um parece ter escolhido cada peça da roupa antes de sair. O outro frequentemente transmite a impressão de ter dormido vestido. A diferença rende leveza sem transformar a violência em brincadeira.

“O Gângster” combina drama criminal, filme policial e épico urbano com segurança. A duração permite acompanhar a construção do império de Frank e o trabalho paciente de Richie, sem esconder o sofrimento causado pela Blue Magic. Quando a vigilância se fecha sobre carregamentos, parentes e endereços, cada escolha pública cobra um preço. O poder conquistado no Harlem passa a depender de uma rota distante, de policiais comprados e de uma discrição que Frank já não consegue preservar.