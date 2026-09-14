Suspense sombrio e elegante de Tom Ford, com Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Aaron Taylor-Johnson, está na Netflix

Susan Morrow (Amy Adams), uma galerista rica de Los Angeles, recebe do ex-marido um manuscrito que transforma antigas escolhas em uma cobrança perturbadora. Susan mora numa casa impecável, administra uma galeria de arte sofisticada e mantém uma rotina cercada por luxo. Nada disso, porém, disfarça seu desânimo. Seu casamento com o empresário Hutton Morrow (Armie Hammer) atravessa uma crise silenciosa, enquanto as noites de insônia deixam tempo demais para pensar.

É nesse período que chega um pacote enviado por Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal), seu primeiro marido. Os dois não se veem há quase vinte anos. Dentro do envelope está o manuscrito de um romance escrito por ele, acompanhado por um pedido para que Susan leia o material e dê sua opinião.

O livro se chama “Animais Noturnos”, apelido que Edward usava para falar da antiga dificuldade de Susan em dormir. A dedicatória transforma a encomenda em algo pessoal. Ela começa a leitura sem saber se recebeu uma tentativa de aproximação, uma provocação ou uma conta antiga apresentada com a elegância de quem aprendeu a escolher bem as palavras.

Lançado em 2016 e dirigido por Tom Ford, “Animais Noturnos” acompanha Susan no presente, Edward nas lembranças dela e Tony Hastings, personagem central do manuscrito. Jake Gyllenhaal interpreta tanto o escritor quanto o homem criado por ele, estabelecendo uma ligação incômoda entre realidade, memória e ficção.

Uma viagem interrompida

No romance, Tony Hastings viaja pelo oeste do Texas com a esposa, Laura Hastings (Isla Fisher), e a filha, India Hastings (Ellie Bamber). A família cruza uma estrada deserta durante a madrugada, até encontrar três homens em outro carro. Uma provocação banal cresce porque ninguém ao redor pode intervir.

Ray Marcus (Aaron Taylor-Johnson) lidera o grupo com uma mistura de deboche e agressividade. Ele força Tony a parar o veículo e transforma a rodovia num espaço dominado pelo medo. Tony tenta manter Laura e India protegidas, mas enfrenta homens armados pela própria crueldade e favorecidos pelo isolamento daquele trecho.

A situação piora quando a família é separada. Sem telefone, ajuda ou conhecimento da região, Tony perde o controle sobre o que acontece com a mulher e a filha. Sua preocupação deixa de ser chegar ao destino e passa a ser sobreviver tempo suficiente para procurar as duas.

Susan interrompe a leitura várias vezes, embora sempre retorne ao manuscrito. O sofrimento de Tony desperta lembranças de Edward, sobretudo das ocasiões em que ela o considerou frágil. Quanto mais o personagem tenta reagir, mais a leitora percebe que o romance conversa com acontecimentos que o antigo casal nunca conseguiu encerrar.

Tom Ford alterna a casa silenciosa de Susan com a estrada hostil enfrentada por Tony. Os cortes interrompem informações e alongam a espera, deixando a galerista presa ao mesmo estado de inquietação experimentado por quem acompanha a história. O manuscrito ocupa suas noites e passa a interferir também na maneira pela qual ela observa o próprio casamento.

O policial assume a busca

Tony consegue pedir ajuda e conhece o detetive Bobby Andes (Michael Shannon), policial responsável pela investigação. Bobby ouve o relato, percorre a região e procura vestígios que permitam localizar Laura e India. Sua experiência oferece alguma orientação, mas o tempo perdido favorece os homens que desapareceram pela estrada.

Michael Shannon interpreta Bobby com secura, cansaço e uma impaciência quase engraçada diante das hesitações de Tony. O policial não tem disposição para delicadezas, especialmente quando cada atraso ameaça apagar uma pista. Sua presença devolve algum poder ao professor, embora essa parceria também exponha tudo o que Tony acredita ter falhado em fazer.

Ray continua sendo o principal alvo da investigação. Aaron Taylor-Johnson constrói um criminoso capaz de sorrir enquanto ameaça, detalhe que torna sua presença ainda mais desagradável. Ele trata a violência como diversão e percebe o medo de Tony antes mesmo que o professor consiga escondê-lo.

A busca coloca Tony diante de uma escolha difícil. Permanecer passivo preserva sua segurança por algum tempo, mas também deixa Ray livre. Agir exige uma coragem que ele nunca precisou demonstrar daquela maneira. Bobby pressiona por decisões enquanto as possibilidades oferecidas pela polícia ficam menores.

Susan revisita o casamento

Fora do manuscrito, Susan recorda o início do relacionamento com Edward. Os dois se apaixonaram quando ainda eram jovens e acreditavam possuir tempo suficiente para resolver qualquer diferença. Ele queria ser escritor. Ela admirava essa ambição, mas temia que o talento do marido não sustentasse a vida confortável que desejava.

Anne Sutton (Laura Linney), mãe de Susan, desaprovava o casamento. Em uma conversa marcada pela arrogância de classe, ela descreveu Edward como um homem sensível demais e previu que a filha acabaria repetindo seus próprios valores. Susan rejeitou aquele julgamento, embora suas escolhas posteriores tenham dado à mãe uma vitória bastante amarga.

Edward insistia na escrita e pedia que a esposa acreditasse em seu trabalho. Susan começou a tratar os textos dele com impaciência, enquanto a insegurança financeira aumentava o desgaste da relação. Ele não diz, mas o novo manuscrito recupera aquelas acusações, coloca um homem impotente diante da perda e obriga Susan a reconhecer quanto de crueldade havia em chamar o marido de fraco.

Amy Adams interpreta essa descoberta com gestos contidos. Susan lê, fecha o livro, percorre a casa e volta às páginas porque precisa descobrir até onde Edward pretende levá-la. A mulher acostumada a controlar exposições, funcionários e compromissos depende agora de um autor ausente, que escolhe quanto revelar e quando interromper o contato.

Uma resposta cuidadosamente preparada

“Animais Noturnos” ganha força pela relação entre os dois enredos. A violência vivida por Tony mantém o suspense, enquanto as recordações de Susan revelam por que aquele romance chegou à sua casa depois de tantos anos. Cada avanço da investigação retoma uma ferida do casamento desfeito, sem transformar Edward num narrador disposto a perdoar.

Tom Ford filma ambientes luxuosos sem tratá-los como promessa de felicidade. A casa de Susan é grande, bonita e profundamente solitária. Já o Texas do manuscrito oferece pouca proteção e quase nenhuma saída. Nos dois espaços, os personagens tentam recuperar algo perdido, ainda que disponham de recursos muito diferentes.

A direção também aposta no desconforto. A violência permanece associada ao medo de Tony, e não ao prazer de exibir brutalidade. Quando Susan interrompe a leitura, o público recebe alguns segundos de alívio, mas percebe que ela continuará. O livro já alcançou o ponto desejado por Edward.

Susan decide procurá-lo e sugere um encontro. Pela primeira vez desde a separação, ela precisa esperar que o ex-marido determine o próximo passo. O gesto parece simples, mas devolve a Edward uma autoridade que Susan lhe negara durante o casamento.

Sombrio e elegante, “Animais Noturnos” fala sobre ressentimentos preservados durante anos e sobre o preço de desprezar alguém que ainda tinha muito a dizer. Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Michael Shannon sustentam um suspense que mistura culpa, vingança e perda sem facilitar o caminho do espectador. Quando Susan termina a leitura, o manuscrito já cumpriu sua tarefa e resta a Edward decidir se deseja responder fora das páginas.