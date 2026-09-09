Denzel Washington brilha em thriller de ação na HBO Max

Em “Sem Limite para Vingar”, lançado em 1991, Denzel Washington vive um promotor de Los Angeles perseguido pelo assassino que prendeu anos antes. Nick Styles (Denzel Washington) ainda é um jovem policial de Los Angeles quando atende uma ocorrência durante uma feira popular. Ele também estuda Direito e planeja deixar as ruas para trabalhar nos tribunais. A ambição não nasce apenas do desejo de subir na carreira. Nick acredita que poderá ajudar seu bairro ocupando um cargo com maior autoridade.

A patrulha muda de rumo quando Earl Talbot Blake (John Lithgow), assassino envolvido em uma negociação de drogas fracassada, inicia um ataque no meio da multidão. O policial enfrenta Blake diante das câmeras e consegue prendê-lo. A gravação chega à televisão e transforma Nick em herói local, enquanto o criminoso segue para a cadeia alimentando um rancor que crescerá durante anos.

O episódio abre portas para o jovem agente. Ele abandona a farda, torna-se promotor público assistente e constrói uma vida respeitável ao lado da esposa, Alice Styles (Victoria Dillard), e das duas filhas. Seu antigo parceiro, Larry Doyle (Kevin Pollak), permanece na polícia e acompanha a ascensão do amigo. Nick passa a circular entre autoridades, entrevistas e projetos comunitários, uma mudança considerável para quem começou patrulhando ruas pouco assistidas pelo poder público.

Blake também muda, embora por razões menos admiráveis. Preso, ele acompanha a carreira do homem responsável por sua condenação e prepara uma vingança minuciosa. Matar Nick seria pouco para alguém interessado em sofrimento prolongado. Blake deseja retirar dele o emprego, a credibilidade, a família e qualquer chance de defesa.

O criminoso volta ao jogo

Anos depois da prisão, Blake escapa durante uma audiência de liberdade condicional. Ele ainda cria condições para que as autoridades acreditem que morreu, o que lhe permite circular sem aparecer nas buscas policiais. Livre da vigilância oficial, inicia uma campanha destinada a destruir Nick diante dos colegas e da população.

O plano atinge um ponto especialmente vulnerável. A carreira de Nick depende da confiança pública, e Blake sabe que uma acusação comprometedora pode causar mais estragos do que uma agressão física. Ele fabrica provas, manipula gravações e prepara situações que apresentam o promotor como um homem corrupto, infiel e instável. Tudo chega às pessoas certas antes que Nick consiga contar sua versão.

Quando tenta alertar os colegas, Nick enfrenta a falta de provas sobre a sobrevivência do criminoso. Blake permanece escondido, enquanto documentos, imagens e exames parecem confirmar as acusações contra o promotor. A promotora distrital Priscilla Brimleigh (Lindsay Wagner) precisa proteger o gabinete, e Alice recebe informações que abalam sua confiança no marido. Nick conhece o responsável, mas não consegue demonstrar que o inimigo sequer está vivo.

A perversidade de Blake está no cuidado com a plateia. John Lithgow interpreta o criminoso com uma alegria incômoda, quase infantil, diante de cada prejuízo causado. Seu personagem não quer apenas vencer. Ele deseja assistir à queda e garantir que Nick permaneça consciente enquanto perde o controle da própria vida. O excesso da atuação combina com um vilão que transforma vingança em espetáculo particular.

Denzel Washington sustenta a tensão

Denzel Washington oferece ao protagonista energia, inteligência e vulnerabilidade. Nick começa a história confiante, cercado pela família e protegido pelo prestígio profissional. Quando sua reputação desmorona, ele passa a agir sob pressão e com poucos aliados. Sua experiência como policial ajuda na busca por Blake, mas o cargo de promotor também o prende a regras que o adversário ignora.

Larry Doyle tenta ajudá-lo a investigar o passado do fugitivo. O policial conhece Nick desde a prisão ocorrida na feira e sabe que o amigo não inventaria uma ameaça daquela dimensão. Ainda assim, boa vontade não substitui provas. Cada passo da investigação expõe os dois homens, enquanto Blake acompanha seus movimentos e interfere antes que eles consigam recuperar alguma vantagem.

A situação também obriga Nick a procurar Odessa (Ice-T), amigo de juventude que escolheu outro caminho. Odessa comanda negócios ilegais no bairro onde ambos cresceram e mantém influência sobre pessoas que dificilmente colaborariam com a polícia. A relação entre eles carrega afeto, cobrança e certa ironia. Nick representa a lei, mas precisa recorrer a um homem situado fora dela quando as instituições deixam de acreditar em sua palavra.

Ice-T oferece presença firme a Odessa sem transformá-lo em simples auxiliar do protagonista. O personagem conhece os riscos de ajudar um promotor e sabe que Blake ameaça todos ao redor de Nick. Sua participação liga o passado do herói à crise presente e oferece recursos que os canais oficiais já não fornecem. A amizade, nesse caso, custa segurança e pode atrair a violência para dentro do bairro.

A imagem vale mais que a palavra

Russell Mulcahy organiza “Sem Limite para Vingar” em torno do poder das gravações. Uma câmera registra a prisão de Blake e ajuda Nick a construir sua carreira. Anos depois, outras imagens são manipuladas para arruiná-lo. A mesma exposição que o elevou passa a trabalhar contra ele, deixando uma pergunta desconfortável sobre quem controla aquilo que o público aceita como verdade.

Essa ideia ganhou ainda mais força com o passar do tempo. Hoje, uma gravação fora de contexto pode circular antes de qualquer apuração e condenar alguém perante milhares de pessoas. “Sem Limite para Vingar” aborda esse temor dentro de um thriller assumidamente exagerado, repleto de perseguições, violência e planos que exigem alguma generosidade do espectador. O filme pertence a uma época em que os vilões podiam preparar operações enormes sem serem incomodados por detalhes banais, entre eles câmeras em cada esquina e localização pelo celular.

Mulcahy mantém a história em movimento e restringe as informações quando Nick mais precisa delas. O espectador conhece a ameaça, mas acompanha a dificuldade do protagonista para provar sua existência. Essa diferença sustenta o suspense, pois cada tentativa de defesa pode parecer nova evidência de culpa. A violência física pesa, porém a perda de credibilidade provoca danos mais profundos.

“Sem Limite para Vingar” combina ação policial, crime, drama familiar e suspense psicológico com a falta de modéstia típica de parte do cinema norte-americano dos anos 1990. Algumas situações atravessam a fronteira do plausível, e Blake parece ter tempo, dinheiro e disposição suficientes para administrar uma pequena empresa dedicada exclusivamente à vingança. Ainda assim, Washington impede que Nick vire apenas uma peça carregada entre sequências violentas.

O thriller é duro, por vezes excessivo, sustentado pelo embate entre dois atores de registros muito diferentes. Washington preserva a humanidade de um homem obrigado a defender o próprio nome, enquanto Lithgow abraça a crueldade espalhafatosa de Blake. Quando Nick percebe que precisa retirar o adversário das sombras e levá-lo novamente ao alcance das câmeras, sua sobrevivência passa a depender da mesma exposição pública que iniciou toda a história.