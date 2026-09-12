Drama de Robert Zemeckis com Tom Hanks e Robin Wright está no Prime Video

A sala de uma casa norte-americana acompanha várias famílias através dos séculos, mas concentra sua atenção em Richard e Margaret, casal que envelhece cercado por lembranças e planos adiados. Lançado em 2024 e dirigido por Robert Zemeckis, “Aqui” transforma um único endereço em palco para nascimentos, casamentos, brigas, doenças e despedidas. Inspirado na graphic novel de Richard McGuire, o drama observa o tempo passar sem que a câmera abandone seu lugar diante da sala.

Antes da construção da casa, aquele pedaço de terra já recebeu animais pré-históricos, povos originários e figuras ligadas à formação dos Estados Unidos. Os moradores desaparecem, novas famílias chegam e a paisagem muda. O ponto de observação, porém, permanece exatamente igual.

Zemeckis apresenta essas épocas por meio de pequenos quadros inseridos na imagem. Uma conversa iniciada em determinado período pode ser interrompida por um acontecimento ocorrido décadas antes. Em seguida, o presente retorna, muitas vezes com uma pessoa mais velha ou com a sala inteiramente reformada. O recurso preserva a estrutura da obra de Richard McGuire e transforma o espectador em uma testemunha imóvel.

A proposta é ousada, ainda que nem todas as passagens tenham a mesma força. Os trechos históricos mais distantes são breves e pouco desenvolvidos. Servem principalmente para estabelecer que nenhuma família foi a primeira a ocupar aquele solo e nenhuma será a última. A história ganha corpo quando a casa surge e passa a receber pessoas cujos desejos precisam caber entre quatro paredes.

Uma família depois da guerra

Após voltar da Segunda Guerra Mundial, Al Young (Paul Bettany) compra a residência e se muda para lá com a esposa, Rose (Kelly Reilly). Ele procura segurança depois dos anos de combate e aceita trabalhar como vendedor. Rose administra a casa e cria os três filhos do casal, entre eles Richard.

Al é um homem trabalhador, orgulhoso e frequentemente irritado. A guerra ficou para trás, mas deixou marcas em seu comportamento. Ele bebe, reclama e exige dos filhos uma responsabilidade que talvez nem ele saiba explicar com delicadeza. Paul Bettany interpreta o personagem sem transformá-lo em um tirano doméstico. Sob a aspereza, existe alguém que pagou caro pela estabilidade e agora teme perder aquilo que conseguiu comprar.

Rose tenta manter a convivência suportável. Kelly Reilly concede ternura à personagem sem fazê-la parecer alheia ao temperamento do marido. Ela conhece as fraquezas de Al, protege os filhos quando pode e preserva a rotina da família. Naquela sala, a televisão registra mudanças políticas e culturais, enquanto os Young lidam com preocupações bem menos grandiosas, como emprego, despesas e privacidade.

Um casamento sem endereço próprio

Richard (Tom Hanks) cresce interessado por pintura e imagina seguir uma profissão ligada à arte. O pai considera o plano inseguro e prefere vê-lo em um emprego estável. A disputa entre os dois não nasce apenas de diferenças de personalidade. Al viveu a pobreza e a guerra, portanto avalia qualquer escolha pelo salário que ela pode garantir.

Ainda jovem, Richard conhece Margaret (Robin Wright), que sonha estudar, viajar e construir uma vida fora daquela casa. Uma gravidez inesperada muda os planos do casal. Os dois se casam, tornam-se pais de Vanessa e passam a morar com Al e Rose porque não possuem dinheiro para comprar outro imóvel.

Richard promete que a situação será temporária. Ele aceita trabalhar com seguros para sustentar a esposa e a filha, enquanto a pintura perde espaço em sua rotina. Margaret também deixa projetos pessoais de lado e assume grande parte dos cuidados com Vanessa. O acordo provisório atravessa os anos e começa a pesar sobre o casamento.

A casa oferece proteção financeira, companhia e ajuda na criação da menina. Também impede que Margaret tenha a independência desejada. Ela gosta dos sogros, mas precisa dividir decisões, comemorações e até discussões conjugais com uma família sempre por perto. Richard reconhece o incômodo, porém teme comprometer o orçamento com uma mudança. O dinheiro encerra quase todas as conversas antes que o casal chegue a uma solução.

O tempo cobra as promessas

Tom Hanks e Robin Wright interpretam Richard e Margaret da juventude à velhice. A tecnologia de rejuvenescimento digital permite que os mesmos atores atravessem diferentes idades, embora o resultado nem sempre convença. Em certas passagens, os rostos parecem jovens, mas as vozes e os movimentos pertencem nitidamente a pessoas maduras. É uma distração incômoda, sobretudo nos primeiros encontros do casal.

A estranheza diminui quando a história avança. Hanks trabalha a indecisão de Richard com sensibilidade. Ele ama Margaret e deseja oferecer uma vida melhor à família, mas posterga escolhas até que as oportunidades fiquem menores. Wright interpreta uma mulher que passa anos tentando ser grata pelo que recebeu, mesmo sabendo quanto precisou abandonar. Margaret não despreza a casa. Ela sofre porque aquele endereço ocupa um espaço maior em sua vida do que pretendia conceder.

As frustrações surgem durante festas, conversas cotidianas e pedidos repetidos de mudança. Margaret cobra a promessa de uma residência própria. Richard responde com contas, prazos e preocupações profissionais. Ninguém está inteiramente errado, o que torna o desgaste mais doloroso. Comprar uma casa exige recursos que eles não têm. Permanecer exige uma paciência que Margaret já gastou durante muitos anos.

Vidas enquadradas pela janela

Outros moradores ajudam a mostrar diferentes maneiras de ocupar o mesmo espaço. John Harter (Gwilym Lee) alimenta o interesse pela aviação, enquanto Pauline Harter (Michelle Dockery) teme que o marido se arrisque demais. Leo (David Fynn) desenvolve uma poltrona reclinável e compartilha com Stella (Ophelia Lovibond) uma relação mais alegre e irreverente. Décadas depois, Devon (Nicholas Pinnock) e Helen (Nikki Amuka-Bird) criam o filho Justin naquela sala sob preocupações próprias de outra geração.

Essas histórias laterais trazem variedade, mas algumas ficam pequenas diante do tempo dedicado aos Young. Zemeckis pretende abarcar séculos da experiência humana e, por vezes, acumula mais acontecimentos do que consegue desenvolver. A ambição desperta interesse, embora também deixe personagens promissores fora de quadro cedo demais.

“Aqui” cresce quando se concentra em Richard, Margaret, Al e Rose. As grandes transformações históricas chegam pela televisão ou pelas janelas, mas as mudanças decisivas acontecem perto do sofá, da mesa e da porta de entrada. Uma gravidez redefine duas carreiras. Um salário insuficiente adia uma mudança. Uma doença obriga parentes a assumir novos cuidados. Cada escolha ocupa espaço na sala e retira tempo de alguém.

O filme pode soar sentimental em algumas passagens, porém sua ideia central preserva força. Zemeckis observa pessoas tratando uma casa como conquista, abrigo, herança ou prisão doméstica. Os moradores reformam paredes, substituem móveis e acreditam que finalmente dominam o endereço. O tempo, com uma pontualidade um tanto indelicada, entrega as chaves a outra família.