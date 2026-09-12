Comédia romântica com Anne Hathaway voltou, de repente, ao top 10 do Prime Video

Solène Marchand (Anne Hathaway) administra uma galeria de arte em Silver Lake, Los Angeles, cria a filha adolescente e ainda lida com as frustrações deixadas pelo casamento. Quando Daniel (Reid Scott), seu ex-marido, cancela uma viagem ao Coachella para ficar com a nova namorada, Solène assume a tarefa de acompanhar Izzy (Ella Rubin) e os amigos ao festival. O plano era cumprir a obrigação materna, garantir que todos voltassem vivos e talvez conseguir alguns minutos de sossego.

Uma procura por banheiro leva Solène ao trailer de Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vocalista da August Moon, uma das boy bands mais populares do mundo. Ela entra no local errado, percebe o engano e tenta sair sem prolongar o constrangimento. Hayes, acostumado a fãs que gritam antes mesmo de ouvi-lo falar, fica intrigado com aquela mulher que mal sabe quem ele é.

A conversa é breve, mas oferece ao cantor uma raridade. Solène fala com ele sem deslumbramento, pedidos de fotografia ou declarações de amor eterno. Hayes aproveita a apresentação da banda para dedicar uma música a alguém que acabou de conhecer. O gesto tem uma dose calculada de sedução pop, daquelas capazes de enlouquecer uma plateia e deixar uma mulher adulta perguntando se aquilo realmente aconteceu.

Hayes atravessa a porta

Depois do festival, Hayes visita a galeria de Solène e compra várias obras. O dinheiro ajuda o estabelecimento, embora a presença dele revele uma intenção que ultrapassa o interesse por arte. Ele deseja conhecê-la longe dos palcos, dos seguranças e dos colegas de banda. Solène resiste porque sabe que a diferença de 16 anos será julgada com uma severidade raramente aplicada aos homens maduros que namoram mulheres jovens.

Michael Showalter, que também assina o roteiro com Jennifer Westfeldt, permite que a aproximação cresça por meio de conversas, hesitações e gestos pequenos. Anne Hathaway oferece a Solène uma mistura convincente de desejo e cautela. Ela gosta de Hayes, mas possui uma filha, uma empresa e uma rotina que não podem ser guardadas dentro de uma mala. Nicholas Galitzine apresenta o cantor como um jovem gentil e seguro diante do público, embora menos preparado para lidar com uma mulher que não pretende abandonar a própria vida para segui-lo.

Solène aceita viver o romance e acompanha Hayes durante parte da turnê europeia da August Moon. Hotéis, aviões particulares e apresentações criam uma bolha confortável, na qual os dois podem aproveitar a relação longe das obrigações comuns. A fantasia, porém, possui prazo. Hayes precisa viajar conforme a agenda da banda, enquanto Solène deve retornar a Los Angeles, cuidar da galeria e estar presente na vida de Izzy.

A fama invade a intimidade

A diferença de idade não provoca os problemas mais duros do casal. A fama de Hayes transforma qualquer gesto em notícia, fotografia ou comentário maldoso. Quando o relacionamento se torna público, Solène perde a liberdade de sair de casa sem ser observada. Pessoas que desconhecem sua história passam a discutir seu corpo, sua maternidade e suas escolhas, enquanto o cantor recebe tratamento bem mais generoso.

Essa desigualdade oferece à crítica seu ponto mais interessante. Hayes vive cercado por assessores, músicos, carros e quartos reservados. Solène retorna para uma cidade onde precisa trabalhar, conversar com clientes e acompanhar a filha na escola. Ele deseja protegê-la, mas nem sempre percebe que sua presença carrega uma multidão invisível. Um passeio comum pode render fotografias, e uma decisão particular ganha alcance mundial antes que ela consiga avisar a própria família.

O convívio com os integrantes da August Moon também quebra parte do encanto. Solène percebe que está cercada por rapazes jovens, ricos e habituados a tratar antigos casos amorosos com uma leveza nem sempre elegante. Algumas conversas deixam Hayes desconfortável e colocam dúvidas onde antes havia entusiasmo. O romance continua afetuoso, mas já não cabe apenas entre duas pessoas.

Izzy entra nessa história

Essa dimensão familiar oferece maior peso às escolhas de Solène. Ela passou anos colocando a maternidade e o casamento acima dos próprios desejos. Quando decide viver algo novo, descobre que a sociedade aceita com dificuldade uma mulher de 40 anos apaixonada por alguém mais jovem. Ainda assim, precisa considerar o sofrimento da filha, que não escolheu participar daquela celebridade.

Izzy não ocupa o papel da filha ciumenta que deseja impedir a felicidade da mãe. Ella Rubin interpreta a adolescente com sensibilidade, mostrando uma jovem pressionada pelas piadas e pelos comentários feitos na escola. Ela ama Solène e deseja vê-la bem, porém também paga parte da conta pela exposição do relacionamento. O problema deixa de atingir somente os adultos.

Anne Hathaway torna essa divisão dolorosa sem exagerar nas emoções. Solène pode estar apaixonada e continuar atenta ao que acontece ao seu redor. Também pode desejar uma vida ao lado de Hayes sem ignorar a distância entre o universo protegido de um astro e o cotidiano de uma mãe divorciada. A atriz preserva a dignidade da personagem até nos instantes em que ela duvida de si mesma.

Um romance sob julgamento

“Uma Ideia de Você” possui praias, palcos, viagens luxuosas e canções românticas, mas sua força permanece na rotina de Solène. Hayes oferece carinho e aventura, enquanto a relação devolve a ela uma alegria perdida durante o casamento. Esse prazer vem acompanhado por câmeras, fofocas e pessoas convencidas de que possuem algum direito sobre sua intimidade.

Nicholas Galitzine sustenta o magnetismo necessário para tornar Hayes crível como astro pop, mas também revela a solidão escondida por trás da fama. A química com Anne Hathaway dá verdade ao casal e impede que a diferença de idade vire uma curiosidade vazia. Eles compartilham desejo, carinho e dificuldades que dinheiro algum consegue arquivar.

Michael Showalter entrega uma comédia romântica leve, adulta e consciente do mundo ao redor dos protagonistas. “Uma Ideia de Você” permite que Solène volte a desejar, viajar e escolher sem transformá-la em caricatura. Ao colocar a personagem entre a felicidade privada e a pressão pública, o filme mostra quanto uma mulher ainda pode perder quando decide viver uma história que desagrada aos outros.