Sandra Bullock, Viggo Mortensen e Steve Buscemi em filme sobre amadurecimento e rebeldia, na Netflix

Gwen Cummings (Sandra Bullock), escritora nova-iorquina habituada a beber sem freios, entra em uma clínica de reabilitação após arruinar o casamento da irmã. Gwen Cummings construiu uma rotina na qual álcool, comprimidos e diversão ocupam quase todo o espaço. Ela trabalha como escritora em Nova York, frequenta festas e namora Jasper (Dominic West), um homem tão interessado em excessos quanto ela. Os dois alimentam a agitação um do outro e tratam qualquer preocupação como sinal de caretice. Para Gwen, parar de beber seria fácil, caso algum dia decidisse fazê-lo.

O problema ganha outra dimensão durante o casamento de Lily Cummings (Elizabeth Perkins), sua irmã mais velha. Gwen chega embriagada, derruba o bolo e transforma a cerimônia em uma sucessão de constrangimentos. Disposta a substituir o que destruiu, pega a limusine dos noivos e acaba envolvida em um acidente. A tentativa desastrada de reparar o prejuízo acrescenta uma casa danificada, uma detenção e uma audiência judicial à lista.

Diante do juiz, Gwen recebe duas opções. Pode cumprir pena na prisão ou passar vinte e oito dias em uma clínica de reabilitação. Ela escolhe o tratamento por considerar a alternativa menos insuportável, embora ainda rejeite a possibilidade de ser dependente. A sentença retira dela o direito de abandonar o assunto após uma ressaca e estabelece um prazo que nenhum namorado poderá transformar em piada.

A clínica quebra a rotina

Longe das festas de Nova York, Gwen Cummings (Sandra Bullock) encontra horários, reuniões coletivas e tarefas que exigem participação. A clínica não permite que os pacientes desapareçam quando uma conversa se torna desconfortável. Cornell Shaw (Steve Buscemi), conselheiro que também viveu a dependência, cobra compromisso sem aceitar o sarcasmo como desculpa. Gwen responde com ironia e trata os demais internos como integrantes de um clube ao qual jamais pediu filiação.

Sua companheira de quarto é Andrea Delaney (Azura Skye), adolescente em recuperação do uso de heroína. A pouca idade da garota contrasta com a gravidade de sua condição e desmonta parte das certezas de Gwen. Outros pacientes carregam histórias de empregos perdidos, famílias afastadas e recaídas. Entre eles está Gerhardt (Alan Tudyk), um dançarino expansivo que participa das atividades com entusiasmo suficiente para constranger a sala inteira.

Betty Thomas equilibra comédia e drama por meio dessas relações cotidianas. As situações engraçadas nascem das tarefas coletivas, das diferenças de personalidade e da resistência de Gwen. A graça não apaga o peso do tratamento, pois cada brincadeira termina diante de uma regra, uma crise ou uma lembrança difícil. Essa combinação torna “28 Dias” acessível sem transformar a clínica em colônia de férias.

Jasper leva a festa até ela

Jasper (Dominic West) representa tudo o que Gwen Cummings (Sandra Bullock) deixou provisoriamente do lado de fora. Sedutor, divertido e incapaz de levar a sobriedade a sério, ele visita a namorada carregando o mesmo repertório que sustentava a vida do casal. Para ele, a internação parece uma pausa inconveniente antes do retorno aos bares. Apoiar Gwen exigiria modificar hábitos que também o beneficiam, e Jasper não demonstra disposição para pagar esse preço.

Gwen ainda associa o namorado à liberdade. Ao lado dele, ninguém exige que ela explique ausências, ressacas ou decisões desastrosas. Essa suposta liberdade, porém, depende de outras pessoas recolhendo os estragos. Lily Cummings (Elizabeth Perkins) suporta humilhações antigas, amigos normalizam o consumo e desconhecidos arcam com os danos produzidos durante as noites do casal. Jasper preserva a diversão porque Gwen costuma receber a maior parte da cobrança.

A clínica começa a incomodá-la por uma razão menos evidente. Ali, suas histórias deixam de provocar admiração e passam a ser reconhecidas como relatos conhecidos por todos os internos. Gwen não consegue impressionar pessoas que já usaram as mesmas desculpas. Quando tenta desafiar as normas e resolver sozinha uma crise, sofre uma consequência física que derruba sua resistência. Pedir ajuda se torna a única maneira de permanecer no programa e escapar da prisão.

Eddie oferece outra perspectiva

Eddie Boone (Viggo Mortensen) chega à clínica cercado pela fama de jogador profissional de beisebol. Apesar do prestígio, ele enfrenta problemas com álcool, drogas e sexo. Sua aproximação com Gwen Cummings (Sandra Bullock) nasce do reconhecimento entre duas pessoas hábeis em disfarçar danos sob charme e autoconfiança. Eddie não ocupa o papel de salvador, pois também precisa cumprir regras e lidar com as próprias fragilidades.

Viggo Mortensen oferece ao personagem uma presença reservada, distante da energia espalhafatosa de Jasper. Essa diferença permite que Gwen observe dois modos de convivência. Um parceiro oferece bebida e chama isso de carinho. O outro conhece o perigo de uma recaída e respeita o espaço necessário para o tratamento. O roteiro sugere uma atração entre Gwen e Eddie, mas mantém o foco no risco de transformar qualquer romance em atalho para uma recuperação que depende dela.

Sandra Bullock sustenta essa mudança sem abandonar a personalidade impaciente da protagonista. Gwen não acorda transformada após uma reunião emocionante. Ela resiste, erra, pede outra oportunidade e passa a escutar os pacientes com menos desdém. A atriz preserva o sarcasmo da personagem, inclusive quando a vergonha começa a ocupar o lugar antes reservado à euforia. Sua interpretação impede que cada avanço pareça uma lição decorada.

As irmãs carregam a mesma perda

O vínculo com Lily Cummings (Elizabeth Perkins) oferece a parte mais sensível de “28 Dias”. As duas cresceram com uma mãe alcoólatra, mas reagiram de maneiras opostas à infância instável. Lily buscou controle, segurança e uma vida previsível. Gwen repetiu o comportamento materno enquanto transformava desordem em identidade. O casamento arruinado apenas torna pública uma ferida que acompanha as irmãs há anos.

Lily não aceita um pedido de desculpas vazio porque já ouviu promessas suficientes. Sua dureza nasce do cansaço de proteger alguém que costuma desaparecer quando chega a hora de reparar os danos. Gwen deseja recuperar o afeto da irmã, mas precisa admitir que boas intenções não devolverão o casamento perdido nem apagarão décadas de ressentimento. A reconciliação, caso aconteça, dependerá de atitudes mantidas depois que os vinte e oito dias terminarem.

“28 Dias” perde o ritmo e a força de sua mensagem quando simplifica certos pacientes e usa tipos conhecidos para deixar a clínica mais leve. Ainda assim, o filme preserva honestidade ao mostrar que a internação oferece ferramentas, companhia e um intervalo protegido, sem garantir uma vida resolvida. Betty Thomas encerra esse período diante da escolha que acompanha Gwen desde o início. Ela precisa decidir quem poderá continuar ao seu lado quando a porta da clínica se abrir e a bebida voltar a ficar ao alcance da mão.