Colin Farrell e Tilda Swinton em suspense de Edward Berger, na Netflix

Em Macau, um jogador inglês endividado tenta permanecer nos cassinos enquanto uma investigadora procura cobrar os crimes que ele deixou para trás. Lord Doyle (Colin Farrell) passa os dias entre hotéis luxuosos, bebidas caras e mesas de bacará. Embora se apresente como um aristocrata britânico, ele esconde sua verdadeira identidade e sustenta uma vida que já não pode pagar. Lançado em 2025, “Balada de um Jogador” acompanha esse homem acuado em Macau, onde aposta o pouco dinheiro restante na esperança de quitar dívidas crescentes. Edward Berger dirige a adaptação do romance de Lawrence Osborne e transforma a cidade chinesa numa espécie de esconderijo iluminado, belo demais para oferecer segurança.

Doyle insiste em preservar ternos impecáveis, gestos afetados e hábitos caros porque sua aparência ainda lhe garante algum respeito. O problema é que os cassinos conhecem a diferença entre elegância e dinheiro disponível. Com o saldo próximo do fim, ele precisa encontrar recursos antes que credores, funcionários e antigos conhecidos encerrem sua temporada de privilégios. Colin Farrell interpreta o personagem com uma mistura saborosa de arrogância, vergonha e desespero. Doyle deseja parecer um lorde, embora seu bolso já tenha pedido demissão da aristocracia.

Uma identidade sustentada no crédito

A situação fica mais delicada quando Cynthia Blithe (Tilda Swinton) chega à cidade. Investigadora particular, ela procura Doyle por causa de um crime cometido antes de sua mudança para Macau. A presença de Cynthia rompe a fantasia cuidadosamente construída pelo jogador, pois traz consigo nomes, acusações e fatos que o dinheiro não consegue apagar. Doyle pode inventar títulos e histórias diante dos desconhecidos, mas a investigadora sabe quem existe por baixo do terno.

Tilda Swinton interpreta Cynthia com firmeza e uma estranheza calculada. Ela não precisa correr pelos corredores nem levantar a voz para ameaçar o fugitivo. Basta ocupar os mesmos ambientes e demonstrar que conhece o passado dele. Adrian Lippett (Alex Jennings), ligado à antiga vida de Doyle, reforça a fragilidade daquela identidade emprestada. Cada contato com esse universo diminui a possibilidade de o protagonista continuar escondido entre turistas, jogadores e funcionários dos hotéis.

A perseguição também dá ao filme uma tensão curiosa. Cynthia deseja concluir seu trabalho, enquanto Doyle precisa ganhar tempo e dinheiro para desaparecer novamente. Ele tenta conservar a pose diante dela, mas seu corpo denuncia noites sem dormir, excesso de álcool e medo. A elegância sobrevive por teimosia. Farrell trata essa decadência com energia, transformando pequenas humilhações em golpes dolorosos para um homem que depende da própria encenação.

Dao Ming oferece abrigo

Nesse período, Doyle conhece Dao Ming (Fala Chen), funcionária de um cassino que percebe sua situação e oferece ajuda. Ela também carrega segredos e escolhe revelar apenas o necessário, o que torna a aproximação acolhedora e inquietante. Para o jogador, a proposta surge quando quase todas as portas começam a fechar. Aceitar o auxílio significa permanecer em Macau por mais algum tempo, embora também o coloque nas mãos de alguém cujas intenções ele desconhece.

Fala Chen empresta serenidade a Dao Ming e cria um contraste importante com a agitação de Farrell. Enquanto Doyle fala, bebe e gesticula para esconder o pânico, ela observa e guarda informações. A relação dos dois ganha interesse porque nenhum deles possui condições de prometer segurança ao outro. Ele precisa de proteção e recursos. Ela parece reconhecer naquele homem arruinado uma dor familiar, mas mantém parte de sua história fora do alcance dele.

Dao Ming oferece a possibilidade de salvação que Doyle procura desde o começo, mas o filme preserva dúvidas sobre o preço dessa ajuda. Ele está acostumado a transformar pessoas, dinheiro e confiança em apostas. Diante dela, porém, precisa considerar que nem toda dívida aparece num extrato bancário. A proximidade interrompe por algum tempo sua queda financeira, enquanto aumenta a incerteza sobre aquilo que poderá ser cobrado depois.

Macau entre luxo e vertigem

Macau ocupa papel decisivo em “Balada de um Jogador”. Os cassinos prometem fortuna durante todas as horas do dia, mas também retiram do protagonista qualquer noção segura de tempo. Luzes, salões, quartos e corredores mantêm Doyle preso a um circuito no qual perder dinheiro parece apenas uma etapa antes da próxima tentativa. Berger aproxima o espectador desse estado mental sem transformar a compulsão em espetáculo admirável.

A direção usa o excesso ao redor do personagem para revelar sua pobreza real. Quanto mais luxuoso parece o ambiente, menor se torna a autoridade de Doyle sobre a própria vida. Ele pode circular entre jogadores ricos e pedir outra bebida, mas já não controla seu dinheiro, sua identidade ou o prazo concedido pelos credores. A cidade oferece anonimato a milhares de visitantes, porém o passado dele encontrou o endereço certo.

O suspense cresce quando os limites da realidade começam a perder firmeza. O cansaço, a bebida e o medo interferem na percepção de Doyle, que passa a desconfiar do que vê e das pessoas ao redor. Berger insere essa instabilidade dentro das escolhas do protagonista. Cada nova aposta prolonga sua permanência nas mesas, mas também deixa menos recursos para fugir. Cada segredo preservado mantém sua aparência por algumas horas, porém entrega mais poder a Cynthia.

Colin Farrell comanda a mesa

O maior trunfo está na atuação de Colin Farrell. Doyle é vaidoso, irresponsável e frequentemente irritante, mas o ator permite enxergar o pavor escondido sob a presunção. Sua comicidade nasce do esforço quase infantil para conservar boas maneiras enquanto tudo desaba. Ele não diz, mas seus gestos revelam que continuar representando Lord Doyle exige mais dinheiro, mais mentiras e uma vitória improvável antes que alguém interrompa definitivamente a farsa.

“Balada de um Jogador” mistura drama criminal, suspense psicológico e mistério sem entregar todas as cartas de uma vez. Algumas passagens se apoiam demais na atmosfera e podem cansar quem espera uma história mais veloz. Ainda assim, Edward Berger mantém o interesse ao colocar três forças ao redor de Doyle. Dao Ming oferece uma saída incerta, Cynthia fecha o caminho de volta e Macau cobra por cada hora adicional.

A história é elegante e fala sobre um homem que aposta porque já perdeu quase tudo fora das mesas. Sem revelar suas viradas, o filme acompanha Doyle até o ponto em que dinheiro, culpa e identidade passam a exigir a mesma decisão. Farrell segura esse homem à beira do colapso com charme suficiente para despertar curiosidade, mas nunca apaga o dano deixado por seus atos. Quando chega a hora de colocar outra ficha em jogo, o cassino já deixou de ser esconderijo e passou a controlar sua permanência.