Sandra Bullock estrela suspense brutal na Netflix

Quando chegou aos cinemas em 2002, “Cálculo Mortal”, dirigido por Barbet Schroeder, surgiu em um momento em que Hollywood parecia fascinada por histórias de serial killers, jovens brilhantes e crimes aparentemente impossíveis de solucionar. Ambientado na Califórnia contemporânea, o filme acompanha uma investigação policial que começa após a descoberta do corpo de uma adolescente.

O caso cai nas mãos da detetive Cassie Mayweather (Sandra Bullock) e de seu novo parceiro, Sam Kennedy (Ben Chaplin), que logo percebem que há algo estranho naquela ocorrência. O que parece ser mais um homicídio cometido por um criminoso desconhecido esconde uma trama muito mais perturbadora. A razão para acompanhar essa história está menos na identidade dos culpados e mais na forma como eles acreditam poder manipular a polícia, os colegas e até as próprias regras da sociedade.

Vilão não anônimo

Desde o início, o roteiro revela quem está por trás dos assassinatos. Richard Haywood (Ryan Gosling) é o garoto popular da escola. Bonito, rico e admirado pelos colegas, ele representa o tipo de jovem que dificilmente despertaria suspeitas. Seu melhor amigo é Justin Pendleton (Michael Pitt), um estudante brilhante, introspectivo e fascinado por criminologia, psicologia e ciência forense. Unidos por uma amizade construída sobre arrogância intelectual e uma visão profundamente distorcida sobre superioridade, os dois desenvolvem um projeto tão ambicioso quanto assustador. Eles querem cometer o crime perfeito.

A ideia nasce quase como um exercício intelectual. Justin acredita que a maioria dos criminosos é capturada porque age por impulso ou emoção. Para ele, um assassinato planejado por pessoas inteligentes poderia permanecer insolúvel. Richard embarca nessa fantasia com entusiasmo. O que começa como uma provocação entre adolescentes privilegiados logo se transforma em algo muito mais perigoso. Eles elaboram cada detalhe, escolhem vítimas, estudam métodos de investigação e criam pistas falsas destinadas a afastar qualquer suspeita.

Violência gratuita

Um dos aspectos mais interessantes de “Cálculo Mortal” é a ausência de um motivo convencional. Não há dinheiro envolvido. Não existe vingança. Também não há uma disputa familiar ou paixão avassaladora servindo de combustível para os crimes. Richard e Justin matam porque acreditam estar acima dos demais. Eles enxergam as pessoas ao redor como peças descartáveis de um experimento particular. Essa visão transforma a dupla em personagens perturbadores porque ela nasce de algo muito humano. A vaidade.

Enquanto os dois jovens celebram a própria genialidade, Cassie Mayweather inicia a investigação. Sandra Bullock entrega uma interpretação bastante diferente da imagem construída em muitas de suas produções anteriores. Cassie é uma policial experiente, observadora e marcada por acontecimentos traumáticos de seu passado. Ela percebe padrões que passam despercebidos pelos colegas e demonstra uma insistência quase obsessiva em seguir determinadas pistas.

Parceiro que contrasta

Seu novo parceiro, Sam Kennedy, interpretado por Ben Chaplin, funciona como contraponto. Mais metódico e menos impulsivo, ele procura compreender os métodos da detetive enquanto tenta conquistar seu respeito profissional. A relação entre os dois cresce aos poucos. Eles discordam, questionam um ao outro e chegam a enxergar o caso sob perspectivas distintas. Ainda assim, compartilham a mesma convicção de que a verdade está escondida atrás de uma encenação cuidadosamente construída.

Barbet Schroeder trabalha essa investigação de forma eficiente porque evita transformar o filme em uma simples caça ao assassino. O público já conhece os culpados. A tensão surge da expectativa de saber quando a polícia conseguirá ligar as evidências aos responsáveis. Cada entrevista, cada visita a uma cena de crime e cada conversa entre os investigadores possui peso dramático porque aproxima a dupla de estudantes de uma descoberta que eles acreditavam impossível.

Vínculo do mal

O roteiro também dedica atenção ao vínculo entre Richard e Justin. Durante boa parte da narrativa, eles funcionam quase como uma entidade única. Um fornece o carisma social que o outro não possui. O outro oferece o conhecimento técnico necessário para sustentar o plano. Essa combinação cria uma sensação de invulnerabilidade que alimenta suas decisões.

Essa parceria começa a apresentar rachaduras quando Lisa Mills (Agnes Bruckner) ganha espaço na história. Colega de escola dos dois, ela desperta sentimentos que não se encaixam nos cálculos cuidadosamente elaborados pela dupla. Pela primeira vez, Richard demonstra interesse por algo fora do pacto que mantém com Justin. O equilíbrio da relação muda. Pequenos ressentimentos surgem. Desconfianças aparecem. E aquilo que parecia uma aliança inabalável passa a revelar fragilidades.

O filme se destaca justamente nesse ponto. Embora seja vendido como um suspense policial, ele funciona também como um estudo sobre ego, poder e manipulação. Richard e Justin acreditam controlar todos os cenários possíveis. O problema é que seres humanos raramente seguem roteiros perfeitamente calculados. Sentimentos, inseguranças e desejos pessoais acabam interferindo em qualquer plano, por mais sofisticado que ele pareça.

Ryan Gosling, ainda no início da carreira, demonstra um magnetismo impressionante. Seu Richard alterna simpatia e crueldade com naturalidade desconcertante. Michael Pitt constrói Justin como alguém cuja inteligência extraordinária convive com uma profunda desconexão emocional. Juntos, os dois criam uma dupla que desperta fascínio e desconforto em igual medida.

A direção de Schroeder mantém um ritmo constante e privilegia a observação dos personagens. Em vez de apostar em perseguições espetaculares ou sequências espalhafatosas, o cineasta concentra a atenção nos comportamentos, nos olhares e nas escolhas que aproximam investigadores e suspeitos. Isso dá ao filme uma atmosfera mais madura do que a maioria dos suspenses adolescentes produzidos naquele período.

Mais de duas décadas após seu lançamento, “Cálculo Mortal” continua interessante porque aborda uma fantasia perigosa que atravessa gerações. A crença de que inteligência basta para escapar das consequências dos próprios atos. Richard e Justin apostam toda a sua confiança nessa ideia. Cassie Mayweather dedica a investigação inteira a provar exatamente o contrário. E é desse embate silencioso que nasce a força do filme.