Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutsch, Phoebe Dynevor, Dylan O’Brien e Mckenna Grace: elenco de peso em thriller que acaba de chegar no Prime Video

Nos Estados Unidos de um futuro próximo, Ellen e Paul Taylor celebram 25 anos de casamento quando uma convidada aproxima a política da vida familiar. A jovem é Liz, antiga aluna de Ellen e nova namorada de Josh, o único filho homem do casal. O reencontro desperta uma desconfiança antiga, pois Liz defendia ideias autoritárias na universidade e agora participa da ascensão de um movimento chamado “A Mudança”. Dirigido por Jan Komasa, “O Aniversário” transforma essa visita em ponto de partida para acompanhar a desintegração de uma família durante uma crise nacional.

Ellen Taylor (Diane Lane) e Paul Taylor (Kyle Chandler) construíram uma vida confortável e criaram quatro filhos. Ela trabalha como professora universitária em Georgetown, enquanto ele administra um restaurante. A festa de bodas reúne a advogada Cynthia (Zoey Deutch), a comediante Anna (Madeline Brewer), a adolescente Birdie (Mckenna Grace) e o escritor Josh (Dylan O’Brien). Rob (Daryl McCormack), marido de Cynthia, também participa da reunião.

Josh chega acompanhado de Liz Nettles (Phoebe Dynevor), que deseja causar uma boa impressão nos futuros sogros. A situação muda quando Ellen reconhece a jovem. Anos antes, Liz havia sido sua aluna e apresentado um trabalho favorável à concentração do poder político. A professora contestou aquelas ideias, e a estudante deixou o curso carregando ressentimento.

Paul acredita que o passado universitário não deveria determinar o destino do namoro. Ellen discorda porque reconhece, sob a educação da convidada, a mesma ambição que enfrentou na sala de aula. Josh interpreta a resistência da mãe como uma interferência em sua vida amorosa. Liz, por sua vez, mantém a cordialidade e ocupa lentamente o espaço que lhe foi oferecido.

Essa primeira reunião estabelece o jogo mais interessante de “Anniversary”. Ellen possui argumentos, memória e autoridade profissional, mas Liz tem algo muito mais valioso naquele momento. Ela tem a confiança de Josh. Qualquer tentativa de expulsá-la pode aproximar ainda mais o casal e afastar o filho de casa.

A política atravessa a porta

Liz reaparece com um livro chamado “A Mudança”, desenvolvido com a colaboração de Josh. A publicação apresenta um novo modelo de organização nacional e promete acabar com as divisões políticas dos Estados Unidos. O discurso parece moderado, moderno e sedutor. Por trás da promessa de união, porém, cresce uma proposta autoritária, interessada em limitar divergências e concentrar poder.

O livro conquista leitores e transforma Liz numa figura influente. “A Mudança” deixa de ser uma provocação criada por uma universitária e se torna um fenômeno político. Josh, antes um escritor com pouco reconhecimento, passa a compartilhar o prestígio da companheira. O relacionamento oferece a ele amor, relevância pública e uma carreira que parecia distante.

Ellen observa o crescimento do movimento com apreensão. Para ela, Liz nunca abandonou as ideias defendidas na juventude. Apenas aprendeu a apresentá-las com palavras mais agradáveis e uma embalagem capaz de conquistar pessoas cansadas da polarização. Paul procura preservar os laços familiares, mas sua disposição para aceitar a nova integrante também cria atritos com a esposa.

A escolha de Jan Komasa aproxima a transformação do país das reuniões dos Taylor. O diretor não oferece uma sucessão de debates parlamentares ou discursos em palanques. Ele acompanha aniversários, jantares e encontros domésticos, nos quais cada conversa revela quanto “A Mudança” avançou fora daquela casa. O tempo passa, o movimento ganha força e as diferenças entre os filhos ficam mais perigosas.

Os Taylor começam a se dividir

Anna reage com ironia e indignação. Interpretada por Madeline Brewer, ela usa o temperamento afiado para desafiar a retórica de união defendida por Liz. Suas observações quebram por alguns instantes o peso das reuniões, embora também exponham a personagem num ambiente cada vez menos tolerante à oposição.

Cynthia, vivida por Zoey Deutch, tenta preservar alguma estabilidade ao lado do marido, Rob. Birdie, interpretada por Mckenna Grace, possui uma relação mais combativa com as transformações do país. Josh permanece ligado a Liz e passa a defender escolhas que a mãe considera perigosas. Os quatro irmãos cresceram na mesma casa, mas chegam à idade adulta com prioridades que já não cabem na antiga harmonia familiar.

Dylan O’Brien oferece a Josh uma mistura incômoda de insegurança e desejo de reconhecimento. Ele ama Liz, mas também se beneficia da projeção conquistada por ela. A ligação entre romance e ambição deixa suas decisões mais difíceis de separar. Quando Ellen critica “A Mudança”, o filho escuta também uma rejeição ao relacionamento e ao sucesso que finalmente alcançou.

Phoebe Dynevor interpreta Liz sem transformá-la numa vilã espalhafatosa. A jovem fala com serenidade, sorri quando necessário e raramente entrega tudo o que pensa. Sua força está na capacidade de parecer razoável enquanto avança. Ela entra na família como namorada de Josh, ganha legitimidade por meio do livro e passa a influenciar relações que existiam muito antes de sua chegada.

Uma família diante do medo

Diane Lane ocupa o centro de “Anniversary” com uma atuação intensa, mas cheia de nuances. Ellen está certa ao desconfiar das ideias de Liz, embora nem sempre saiba conversar com os filhos sem recorrer à autoridade de professora e mãe. Sua inteligência não a protege de atitudes impulsivas, e seu orgulho pode fechar caminhos que ainda estavam disponíveis.

Kyle Chandler oferece a Paul uma presença mais conciliadora. O personagem deseja manter o restaurante, o casamento e a proximidade com os filhos. Sua esperança de que as diferenças possam ser administradas parece afetuosa, mas o tempo cobra um preço por essa cautela. Enquanto Ellen reage cedo, Paul demora a admitir que a crise política já entrou em sua rotina.

O suspense nasce dessa diferença entre perceber o perigo e conseguir agir contra ele. Ellen conhece as ideias da antiga aluna, porém não controla as escolhas de Josh. Também não pode obrigar os demais filhos a reagirem da mesma maneira. Quanto mais “A Mudança” cresce, menor fica o espaço para preservar a família sem aceitar as exigências trazidas pelo novo cenário.

Komasa usa a passagem dos anos para registrar mudanças graduais. Os encontros dos Taylor marcam o avanço do movimento e o desgaste das relações. Pessoas antes próximas deixam de confiar umas nas outras. Decisões políticas interferem no trabalho, nos afetos e na liberdade de discordar. A ameaça ganha peso porque chega por etapas, quase sempre acompanhada de uma justificativa educada.

O suspense mora à mesa

“Anniversary” funciona melhor quando mantém Liz, Ellen e Josh dentro do mesmo ambiente. A mãe tenta proteger o filho, o rapaz exige respeito por sua escolha e a namorada transforma cada resistência numa prova de intolerância. Paul busca apaziguar a conversa, enquanto as irmãs percebem que o problema ultrapassou um namoro inconveniente.

O roteiro poderia desenvolver melhor algumas passagens entre os acontecimentos políticos. “A Mudança” cresce com enorme velocidade, mas parte dessa ascensão ocorre longe dos olhos do público. A decisão preserva o foco na família, embora deixe certas transformações nacionais menos detalhadas. Ainda assim, o avanço do autoritarismo permanece compreensível por meio das perdas sofridas dentro da casa.

“Anniversary” combina suspense político e drama familiar sem abandonar o enredo. A história acompanha pessoas que desejam manter seus vínculos, mas discordam sobre o preço dessa permanência. Ellen teme perder o país e os filhos. Paul tenta impedir que o casamento seja consumido pela crise. Josh busca reconhecimento ao lado de Liz, enquanto Anna, Cynthia e Birdie escolhem maneiras diferentes de enfrentar a nova realidade.

O thriller inquietante fala sobre uma ideologia que entra numa família pela porta da frente, apresenta-se com boas maneiras e recebe lugar à mesa. Quando Ellen percebe o tamanho da influência conquistada por Liz, a antiga discussão universitária já envolve o futuro de seus filhos, o sustento de Paul e a liberdade de todos os Taylor.