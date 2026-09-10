Mais de 20 milhões de exemplares vendidos do livro que inspirou esse filme ganhador de 4 Oscars, na Netflix

Em 1917, no interior da Alemanha, Paul Bäumer e seus amigos ingressam no Exército movidos pelo patriotismo e acabam lançados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Paul Bäumer (Felix Kammerer) ainda frequenta a escola quando decide se alistar no Exército alemão. Cercado por discursos sobre honra, coragem e dever nacional, o adolescente acredita que partir para a guerra será uma espécie de passagem para a vida adulta. Seus amigos compartilham o mesmo entusiasmo, entre eles Albert Kropp (Aaron Hilmer), companheiro de turma que também imagina voltar para casa reconhecido por sua bravura.

Há um problema logo na inscrição. Paul ainda não tem idade suficiente e precisa da autorização dos pais. Para contornar a exigência, falsifica a assinatura necessária e consegue vestir o uniforme. O gesto parece pequeno naquele momento, quase uma travessura juvenil. Pouco depois, torna-se a escolha que o coloca diante da fome, da artilharia e de homens que podem morrer antes mesmo de aprender a usar o próprio equipamento.

O primeiro aviso aparece na entrega das fardas. Paul recebe um uniforme anteriormente usado por outro combatente. A etiqueta com o nome do antigo dono é retirada, e a roupa volta ao estoque para atender ao próximo recruta. O detalhe informa, sem discurso, que o Exército possui um procedimento eficiente para reaproveitar tecidos, embora não consiga preservar quem os veste.

A chegada às trincheiras

Quando Paul e Albert alcançam o front ocidental, o entusiasmo escolar desaparece. A lama invade as botas, os bombardeios interrompem o sono e qualquer abrigo pode desabar. Os jovens foram preparados para admirar batalhas, mas ninguém lhes ensinou a suportar o medo de permanecer enterrado enquanto projéteis atingem a terra acima de suas cabeças.

Edward Berger acompanha Paul de perto e restringe o campo de visão ao que o rapaz consegue perceber. Muitas ameaças permanecem fora de quadro até entrarem no abrigo ou atravessarem a trincheira. Essa proximidade retira do combate qualquer aparência de aventura. Paul corre porque recebeu uma ordem, abaixa-se porque quer sobreviver e procura os colegas porque ficar sozinho aumenta seu risco.

A guerra representada em “Nada de Novo no Front” também depende de tarefas pouco gloriosas. Os soldados contam munição, procuram comida, retiram corpos e disputam alguns minutos de descanso. A cada missão, precisam atravessar territórios que podem mudar de controle durante o mesmo dia. Ganhar alguns metros custa dezenas de vidas, e perder o terreno obriga os sobreviventes a repetir o caminho.

Albert acompanha essa mudança com a mesma perplexidade. Interpretado por Aaron Hilmer, ele carrega no corpo e na expressão o desgaste de quem saiu da escola esperando reconhecimento e recebeu ordens sucessivas para atacar. Sua amizade com Paul preserva parte da ligação com a vida anterior, mas nenhum dos dois possui autoridade para abandonar a linha de combate.

Kat conhece as regras da fome

Stanislaus Katczinsky, conhecido como Kat, ocupa outro lugar naquele grupo. Interpretado por Albrecht Schuch, o veterano sabe localizar alimentos, escolher caminhos menos expostos e reconhecer perigos que os recrutas ainda ignoram. Ele acolhe Paul e transforma a sobrevivência cotidiana em uma sequência de decisões concretas.

Kat sabe que esperar apenas pelas rações militares pode significar passar fome. Por isso, busca comida em fazendas e depósitos próximos, mesmo quando isso exige atravessar cercas e enfrentar proprietários armados. Paul passa a acompanhá-lo nessas incursões. Uma panela cheia oferece algumas horas de conforto e fortalece a amizade entre os dois, mas a refeição seguinte jamais está garantida.

Essa relação dá ao longa seus instantes mais sensíveis. Paul ainda conserva algo do estudante que falsificou uma assinatura para participar de uma aventura nacional. Kat já aprendeu que uma batata, uma ave ou um pedaço de pão podem ter mais valor do que qualquer promessa feita por um oficial. Os dois falam sobre o futuro porque precisam imaginar uma saída, ainda que o calendário militar ofereça poucas certezas.

Felix Kammerer estreia no cinema carregando grande parte da história. Seu Paul muda sem discursos sobre amadurecimento. A transformação aparece no modo de caminhar, na atenção aos ruídos e na velocidade com que procura abrigo. O rosto jovem permanece reconhecível, porém passa a registrar uma experiência que ninguém daquela idade deveria acumular.

Dois relógios para a mesma guerra

A história avança até novembro de 1918, quando a Alemanha enfrenta perdas crescentes e representantes do governo tentam estabelecer o armistício. Matthias Erzberger (Daniel Brühl) participa das conversas com os franceses enquanto soldados continuam morrendo no front. Essa linha política, criada para a adaptação, aproxima os gabinetes do campo de batalha sem fingir que ambos dividem os mesmos riscos.

Nos vagões e salões, autoridades discutem horários, termos e territórios. Nas trincheiras, Paul e os demais recebem ordens sem saber quanto tempo ainda falta para a interrupção dos combates. A montagem alterna essas duas experiências e transforma o relógio em uma fonte de angústia. Para os diplomatas, algumas horas representam uma etapa administrativa. Para os soldados, o mesmo período pode consumir um pelotão inteiro.

Daniel Brühl interpreta Erzberger com a contenção de quem conhece a urgência do acordo, mas dispõe de pouco espaço diante das exigências francesas e da resistência do comando alemão. O personagem tenta abreviar a matança por meio da política, enquanto generais protegidos do front ainda tratam homens exaustos como recursos disponíveis.

A guerra vista de baixo

Baseado no romance de Erich Maria Remarque, “Nada de Novo no Front” rejeita a figura tradicional do combatente invencível. Paul sente medo, erra, obedece e tenta permanecer perto daqueles que ainda reconhece. Quando precisa agir, sua coragem nasce da necessidade de continuar vivo ou ajudar um companheiro, nunca do desejo de parecer grandioso.

A direção de Edward Berger reserva à técnica uma função narrativa precisa. O som anuncia ataques antes que Paul possa localizar sua origem. Os cortes entre o front e as conversas do armistício expõem a distância entre quem dá ordens e quem precisa cumpri-las. Já a câmera próxima mantém o espectador preso à informação disponível para o rapaz, que raramente conhece o perigo completo.

“Nada de Novo no Front” encontra força ao acompanhar pessoas ocupadas com necessidades elementares. Paul quer comida, proteção e a presença dos amigos. Kat usa sua experiência para atravessar mais um dia. Albert tenta preservar algum vínculo com o rapaz que deixou a escola. Enquanto isso, oficiais movimentam tropas em mapas que não carregam lama, sangue ou nomes.

Edward Berger realiza um drama de guerra duro, porém atento aos laços formados entre os soldados. A amizade oferece abrigo emocional, comida dividida e alguns planos para depois da batalha. Nenhuma dessas coisas interrompe a artilharia, mas todas ajudam Paul a permanecer de pé quando o uniforme, antes recebido com orgulho, já pesa mais do que o adolescente consegue admitir.