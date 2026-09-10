Best-seller de Mercedes Ron, com mais de 3 milhões de cópias vendidas, ganha adaptação com Ester Expósito no Prime Video

Marfil Cortés levava uma vida privilegiada em Nova York até ser sequestrada e libertada em circunstâncias cercadas por dúvidas. “Atraídos pelo Destino”, dirigido por Óscar Pedraza, acompanha Marfil (Ester Expósito), Sebastian Moore (Hugo Diego Garcia) e Alejandro Cortés (Pablo Molinero) enquanto uma ameaça ainda desconhecida obriga a jovem a aceitar vigilância durante as 24 horas do dia. Ela deseja recuperar a liberdade perdida, mas seu pai possui dinheiro e autoridade suficientes para impor um guarda-costas em cada compromisso.

A libertação não devolve a Marfil a rotina anterior. Filha de um poderoso empresário espanhol, ela passa a ter horários controlados, deslocamentos acompanhados e pouca privacidade. Alejandro teme que os responsáveis pelo crime voltem a agir e contrata Sebastian, um profissional reservado que trata qualquer saída como uma operação de segurança. Marfil reage porque percebe que escapou de um cativeiro para entrar numa vida vigiada, embora o risco ainda existente enfraqueça seus argumentos diante do pai.

Sebastian assume o trabalho com distância e poucas palavras. Ele observa os ambientes, restringe deslocamentos e permanece por perto até quando sua presença provoca irritação. Marfil contesta ordens porque deseja retomar o direito de escolher onde ir e com quem conversar. O problema está no perigo escondido, capaz de transformar uma decisão corriqueira em nova vulnerabilidade. Cada tentativa dela de escapar da vigilância aumenta a responsabilidade dele e oferece aos perseguidores uma brecha maior.

A relação começa marcada por atrito. Marfil considera Sebastian frio, autoritário e exageradamente atento, enquanto ele lida com uma protegida pouco disposta a obedecer. A convivência forçada produz provocações e algumas situações divertidas, sobretudo quando o guarda-costas tenta conservar a seriedade diante da personalidade impaciente da jovem. A leveza dura pouco, pois Sebastian continua contratado pelo pai dela e pode perder o emprego caso permita qualquer descuido.

A escolta ganha intimidade

O contato diário transforma Sebastian numa companhia difícil de ignorar. Ele passa a conhecer os horários, os medos e os impulsos de Marfil, enquanto ela percebe fissuras sob a rigidez profissional. A proximidade nasce do tempo compartilhado, mas também da dependência criada pelo sequestro. Ela precisa dele para circular com segurança, e ele depende da confiança dela para cumprir o serviço. Quando essa confiança começa a envolver desejo, ambos ficam mais expostos e Alejandro perde parte do controle sobre a convivência que autorizou.

O retorno à Espanha traz novos ambientes, relações familiares e sinais de que o perigo iniciado em Nova York continua ativo. Marfil procura reconstruir a vida sem abandonar as perguntas deixadas pelo crime, enquanto Sebastian precisa protegê-la num território cercado por interesses que ela desconhece. Ele não diz, mas suas recusas sugerem que possui informações mantidas fora do alcance da jovem, ou melhor, sabe que revelar certos detalhes pode comprometer a investigação e romper a confiança que ainda sustenta seu acesso à família Cortés.

Ester Expósito oferece a Marfil a combinação necessária de altivez, medo e teimosia. A personagem dispõe de dinheiro, sobrenome e conforto, porém nenhum desses recursos garante liberdade quando sua segurança passa a depender das decisões masculinas ao redor. Expósito preserva a energia da jovem mesmo quando o roteiro insiste em colocá-la sob proteção. Sua Marfil quer participar das escolhas que definem sua vida, e cada segredo familiar retira dela outra parcela desse poder.

O guarda-costas baixa a defesa

Hugo Diego Garcia trabalha Sebastian pela contenção. O personagem fala pouco, esconde parte do passado e mantém uma postura fechada até que o convívio com Marfil enfraqueça sua disciplina. Garcia sustenta bem essa passagem porque conserva certo desconforto mesmo nas aproximações românticas. Sebastian deseja a mulher que deveria tratar apenas como responsabilidade profissional. Quanto maior a intimidade, menor se torna sua capacidade de separar proteção, ciúme e interesse pessoal.

A química entre Garcia e Expósito oferece ao filme sua melhor razão para ultrapassar duas horas. Pedraza demora a permitir que os personagens cedam ao desejo, preenchendo a espera com discussões, desconfiança e perigos ligados ao sequestro. Algumas situações exigem generosa colaboração do espectador, principalmente quando a segurança parece menos eficiente do que deveria. Ainda assim, o casal preserva interesse porque a atração traz um custo reconhecível. Marfil pode perder a confiança do pai, enquanto Sebastian coloca emprego e reputação sob risco.

Pablo Molinero interpreta Alejandro como um pai movido pelo medo e acostumado a transformar proteção em ordem. Ele financia a escolta, define regras e restringe o acesso da filha às informações sobre o crime. Lluís Homar, no papel de Logan, e outros integrantes desse círculo ajudam a compor um ambiente onde dinheiro oferece portas, carros e funcionários, mas não compra confiança. Marfil permanece no centro das ameaças e, curiosamente, também é quem menos recebe informações sobre elas.

O romance esbarra no perigo

“Atraídos pelo Destino” adapta “Marfil”, primeiro livro da duologia “Enfrentados”, escrita por Mercedes Ron. A autora repete aqui elementos conhecidos de seus romances, entre eles famílias ricas, desejo proibido, homens misteriosos e jovens dispostas a desafiar regras. Pedraza trata esse material com seriedade e reserva bastante tempo para a atração entre os protagonistas crescer. Quem procura leveza constante pode estranhar a presença de sequestro, vigilância e violência ao redor do casal.

O suspense nem sempre possui a mesma força do romance. Certas ameaças aparecem mais interessadas em aproximar Marfil e Sebastian do que em investigar o crime com rigor. A história ganha fôlego quando se concentra na disputa cotidiana entre liberdade e proteção. Marfil deseja voltar a mandar na própria vida, Sebastian insiste em mantê-la segura e Alejandro oculta dados por acreditar que informação também oferece perigo. Cada um tenta proteger alguma coisa, mas as escolhas tomadas sob silêncio deixam a jovem com menos tempo, acesso e autoridade.

“Atraídos pelo Destino” entrega um romance intenso, longo e assumidamente passional, sustentado pela presença de Ester Expósito e pela reserva de Hugo Diego Garcia. Os excessos existem, porém não anulam o envolvimento criado entre Marfil e Sebastian. A ameaça mantém o casal perto, o trabalho proíbe a aproximação e o desejo enfraquece o acordo firmado por Alejandro. Quando a vigilância deixa de ser apenas profissional, Sebastian compromete a distância que deveria preservar e Marfil ganha uma nova razão para contrariar o pai.