Comédia dramática de Greta Gerwig vai despertar dores do passado e te permitir fazer as pazes com seu eu adolescente, na Netflix

Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) cursa o último ano do ensino médio, em 2002, numa escola católica de Sacramento, Califórnia. Inquieta com a cidade, com a falta de dinheiro da família e com a perspectiva de permanecer perto de casa, ela quer estudar na Costa Leste dos Estados Unidos. O plano, porém, enfrenta a resistência de sua mãe, Marion (Laurie Metcalf), que conhece bem o preço de manter uma filha na faculdade.

Dirigido e escrito por Greta Gerwig, “Lady Bird” acompanha o período em que Christine tenta escolher quem deseja ser. A mudança começa pelo nome. Ela pede que todos a chamem de Lady Bird, apelido escolhido por ela mesma, e trata essa nova identidade como a primeira etapa de uma vida mais interessante. Sacramento representa tudo o que deseja deixar para trás. Nova York, embora ainda distante, concentra cultura, liberdade e a possibilidade de começar outra vez sem carregar a fama adquirida no colégio.

O desejo de partir, entretanto, depende de inscrições, notas, dinheiro e aprovação familiar. A adolescente sonha com uma existência sofisticada, mas vive numa casa onde cada despesa precisa ser calculada. Essa diferença sustenta boa parte da história e torna suas escolhas compreensíveis, mesmo quando são egoístas, imprudentes ou simplesmente típicas de alguém com 17 anos.

Uma guerra dentro do carro

A relação entre Lady Bird e Marion ocupa o centro do filme. As duas se amam, embora tenham uma habilidade quase profissional para transformar conversas banais em discussões. Podem dividir um instante de carinho e, poucos segundos depois, entrar numa briga sobre roupas, notas, comportamento ou dinheiro. Gerwig escreve esses diálogos com a intimidade de quem conhece a convivência entre mães e filhas, inclusive aquela irritação reservada às pessoas que sabem exatamente onde ferir.

Marion trabalha como enfermeira e tenta manter a família estável depois que o marido, Larry McPherson (Tracy Letts), perde o emprego. Ela não rejeita os sonhos da filha por maldade. Seu temor tem origem concreta. Uma universidade distante significa mensalidades maiores, transporte e gastos que talvez a família não consiga pagar. O problema está na maneira dura com que expressa essa preocupação. Em vez de acolher a ambição de Lady Bird, Marion costuma apontar falhas e lembrar tudo o que pode dar errado.

Larry assume uma postura mais afetuosa. Mesmo abalado pelo desemprego e pela dificuldade de retornar ao mercado, ele apoia a filha e participa discretamente dos planos universitários. Tracy Letts interpreta o pai com delicadeza, sem transformá-lo numa figura passiva. Larry percebe os conflitos dentro da casa, procura diminuir a tensão e oferece a Lady Bird uma cumplicidade que Marion, pressionada pelas contas, nem sempre consegue demonstrar.

Amizade, teatro e pertencimento

Na escola, Lady Bird tem em Julie Steffans (Beanie Feldstein) sua companheira mais fiel. As duas conversam sobre garotos, futuro e inseguranças enquanto tentam atravessar o último ano sem parecer tão perdidas quanto realmente estão. Julie possui uma tranquilidade que contrasta com a inquietação da amiga. Ela não precisa desprezar Sacramento para imaginar uma vida digna, enquanto Lady Bird vê a cidade como uma sala de espera.

As duas entram para o grupo de teatro e participam de uma montagem escolar. Nesse ambiente, Lady Bird conhece Danny O’Neill (Lucas Hedges), rapaz gentil que se torna seu primeiro namorado. O romance oferece à protagonista a sensação de que sua vida finalmente ganhou o brilho que ela procurava. Danny pertence a uma família rica e mora numa casa que corresponde à ideia de conforto cultivada pela jovem.

Lady Bird também se aproxima de Jenna Walton (Odeya Rush), uma colega popular. Para ser aceita, passa a esconder detalhes sobre sua origem e permite que a nova amizade ocupe o espaço antes reservado a Julie. A decisão revela uma adolescente seduzida por tudo aquilo que considera superior ao próprio cotidiano. Ela quer novos amigos, uma casa mais bonita e um namorado capaz de confirmar sua entrada nesse universo.

Essa busca ganha outra forma quando surge Kyle Scheible (Timothée Chalamet), um estudante de postura blasé que lê, toca numa banda e fala com a segurança de quem já decidiu desprezar quase tudo. Lady Bird se interessa por ele porque Kyle representa uma rebeldia mais elegante do que a oferecida pela escola católica. O rapaz parece sofisticado, embora sua pose às vezes tenha a profundidade de uma legenda enigmática publicada por um adolescente.

O preço das pequenas mentiras

Greta Gerwig trata a adolescência sem idealização. Lady Bird pode ser engraçada, carinhosa e corajosa, mas também mente, abandona pessoas e age com crueldade quando acredita que isso facilitará sua entrada em outro grupo. Saoirse Ronan preserva a simpatia da personagem porque não esconde suas contradições. Christine deseja ser amada, porém nem sempre oferece aos outros a mesma atenção que cobra.

A comédia nasce dessas tentativas de parecer mais experiente, rica ou independente. O resultado raramente corresponde ao plano, e a jovem precisa lidar com constrangimentos produzidos por suas próprias escolhas. Gerwig não força piadas nem transforma os personagens em caricaturas. A graça está na seriedade com que adolescentes tratam romances breves, festas escolares e mudanças de amizade que, naquela idade, parecem capazes de decidir uma vida inteira.

O roteiro também dá espaço aos adultos. Marion está exausta, Larry procura emprego, e os professores carregam preocupações que os alunos desconhecem. A escola católica, com freiras e padres atentos ao comportamento dos estudantes, poderia render apenas sátira. Gerwig prefere observar essas figuras com afeto. Até uma advertência disciplinar pode carregar uma pequena dose de ternura.

Sacramento vista por outros olhos

A cidade tem papel decisivo porque representa segurança e prisão para Lady Bird. Ela conhece suas ruas, suas igrejas, suas casas e suas diferenças sociais. Ainda assim, acredita que uma vida relevante só poderá começar em outro lugar. A vontade de partir não nasce apenas da curiosidade. Também vem da vergonha de morar no lado menos valorizado da cidade e da comparação constante com famílias mais ricas.

Gerwig filma Sacramento com carinho, mas mantém o olhar da protagonista. Lady Bird enxerga tédio onde a diretora registra beleza cotidiana. Essa distância entre a percepção da jovem e o espaço ao redor acrescenta sensibilidade à história. O filme nunca afirma que ela deve abandonar seus planos. Apenas lembra que o desejo de ir embora pode conviver com um vínculo profundo com aquilo que se pretende deixar.

A direção também preserva o ritmo inquieto do último ano escolar. Ensaios, provas, festas, inscrições e discussões familiares surgem em passagens breves. Os cortes retiram excessos e deixam muitas conversas terminarem antes de uma conclusão confortável. A escolha combina com uma personagem que atravessa compromissos e relacionamentos sempre pensando no próximo passo.

Uma adolescente difícil de esquecer

“Lady Bird” funciona porque trata uma experiência comum com enorme atenção aos detalhes. Christine quer entrar na faculdade, viver um romance, conquistar popularidade e sair de Sacramento. Para alcançar esses objetivos, toma decisões que ferem pessoas próximas e descobre que independência custa mais do que imaginava.

Saoirse Ronan oferece energia e vulnerabilidade à protagonista. Laurie Metcalf cria uma mãe amorosa e severa, enquanto Tracy Letts dá ao pai uma tristeza discreta. Beanie Feldstein, Lucas Hedges e Timothée Chalamet completam esse período de descobertas sem parecer acessórios na vida da personagem.

Greta Gerwig constrói uma comédia dramática sensível, divertida e dolorosa na medida certa. Seu maior mérito está em permitir que Lady Bird seja generosa e insuportável, madura e infantil, confiante e assustada. Ela ainda está aprendendo a enxergar a família, os amigos e a própria cidade fora da perspectiva estreita da adolescência. Enquanto preenche formulários universitários e sonha com o outro lado do país, Christine começa a perceber quanto de Sacramento viajará com ela.