1926 foi um absurdo: 8 livros publicados há 100 anos que ainda parecem mais modernos que quase tudo escrito hoje

Há anos bons para a literatura, anos ruins e anos que parecem ter recebido de algum funcionário distraído da história uma cota de talento destinada a uma década inteira. 1926 pertence com folga à terceira categoria.

A conta chega a ser meio obscena. Franz Kafka teve “O Castelo” publicado postumamente. Agatha Christie lançou “O Assassinato de Roger Ackroyd”. Ernest Hemingway apareceu com “O Sol Também se Levanta”. Luigi Pirandello publicou em livro “Um, Nenhum e Cem Mil”. William Faulkner e Vladimir Nabokov estrearam no romance. Langston Hughes lançou sua primeira coletânea de poesia. E A. A. Milne publicou “Ursinho Pooh”, aquele livro infantil que milhões de adultos conhecem apenas pela descendência industrial do ursinho.

Todos fazem 100 anos em 2026. Seria fácil transformar a coincidência numa celebração de antiguidades respeitáveis, oito senhores de bengala que merecem uma salva de palmas por terem chegado tão longe. O problema é que eles se recusam a colaborar. Lidos hoje, vários desses livros parecem menos envelhecidos do que obras publicadas na semana passada e anunciadas, com a habitual falta de modéstia editorial, como retratos definitivos de nossa desconcertante modernidade.

Como explicar o abuso? Vamos aos autos.