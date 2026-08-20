O filme mais assistido do momento na Netflix em todo o mundo: mais de 33,5 milhões de espectadores

Em “A Última Casa”, Ann (Greta Lee) e Jason (Wagner Moura) ficam presos com os filhos dentro da residência da família. Sem acesso à rua e cercados por uma força desconhecida, eles precisam descobrir uma forma de sobreviver enquanto água, comida e esperança começam a desaparecer.

Dirigido por Louis Leterrier, o longa mistura ficção científica, ação, drama, mistério e suspense em uma história de confinamento. A proposta é simples e bastante incômoda. O lugar onde uma família deveria se sentir protegida transforma-se numa prisão sem grades aparentes, carcereiro identificado ou prazo para libertação.

Ann e Jason vivem com os filhos Ruth (Riley Chung) e Graham (Noah Alexander Sosnowski). A rotina dos quatro é interrompida quando portas e janelas deixam de oferecer qualquer passagem para o exterior. A residência permanece aparentemente inteira, mas alguma força impede a saída. Do lado de dentro, a família possui poucos recursos. Do lado de fora, existe uma ameaça que ninguém consegue identificar.

Uma casa sem saída

Jason procura uma abertura e tenta descobrir o que bloqueou o imóvel. Ann volta sua atenção para os mantimentos e para o estado emocional das crianças. O casal sabe que qualquer alimento desperdiçado poderá fazer falta, embora ainda não tenha ideia de quanto tempo permanecerá preso.

A primeira parte de “A Última Casa” tira proveito dessa situação absurda sem complicar demais o enredo. O espectador recebe as informações junto com os personagens. Também não sabe o que ocorreu, qual é o alcance do fenômeno ou se alguém poderá socorrê-los. Louis Leterrier mantém o exterior distante e faz com que cada cômodo pareça menor à medida que as tentativas de fuga fracassam.

A porta continua no lugar. As janelas também. O problema é que nenhuma delas cumpre mais sua função. Há algo especialmente cruel nessa ideia, pois a liberdade permanece diante dos olhos, separada da família por uma barreira inexplicável.

Jason assume o papel de protetor e insiste em procurar uma saída. Wagner Moura interpreta o personagem com uma firmeza marcada pelo medo de falhar. Ele precisa acalmar os filhos, apoiar a esposa e demonstrar segurança, embora possua tão poucas informações quanto os demais. Sua autoridade depende da imagem de um pai capaz de resolver problemas que fogem à lógica.

Ann reage de outra maneira. Greta Lee faz dela uma mulher atenta ao que ainda pode ser controlado. Enquanto Jason concentra energia na fuga, ela cuida da comida, da água e do equilíbrio entre os quatro. Não há passividade em suas escolhas. Ann sabe que sobreviver exige mais do que força física. Alguém precisa impedir que o pânico consuma os recursos antes da fome.

A despensa vira um relógio

Quando os mantimentos começam a diminuir, o mistério ganha peso doméstico. A ameaça desconhecida continua cercando a residência, mas a preocupação mais urgente está dentro dos armários. Cada refeição aproxima a família de uma escassez maior. Abrir uma embalagem passa a exigir uma decisão que antes seria banal.

“A Última Casa” acerta ao relacionar a ficção científica a tarefas comuns. Ann e Jason precisam alimentar duas crianças, distribuir responsabilidades e preservar alguma rotina. O problema é que pai e mãe também estão assustados. A diferença está apenas na obrigação de esconder parte desse medo.

Ruth acompanha as discussões dos adultos e percebe que eles não possuem todas as informações. Riley Chung dá à personagem uma mistura convincente de inquietação e resistência. Graham, vivido por Noah Alexander Sosnowski, também participa dessa convivência apertada, na qual qualquer desentendimento permanece circulando pelos mesmos cômodos. Ninguém pode bater a porta e sair para esfriar a cabeça. Até uma briga precisa dividir teto com a família.

Os filhos deixam de ser meros passageiros da crise. Eles observam as falhas dos pais e sofrem com a perda de liberdade, privacidade e rotina. A presença das crianças aumenta a responsabilidade de Ann e Jason, pois cada tentativa frustrada de fuga afeta quatro pessoas. O casal precisa tomar decisões sem conhecer o tamanho do perigo.

Os dias pesam sobre todos

O confinamento se prolonga, e a residência muda de função. Espaços antes reservados ao descanso passam a atender às necessidades de sobrevivência. Os personagens buscam novas maneiras de obter alimento, conservar energia e atravessar os dias. O longa acompanha essa adaptação sem transformar a família em um grupo de especialistas. Eles erram, discordam e sofrem com o desgaste.

Essa passagem do tempo é uma das escolhas mais interessantes de “A Última Casa”. Louis Leterrier, conhecido por produções movimentadas, trabalha aqui com uma ação presa entre paredes. A tensão nasce menos de perseguições e mais da espera. O perigo pode permanecer invisível, mas a fome não demonstra a mesma discrição.

A proposta, porém, também cobra seu preço. Em alguns trechos, o roteiro repete discussões já apresentadas sobre medo, proteção e falta de recursos. A demora em revelar informações mantém o mistério, embora deixe certas passagens mais lentas. O filme pretende preservar suas surpresas e, por vezes, guarda dados que poderiam tornar os conflitos familiares mais ricos.

Greta Lee e Wagner Moura sustentam esses intervalos. Os dois oferecem credibilidade a um casal pressionado por escolhas cada vez mais duras. Ann e Jason amam os filhos e desejam o mesmo resultado, mas divergem sobre a melhor forma de alcançá-lo. A intimidade do casal não desaparece durante a crise. Ela apenas precisa disputar espaço com fome, exaustão e uma porta que se recusa a abrir.

O medo mora do lado de dentro

Embora tenha elementos de ação e ficção científica, “A Última Casa” funciona melhor como drama familiar. A força exterior inicia o confinamento, mas o desgaste entre os moradores mantém a história viva. Os personagens precisam decidir quanto ainda podem gastar, em quem confiar e até onde vale insistir numa tentativa de fuga.

Leterrier limita o campo de visão para aproximar o público da desorientação dos Delgado. A câmera acompanha os personagens dentro dos cômodos e deixa boa parte da ameaça fora de alcance. Essa escolha preserva perguntas importantes e coloca o espectador na mesma condição da família. Todos querem olhar para fora, mas quase nada está disponível.

O longa também toca em lembranças recentes de isolamento, escassez e convivência forçada. Ainda assim, seus melhores trechos surgem de situações específicas. Uma refeição dividida, um estoque menor ou uma nova falha na busca por saída dizem mais do que qualquer discurso sobre sobrevivência.

“A Última Casa” demora a avançar, mas recupera interesse por meio do elenco e da premissa sufocante. Greta Lee oferece sensibilidade e resistência a Ann, enquanto Wagner Moura dá a Jason uma proteção atravessada pela culpa. Riley Chung e Noah Alexander Sosnowski ajudam a transformar os filhos em participantes reais da crise.

O suspense é irregular, mas capaz de criar inquietação com elementos muito simples. Uma família, poucos mantimentos e uma residência que decidiu parar de colaborar já bastam para estragar qualquer domingo. Quando uma possibilidade de saída aparece, os Delgado precisam escolher entre arriscar o pouco que preservaram ou continuar presos a uma segurança que deixou de existir.