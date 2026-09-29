Novo episódio do podcast Travessia: 30 anos sem Renato Russo, o cantor que inventou uma geração

“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã” é uma das frases que fizeram a fama nacional da Legião Urbana e povoou o imaginário dos adolescentes e jovens adultos do fim dos anos 1980. Você pode nunca ter ouvido pra valer as músicas da banda, mas conhece esta frase e imediatamente tem cérebro já conectado à melodia. “Pais e filhos” é parte do disco “As Quatro Estações”, que os próprios integrantes da banda consideram o melhor do grupo — Renato Russo no ápice intelectual, e psicologicamente em boa fase.

“Pais e filhos” é um mashup de dois grandes assuntos. Primeiro, é sobre suicídio. A música começa já falando sobre isso de cara:

Ninguém sabe o que aconteceu

Ela se jogou da janela do quinto andar

Nada é fácil de entender

Renato Russo passou por uma situação dessa na família quando criança. Ele tinha 9 anos quando sua prima Eliane foi encontrada no pátio do prédio onde morava, no Rio. Foi manchete de jornal e tal, fato que possivelmente marcou muito a infância dele.

Em uma edição de 1994 do “Programa Livre”, o famoso programa do Serginho Groisman no SBT, Renato Russo alerta que essa música era sobre suicídio. E há ao menos mais uma entrevista na qual ele se mostra chocado que as pessoas tratavam a música como uma coisa alegre — um contrassenso do artista, já que a música, quando ganha o mundo, navega sozinha, ao bel da interpretação de cada um. E a mensagem pra amar as pessoas como se não houvesse amanhã é universal, pronta pra abraçar jovens bêbados emocionados em volta de uma fogueira abraçados a garrafões de vinho.

Bom, posto isso, “Pais e filhos” fala também de… pais e filhos, da experiência da paternidade pelos três integrantes remanescentes do grupo. A música joga com frases de crianças que precisam dos pais ao mesmo tempo que faz o “fast-forward” para a adolescência:

Quero colo, vou fugir de casa

Posso dormir aqui com vocês?

Estou com medo, tive um pesadelo

Só vou voltar depois das três

E junta os dois assuntos de maneira mais filosófica no fim, pra lembrar que somos uma gota d´água, um grão de areia no universo.

E encerra com a conclusão que muita gente tem ao alcançar a vida adulta: aquela imagem dos pais como adultos sábios que sabem o que fazem é uma construção infantil. Muitas vezes são apenas pessoas lidando com os dilemas com os recursos que tinham a mão.

“Pais e filhos” é uma das 10 canções do podcast Travessia desta semana, sobre Renato Russo, morto em 11 de outubro de 1996.