O filme brasileiro com Wagner Moura que é uma verdadeira joia do cinema, na Netflix

Em “Serra Pelada”, dirigido por Heitor Dhalia, dois amigos chegam ao maior garimpo a céu aberto do mundo e passam a disputar espaço e poder quando o sonho de enriquecer começa a sair do controle. Juliano (Juliano Cazarré) e Joaquim (Júlio Andrade) vivem em São Paulo e levam uma vida comum até ouvirem falar da febre do ouro no interior do Pará. A promessa é trabalhar duro por pouco tempo e voltar ricos. Juliano se empolga primeiro e convence o amigo a ir junto. Eles juntam o que têm, largam tudo e seguem viagem.

A chegada ao garimpo é um choque. Não há estrutura, não há organização clara e, principalmente, não há garantia de nada. Homens se amontoam em barrancos de lama, disputando cada pedaço de terra. Para conseguir um espaço mínimo, os dois precisam negociar, pagar e aceitar condições impostas por quem já está ali há mais tempo. Só isso já define o lugar deles na hierarquia local: eles entram por baixo.

O ouro aparece, a tensão também

Nos primeiros dias, a rotina é puxada. Joaquim tenta manter os pés no chão, controlando gastos e pensando em voltar assim que tiver algum lucro. Juliano, por outro lado, começa a olhar além da escavação. Ele percebe que há formas mais rápidas de ganhar dinheiro, desde que se aceite correr mais riscos.

Quando surgem os primeiros vestígios de ouro, a diferença entre eles fica evidente. Joaquim quer guardar, garantir algum retorno. Juliano prefere reinvestir, apostar em negociações, se aproximar de gente influente. É o tipo de decisão que parece pequena, mas muda completamente o caminho dos dois. Enquanto um tenta proteger o pouco que tem, o outro começa a jogar um jogo maior.

O poder entra em cena

É nesse contexto que figuras como Lindo Rico (Wagner Moura) ganham força. Ele não é apenas mais um garimpeiro, mas alguém que entende como o poder funciona ali dentro. Controla negociações, impõe regras e decide quem ganha ou perde espaço. Juliano vê nisso uma oportunidade clara: se aproximar dele pode acelerar seu crescimento.

Aos poucos, Juliano deixa de ser apenas mais um trabalhador e passa a atuar como intermediário. Ele negocia, organiza e começa a circular em áreas mais privilegiadas. Isso traz dinheiro, mas também cobrança. Quanto mais ele sobe, mais precisa provar lealdade e aceitar riscos maiores. O acesso a esse novo nível vem com um preço que não dá para ignorar.

Joaquim observa essa transformação com desconforto. Ele continua tentando seguir um caminho mais seguro, mas percebe que isso o coloca em desvantagem. No garimpo, quem não entra no jogo acaba ficando para trás, com menos acesso a recursos e mais exposição a perdas.

Relações que viram moeda

A presença de Sophia (Sophie Charlotte) reforça como tudo ali funciona na base da troca. Relações pessoais se misturam com interesses econômicos, e cada aproximação pode significar vantagem ou problema. Juliano investe nesse tipo de conexão como parte da estratégia. Joaquim, mais desconfiado, vê isso como mais um sinal de que o amigo está indo longe demais.

O ambiente não permite neutralidade. Ou você negocia, ou é negociado. E essa lógica começa a afetar diretamente a amizade dos dois. Conversas simples viram discussões, decisões passam a ser tomadas separadamente. O que antes era parceria vira quase uma disputa silenciosa.

O filme trabalha bem esse desgaste, mostrando como o tempo no garimpo não apenas cansa fisicamente, mas também desgasta relações. A espera por um grande achado alonga decisões e prende os personagens ali mais do que eles gostariam.

Quando a amizade não sustenta mais

A ruptura entre Juliano e Joaquim não acontece de uma vez. Ela vai sendo construída em pequenas escolhas, em caminhos que deixam de coincidir. Juliano quer crescer, expandir, ganhar mais. Joaquim quer sair com o que ainda resta, antes que perca tudo.

Essa diferença prática cria um abismo entre eles. Não é apenas uma questão de valores, mas de sobrevivência. Cada um passa a agir por conta própria, tomando decisões que afetam diretamente o outro. E no garimpo, onde tudo é instável, isso tem consequências rápidas.

“Serra Pelada” não romantiza esse processo. Mostra com clareza como a promessa de riqueza pode transformar relações e empurrar pessoas comuns para escolhas difíceis. O que está em jogo não é só dinheiro, mas o quanto cada um está disposto a ceder para continuar ali. E essa resposta define quem consegue avançar e quem começa a perder espaço.