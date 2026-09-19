O pai que Cristovão Tezza perdeu e o homem que encontrou nos cadernos

O pai nos cadernos

A primeira versão de “Visita ao Pai” tinha mais de 600 páginas. Cristovão Tezza precisou cortar. Ao conversar com Ademir Luiz, da “Revista Bula”, contou que trabalhou durante três anos no livro e que uma preocupação o acompanhava — a história não podia ser chata. Os acontecimentos pareciam se revelar enquanto escrevia. Depois, voltou ao começo e ajustou as pontas soltas.

A imagem que o levou a começar era a do pai aos 20 anos, entrando no quartel com uma maleta na mão. Seus livros costumam nascer de uma imagem que o acompanha durante algum tempo, até conseguir escrever a primeira frase. Nesse caso, porém, havia também um roteiro nas cartas que João Batista transcreveu nos cadernos. O filho podia imaginar a chegada do pai ao quartel e depois acompanhar o que ele havia registrado daqueles anos.

Ao conversar com o jornalista Irinéo Baptista Netto, do “Plural”, o escritor explicou que os cadernos reuniam transcrições de cartas e documentos. João Batista escrevia a outras pessoas e guardava uma cópia. À revista “Pernambuco”, Tezza explicou que fez “breves consultas factuais” para conferir datas e acontecimentos. Não entrevistou pessoas nem reuniu outros documentos. Trabalhava com o que o pai havia copiado nos cadernos e com a memória da família.

Numa carta à família, em fevereiro de 1935, João Batista se queixa dos colegas que criticam suas opiniões. Considera-os sem conhecimento e afirma que “vegetam mas não vivem”. O livro conserva sua grafia nas cartas transcritas. Ele escreve “pennas” e “lucta”. Ao encerrar o assunto, diz que precisaria de muitas folhas de papel, penas e tinta para explicá-lo como gostaria. Mesmo assim, acrescenta, sua pouca cultura seria insuficiente.

Na mesma carta em que reclama da ignorância dos colegas, admite os próprios limites. Ainda assim, encontra espaço para explicar à família o significado de epístola e os tipos de correspondência. Tezza mantém a lição entre as notícias do quartel, deixando à vista a vaidade do cabo.

Nas cartas de amor, João Batista se dirigia a Elin, mãe do escritor. Em uma carta aos pais, chama a noiva de “indispensável colaboradora”. Quando escreve a ela, porém, o lugar que lhe reservava parece menos seguro. “O teu amor é perigoso!… envez de dares-te, tomas-me”.

Elin esteve presente durante boa parte da vida do filho. Segundo Tezza, a convivência foi difícil até os últimos 15 ou 20 anos da vida dela. Do pai, guardava poucas lembranças. O escritor chegou a considerar um romance histórico sobre os dois, com outros nomes, mas descartou a ideia.

Tezza se detém nas palavras “energia”, “fraqueza” e “luta”, usadas pelo pai para falar do que uma carta revela sobre quem a escreve. Lê nelas a ideia de uma vida entendida como missão. Então interrompe o comentário sobre João Batista. “De novo penso em mim neste espelho.” A frase deixa em aberto quanto daquela severidade ele atribui também a si.

O pai no romance

Em “O Filho Eterno”, esse exame de si passa pela figura de um pai que também se orgulha do que sabe. Dois meses antes do nascimento de Felipe, havia revisado uma dissertação de mestrado sobre síndrome de Down. Quando os médicos começam a descrever as características do bebê, ele se lembra do trabalho. Pensa em culpar a mulher e se apega ao que leu sobre a idade materna. Recusa-se a olhar para ela e para o bebê.

Antes da entrada dos médicos, o narrador interrompe a manhã no hospital para antecipar uma observação que o pai receberá muitos anos depois. Uma aluna lhe escreverá que ele parece estar sempre se defendendo. O homem que pensa em telefonar ao velho guru para receber sua bênção será, anos depois, o professor observado pela aluna.

“Quando escrevemos, tornamo-nos personagens de nós mesmos.”

No Paiol Literário, em 2007, Tezza explicou por que o romance voltava à vida do protagonista antes do nascimento de Felipe. Aquele homem se via como humanista, era contra a ditadura e defendia a liberdade. A chegada do filho punha essa imagem à prova. As passagens sobre a juventude procuravam saber como ele havia se formado e o que suas convicções valiam diante da criança.

O escritor recusou a palavra catarse para descrever o livro. Preferia falar do trabalho literário. Entre as leituras que o ajudaram, destacou “Juventude”, de J. M. Coetzee. Chamou sua atenção a maneira como o sul-africano escrevia sobre si em terceira pessoa e a crueldade com que tratava o próprio personagem. Em uma passagem pelo Brasil, o Nobel de Literatura visitou Tezza em sua casa, em Curitiba, e almoçou com ele. Da visita ficou uma brincadeira que o anfitrião repete a quem recebe. A cadeira em que o sul-africano se sentou passou a ser a cadeira do Coetzee.

Tezza chegou a pensar em mudar a cidade e a profissão do protagonista de “O Filho Eterno”. O professor e escritor poderia virar gerente de banco. Abandonou a ideia porque o disfarce lhe parecia postiço.

Em “Visita ao Pai”, o homem que encontrou nos papéis permanece incompleto. Tezza tinha seis anos quando João Batista morreu. Ao ler as cartas à noiva, encontrava um homem mais jovem do que o pai de suas poucas lembranças.