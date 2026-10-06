Um dos papeis mais importantes da carreira de Al Pacino está na Netflix

Na Nova York dos anos 1960 e início dos 1970, o policial Frank Serpico (Al Pacino) se recusa a receber propinas e denuncia colegas que usam o distintivo para extorquir criminosos. Sua intenção é trabalhar honestamente, mas a resistência dentro da corporação transforma o expediente em uma fonte permanente de insegurança. Essa história real inspira “Serpico”, drama de 1973 dirigido por Sidney Lumet, que acompanha um homem obrigado a pedir proteção à instituição cujos integrantes ele acusa.

Frank começa a carreira com entusiasmo. Quer conhecer os bairros, circular entre os moradores e fazer um trabalho do qual possa se orgulhar. Aos poucos, descobre que o dinheiro ilegal faz parte da rotina de vários agentes. Quando rejeita sua parcela, desperta desconfiança. Os colegas passam a enxergá-lo como alguém capaz de comprometer os acordos que mantêm seus bolsos abastecidos.

Lumet dá atenção ao constrangimento dessa convivência. Frank continua precisando trabalhar com os mesmos homens, compartilhar informações e depender deles nas ocorrências. A recusa de dinheiro, portanto, tem um custo que ultrapassa a antipatia no corredor. Ele perde a segurança de acreditar que seus parceiros estarão disponíveis quando precisar de ajuda.

Um policial que destoa dos colegas

Antes de incomodar pela honestidade, Frank chama atenção pela aparência. Usa roupas informais, deixa a barba crescer e frequenta o ambiente boêmio de Greenwich Village. Seu jeito contraria a apresentação habitual dos policiais, inclusive daqueles que trabalham sem uniforme. Ele quer circular pela cidade sem carregar a profissão estampada no rosto.

Pacino aproveita essa diferença para construir um personagem curioso, sociável e cheio de vontade de viver. Há certa graça no desconforto dos colegas diante daquele sujeito que parece ter errado a porta da delegacia. Frank, porém, leva o emprego a sério. A liberdade com que se veste convive com uma exigência rigorosa em relação ao que aceita fazer durante o serviço.

Esse contraste torna sua presença mais interessante. O protagonista tem personalidade antes de assumir o papel de denunciante. Seu desejo de pertencer à polícia é verdadeiro, e a rejeição dos companheiros dói por isso. Ele entrou para exercer uma profissão, mas passa a gastar boa parte da energia tentando permanecer nela sem participar dos pagamentos clandestinos.

O dinheiro compra cumplicidade

A cobrança de propinas envolve mais do que policiais interessados em complementar o salário. Quem recebe dinheiro também participa de um acordo de silêncio. Ao ficar de fora, Frank ameaça essa proteção coletiva, mesmo antes de apresentar qualquer acusação formal.

Tom Keough (Jack Kehoe) integra esse ambiente profissional em que a proximidade entre agentes exige cuidado. As conversas e os contatos de trabalho carregam um desconforto crescente, porque Frank já não sabe quanto pode confiar nas pessoas ao redor. A cordialidade de um colega oferece pouco alívio quando ambos sabem que existe dinheiro ilegal circulando pela delegacia.

Lumet trabalha essa tensão sem transformar todos os encontros em discussões aos gritos. A obrigação de continuar convivendo pesa mais do que uma ameaça isolada. Frank precisa cumprir suas tarefas, mas cada nova recusa aumenta a distância entre ele e os homens dos quais depende nas ruas. O distintivo garante autoridade diante da população e oferece pouca proteção dentro do próprio grupo.

As denúncias ficam sem resposta

Frank procura os superiores porque acredita que alguém com poder poderá investigar as irregularidades. O chefe Sidney Green (John Randolph) está entre os rostos do comando policial, uma hierarquia à qual o protagonista espera recorrer para obter providências. Denunciar, para ele, deveria resultar em apuração e segurança para continuar trabalhando.

O problema é que suas reclamações não recebem o atendimento necessário. Frank insiste, procura interlocutores e tenta fazer suas acusações chegarem a quem possa agir. Enquanto espera, continua exposto aos colegas que contraria. O tempo gasto nesses contatos aumenta sua irritação porque a vida na delegacia segue sem que ele consiga confiar em uma proteção efetiva.

A repetição de pedidos e negativas por vezes torna esse trecho mais demorado. Ainda assim, há um motivo para o cansaço. Frank precisa contar novamente o que sabe, convencer outra pessoa da gravidade dos fatos e voltar ao expediente sem garantias. Pacino dá peso a esse desgaste. O entusiasmo inicial cede espaço à impaciência, e o personagem começa a tratar cada conversa com uma desconfiança que antes não tinha.

Pacino deixa aparecer o desgaste

Uma das qualidades da interpretação está em permitir que Frank seja difícil. Ele se irrita, cobra, insiste e nem sempre consegue deixar o trabalho do lado de fora da vida pessoal. Sua integridade não o torna agradável em todas as situações. Essa aspereza preserva a dimensão humana de alguém que passa os dias tentando ser ouvido.

Pacino também mantém vivo o orgulho profissional. Frank deseja continuar sendo policial, ou melhor, deseja exercer o trabalho para o qual se preparou sem aceitar que a permanência na corporação dependa de receber dinheiro e guardar silêncio. A frustração nasce da distância entre essa expectativa e as condições que encontra.

Lumet acompanha o personagem sem oferecer conforto fácil. O interesse está nos efeitos de cada tentativa frustrada, na perda de confiança e na preocupação que atravessa os dias. Frank quer investigar crimes, mas precisa ocupar parte do expediente tentando obter ajuda para lidar com os próprios companheiros.

A insegurança acompanha o expediente

O suspense cresce quando Frank passa a temer pela própria segurança durante o serviço. Um policial precisa confiar que receberá cobertura em situações perigosas. Para ele, essa certeza desaparece à medida que as denúncias deterioram suas relações dentro da corporação.

“Serpico” cresce nessa dependência angustiante. Frank pode contestar os colegas e procurar autoridades, mas continua obrigado a dividir o trabalho com pessoas que têm razões para desejar seu silêncio. Pacino sustenta o medo sem apagar a teimosia do personagem. A cada pedido de ajuda que fica sem resposta, Frank precisa vestir a roupa, sair de casa e voltar às ruas com os mesmos parceiros.