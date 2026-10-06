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De Volta ao MarDivulgação / BBC Films
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Atuação digna de Oscar de Saoirse Ronan em drama biográfico no Prime Video

Depois de dez anos em Londres, Rona (Saoirse Ronan), de 29 anos, volta às Ilhas Órcades, na Escócia, para tentar permanecer sóbria. O alcoolismo comprometeu seus relacionamentos e tornou a vida na capital inglesa insustentável. Na terra onde cresceu, ela procura uma rotina que consiga cumprir, embora o reencontro com a família também traga dificuldades. Essa é a história de “De Volta ao Mar”, drama de 2024 dirigido por Nora Fingscheidt e adaptado do livro de memórias de Amy Liptrot.

O retorno tem algo de familiar para quem já precisou pedir ajuda depois de insistir que daria conta sozinho. Rona chega com o desejo de melhorar, mas também com vergonha, irritação e saudade de uma vida que lhe fez mal. Londres lhe ofereceu liberdade, festas e um relacionamento amoroso. A bebida passou a ocupar espaço demais nessa experiência, até prejudicar sua capacidade de cuidar de si e das pessoas próximas. Voltar para casa significa admitir que seus planos para a vida adulta não deram certo.

O amor desgastado pela bebida

Daynin (Paapa Essiedu), o namorado de Rona em Londres, participa das lembranças desse período. Existe carinho entre os dois, mas a convivência sofre com os excessos dela. Ele tenta estar presente, enquanto a jovem insiste em comportamentos que tornam essa proximidade cada vez mais difícil. Essiedu interpreta bem o cansaço de alguém que deseja ajudar e também precisa se proteger. A relação perde confiança à medida que a bebida interfere no que eles poderiam construir juntos.

Ronan dá à personagem uma humanidade que resiste até aos seus gestos mais desagradáveis. Rona pode ser afetuosa, divertida e difícil de suportar. A atriz preserva essas diferenças sem pedir que o espectador desculpe tudo. Seu trabalho permite acompanhar uma mulher que sente falta da euforia das festas, mesmo sabendo o preço que pagou por ela. Essa contradição torna a tentativa de ficar sóbria mais dolorosa, porque abandonar o álcool também exige abrir mão de experiências às quais ela associava prazer e companhia.

Uma casa cheia de preocupações

Nas Órcades, Rona reencontra a mãe, Annie (Saskia Reeves), que recorre à religião para lidar com as dificuldades familiares. A fé oferece amparo a Annie, mas suas convicções nem sempre correspondem ao tipo de ajuda de que a filha precisa. As duas querem se aproximar e esbarram nessa diferença. Reeves interpreta a mãe com um misto de dedicação e desgaste, sem transformá-la numa presença autoritária por conveniência. Há afeto naquela casa, embora algumas conversas deixem Rona ainda mais sozinha.

O pai, Andrew (Stephen Dillane), convive com transtorno bipolar. A relação entre eles reúne carinho e lembranças difíceis, acrescentando outra preocupação ao retorno. A jovem precisa cuidar da própria dependência enquanto se aproxima de um homem que também necessita de apoio. Dillane dá delicadeza a esse vínculo e preserva o lugar do pai na vida da filha. A família acolhe Rona, mas chega a esse reencontro com problemas que já existiam antes de sua partida para Londres.

As lembranças interrompem o presente

Fingscheidt alterna a vida nas ilhas com acontecimentos de Londres, sem organizar tudo em uma sequência cronológica. O espectador precisa prestar atenção para reconhecer os períodos e acompanhar as relações. Essa escolha combina com a experiência de Rona, que tenta viver o presente enquanto continua cercada pelo que aconteceu. Uma lembrança da bebida ou do namorado interrompe a aparente tranquilidade escocesa e devolve à jovem um sofrimento que a distância não apagou.

A montagem, porém, insiste algumas vezes em informações que já foram compreendidas. Certas passagens prolongam o desgaste em Londres quando seria mais interessante permanecer nas dificuldades da nova rotina. O excesso de fragmentos enfraquece a proximidade com Rona em alguns trechos. A diretora recupera essa proximidade quando acompanha uma conversa familiar ou uma atividade que exige atenção. Nessas situações, a personagem precisa lidar com alguém ou cumprir uma tarefa, e o esforço para atravessar o dia ganha contornos mais precisos.

Um compromisso fora de casa

O trabalho de procurar aves nas Órcades oferece à protagonista uma ocupação que depende de paciência e escuta. Ela precisa sair, observar o ambiente e esperar por sinais que podem demorar a aparecer. É uma atividade modesta, mas exige que sua atenção se volte para algo além da vontade de beber. Fingscheidt aproveita bem esse compromisso para acompanhar a recuperação sem acrescentar uma grande conquista a cada avanço. Rona passa a ter um motivo para sair de casa e um trabalho ao qual dedicar suas horas.

As caminhadas e o contato com o mar gelado também dão espaço a outras sensações. A paisagem escocesa é bonita, mas Ronan mantém visível o desconforto da personagem, mesmo nos momentos em que seria fácil transformar tudo numa promessa de bem-estar. O vento, a água e o silêncio não apagam os danos deixados pelo álcool. Eles passam a fazer parte de uma rotina na qual Rona procura permanecer sóbria.

“De Volta ao Mar” foca nessa atenção aos dias que exigem esforço sem oferecer recompensa extraordinária. Algumas associações entre a natureza e a recuperação recebem mais insistência do que precisariam. Ainda assim, Ronan sustenta o interesse por uma mulher que tenta voltar a cuidar de si depois de perder o controle de boa parte da vida. Quando Rona sai para observar as aves, há um compromisso fora de casa e algumas horas que ela precisa atravessar sem beber.

Filme: De Volta ao Mar
Diretor: Nora Fingscheidt
Ano: 2024
Gênero: Biografia/Drama
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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