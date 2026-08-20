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A Janela SecretaDivulgação / Columbia Pictures
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por Fernanda Santos
Fernanda Santos

Baseado em best seller de Stephen King com 1,5 milhão de cópias vendidas, suspense com Johnny Depp está na Netflix

Mort Rainey (Johnny Depp), escritor de sucesso em crise, refugia-se numa cabana isolada após descobrir a infidelidade da esposa, Amy (Maria Bello). Em “A Janela Secreta”, suspense lançado em 2004 e dirigido por David Koepp, o descanso do protagonista termina quando John Shooter (John Turturro) surge à sua porta e o acusa de ter roubado um conto. Para provar que é o verdadeiro autor, Mort precisa localizar uma revista antiga antes que as ameaças do visitante atinjam pessoas próximas.

Mort ganhou dinheiro e prestígio escrevendo histórias de mistério, mas atravessa um período em que mal consegue produzir uma frase. Ele passa boa parte do dia dormindo, circula pela cabana com um roupão gasto e encara o computador sem grande disposição. A separação deixou marcas profundas, enquanto o divórcio permanece pendente por causa de documentos que ele se recusa a assinar.

A cabana à beira do lago Tashmore deveria oferecer silêncio e distância dos problemas. Mort, porém, leva consigo a raiva provocada pela traição de Amy e o incômodo causado pelo novo companheiro dela, Ted Milner (Timothy Hutton). O isolamento também facilita a entrada de uma ameaça inesperada. Há poucas casas por perto, quase nenhuma testemunha e tempo de sobra para pensamentos pouco saudáveis.

Johnny Depp interpreta Mort com aparência permanentemente cansada. O cabelo desalinhado, o roupão e os cochilos frequentes ajudam a retratar um homem que abandonou qualquer compromisso com horários. Algumas de suas reações possuem uma graça discreta, principalmente quando ele tenta preservar a dignidade de escritor famoso enquanto parece ter acabado de acordar de uma soneca de três dias.

Uma acusação deixada na varanda

John Shooter chega sem aviso, entrega um manuscrito e afirma que Mort plagiou sua história. O desconhecido vindo do Mississippi não aceita desculpas nem demonstra interesse por uma conversa amigável. Ele quer que o escritor leia aquelas páginas e reconheça publicamente o roubo.

Mort rejeita a acusação, mas acaba lendo o texto. As semelhanças com um conto de sua autoria são numerosas. Existe uma diferença relevante entre as duas versões, ligada ao encerramento da história, porém todo o restante parece próximo demais para ser ignorado. Shooter transforma aquela coincidência numa cobrança e estabelece um prazo para receber a reparação desejada.

A defesa de Mort depende de uma revista literária na qual seu conto foi publicado anos antes. A data da edição provaria que ele escreveu a história antes de Shooter. O problema está na localização do exemplar. A revista permanece na antiga casa do casal, onde Amy vive e onde Mort prefere não entrar por causa das lembranças da traição.

A premissa é simples e bastante eficiente. Um autor acusado de roubar uma história precisa recuperar uma publicação antiga para salvar sua reputação. David Koepp acrescenta pressão a essa busca ao colocar o protagonista longe da prova e perto demais do acusador. Cada atraso oferece a Shooter outra oportunidade de aparecer.

O divórcio complica a investigação

Amy ainda tenta resolver a separação legal. Mort, por sua vez, adia a assinatura dos papéis e mantém o casamento preso a uma formalidade. As conversas entre os dois misturam patrimônio, mágoa e preocupação, tornando qualquer pedido mais difícil do que deveria ser. Recuperar uma revista acaba exigindo contato com a mulher que ele deseja esquecer.

Maria Bello interpreta Amy sem transformá-la numa simples culpada pelo sofrimento do protagonista. Ela quer seguir a vida, concluir o divórcio e deixar aquela relação para trás. Mort preserva a raiva e alimenta suspeitas sobre Ted, sobretudo quando o novo parceiro de Amy passa a cobrar uma solução para os documentos.

Esse segundo problema fortalece o suspense porque oferece a Mort mais de um possível inimigo. Shooter pode estar agindo sozinho, mas também existe a possibilidade de que sua aparição tenha alguma ligação com Ted. O escritor passa a observar telefonemas, encontros e coincidências enquanto tenta descobrir quem teria interesse em assustá-lo.

A situação se torna mais grave quando as ameaças deixam de atingir somente sua reputação profissional. Mort procura o xerife Dave Newsome (Len Cariou), embora tenha dificuldade para apresentar provas contra um homem que aparece e desaparece sem deixar um endereço. A palavra do escritor parece frágil diante da ausência de testemunhas.

Uma testemunha pode mudar tudo

Mort contrata o investigador particular Ken Karsch (Charles S. Dutton) para localizar Shooter e confirmar sua existência. Karsch recebe a tarefa de vigiar a cabana, conversar com moradores da região e procurar alguém que tenha visto o acusador. O serviço oferece alguma proteção, mas também revela o tamanho da vulnerabilidade de Mort.

Tom Greenleaf (John Dunn-Hill), morador que teria passado pela estrada durante um encontro entre os dois homens, pode fornecer a confirmação necessária. Mort precisa que outra pessoa reconheça Shooter porque a denúncia depende de mais do que sua memória. Sem testemunhas e sem a revista, ele possui apenas um manuscrito deixado na varanda e uma série de episódios difíceis de explicar.

Koepp mantém a história próxima do ponto de vista de Mort. O público recebe boa parte das informações quando ele também as recebe. Telefonemas interrompidos, períodos de sono e lembranças incompletas deixam lacunas na apuração. O recurso preserva a dúvida sobre Shooter e também sobre a capacidade do escritor de avaliar o próprio perigo.

A direção usa a cabana com inteligência. Portas, escadas, janelas e corredores permitem que Shooter se aproxime sem aviso. O lugar continua acolhedor durante o dia, mas oferece muitas entradas para alguém disposto a observar seu morador. Mort escolheu aquele endereço para ficar sozinho e descobre que a solidão pode retirar proteção quando surge uma ameaça.

Johnny Depp sustenta o mistério

John Turturro oferece a Shooter uma educação incômoda. Ele fala baixo, escolhe as palavras e conserva uma postura controlada, mesmo quando faz ameaças. O chapéu preto e o sotaque acentuado poderiam transformar o personagem numa figura caricata. Turturro segura o exagero e faz dele um homem cuja calma causa mais inquietação que gritos.

Depp trabalha no registro oposto. Mort está sempre cansado, irritado ou distraído. O ator permite que o personagem seja engraçado em pequenas situações sem enfraquecer seu desgaste emocional. O escritor possui dinheiro, reconhecimento e argumentos para se defender, mas carece de disciplina para resolver qualquer assunto da própria vida.

“A Janela Secreta” também carrega a marca de Stephen King, autor da novela “Janela Secreta, Secreto Jardim”, que deu origem ao roteiro. A figura de um escritor isolado, perseguido por uma história e incapaz de separar trabalho de ressentimento, pertence a um território conhecido na obra do autor. Koepp preserva essa atmosfera e oferece ao público um suspense compacto, interessado mais na dúvida que na violência.

O longa perde alguma força quando insiste em determinadas pistas, pois parte do público poderá antecipar o rumo da investigação. Ainda assim, a atuação de Johnny Depp mantém Mort interessante durante os períodos de espera. Sua aparência desleixada possui graça, enquanto sua raiva em relação a Amy torna cada atitude um pouco menos confiável.

Sem revelar a resolução, vale dizer que o roteiro entrega todas as peças necessárias antes de responder quem é Shooter e por que ele escolheu Mort. A revista, o manuscrito, os papéis do divórcio e a antiga casa do casal ocupam lugares importantes nessa apuração. Nenhum desses elementos está ali apenas para decorar a cabana ou preencher uma conversa.

“A Janela Secreta” é um suspense acessível, bem interpretado e fácil de acompanhar. A história apresenta seu mistério sem confundir o espectador e usa o bloqueio criativo de Mort para aumentar sua fragilidade. Enquanto procura a revista capaz de inocentá-lo, o escritor perde sono, proteção e confiança nas pessoas ao redor. Shooter só precisa continuar batendo à porta para manter todos esses problemas em movimento.

Filme: A Janela Secreta
Diretor: David Koepp
Ano: 2004
Gênero: Drama/Mistério/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernanda Santos

Fernanda Santos

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