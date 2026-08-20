Baseado em best seller de Stephen King com 1,5 milhão de cópias vendidas, suspense com Johnny Depp está na Netflix

Mort Rainey (Johnny Depp), escritor de sucesso em crise, refugia-se numa cabana isolada após descobrir a infidelidade da esposa, Amy (Maria Bello). Em “A Janela Secreta”, suspense lançado em 2004 e dirigido por David Koepp, o descanso do protagonista termina quando John Shooter (John Turturro) surge à sua porta e o acusa de ter roubado um conto. Para provar que é o verdadeiro autor, Mort precisa localizar uma revista antiga antes que as ameaças do visitante atinjam pessoas próximas.

Mort ganhou dinheiro e prestígio escrevendo histórias de mistério, mas atravessa um período em que mal consegue produzir uma frase. Ele passa boa parte do dia dormindo, circula pela cabana com um roupão gasto e encara o computador sem grande disposição. A separação deixou marcas profundas, enquanto o divórcio permanece pendente por causa de documentos que ele se recusa a assinar.

A cabana à beira do lago Tashmore deveria oferecer silêncio e distância dos problemas. Mort, porém, leva consigo a raiva provocada pela traição de Amy e o incômodo causado pelo novo companheiro dela, Ted Milner (Timothy Hutton). O isolamento também facilita a entrada de uma ameaça inesperada. Há poucas casas por perto, quase nenhuma testemunha e tempo de sobra para pensamentos pouco saudáveis.

Johnny Depp interpreta Mort com aparência permanentemente cansada. O cabelo desalinhado, o roupão e os cochilos frequentes ajudam a retratar um homem que abandonou qualquer compromisso com horários. Algumas de suas reações possuem uma graça discreta, principalmente quando ele tenta preservar a dignidade de escritor famoso enquanto parece ter acabado de acordar de uma soneca de três dias.

Uma acusação deixada na varanda

John Shooter chega sem aviso, entrega um manuscrito e afirma que Mort plagiou sua história. O desconhecido vindo do Mississippi não aceita desculpas nem demonstra interesse por uma conversa amigável. Ele quer que o escritor leia aquelas páginas e reconheça publicamente o roubo.

Mort rejeita a acusação, mas acaba lendo o texto. As semelhanças com um conto de sua autoria são numerosas. Existe uma diferença relevante entre as duas versões, ligada ao encerramento da história, porém todo o restante parece próximo demais para ser ignorado. Shooter transforma aquela coincidência numa cobrança e estabelece um prazo para receber a reparação desejada.

A defesa de Mort depende de uma revista literária na qual seu conto foi publicado anos antes. A data da edição provaria que ele escreveu a história antes de Shooter. O problema está na localização do exemplar. A revista permanece na antiga casa do casal, onde Amy vive e onde Mort prefere não entrar por causa das lembranças da traição.

A premissa é simples e bastante eficiente. Um autor acusado de roubar uma história precisa recuperar uma publicação antiga para salvar sua reputação. David Koepp acrescenta pressão a essa busca ao colocar o protagonista longe da prova e perto demais do acusador. Cada atraso oferece a Shooter outra oportunidade de aparecer.

O divórcio complica a investigação

Amy ainda tenta resolver a separação legal. Mort, por sua vez, adia a assinatura dos papéis e mantém o casamento preso a uma formalidade. As conversas entre os dois misturam patrimônio, mágoa e preocupação, tornando qualquer pedido mais difícil do que deveria ser. Recuperar uma revista acaba exigindo contato com a mulher que ele deseja esquecer.

Maria Bello interpreta Amy sem transformá-la numa simples culpada pelo sofrimento do protagonista. Ela quer seguir a vida, concluir o divórcio e deixar aquela relação para trás. Mort preserva a raiva e alimenta suspeitas sobre Ted, sobretudo quando o novo parceiro de Amy passa a cobrar uma solução para os documentos.

Esse segundo problema fortalece o suspense porque oferece a Mort mais de um possível inimigo. Shooter pode estar agindo sozinho, mas também existe a possibilidade de que sua aparição tenha alguma ligação com Ted. O escritor passa a observar telefonemas, encontros e coincidências enquanto tenta descobrir quem teria interesse em assustá-lo.

A situação se torna mais grave quando as ameaças deixam de atingir somente sua reputação profissional. Mort procura o xerife Dave Newsome (Len Cariou), embora tenha dificuldade para apresentar provas contra um homem que aparece e desaparece sem deixar um endereço. A palavra do escritor parece frágil diante da ausência de testemunhas.

Uma testemunha pode mudar tudo

Mort contrata o investigador particular Ken Karsch (Charles S. Dutton) para localizar Shooter e confirmar sua existência. Karsch recebe a tarefa de vigiar a cabana, conversar com moradores da região e procurar alguém que tenha visto o acusador. O serviço oferece alguma proteção, mas também revela o tamanho da vulnerabilidade de Mort.

Tom Greenleaf (John Dunn-Hill), morador que teria passado pela estrada durante um encontro entre os dois homens, pode fornecer a confirmação necessária. Mort precisa que outra pessoa reconheça Shooter porque a denúncia depende de mais do que sua memória. Sem testemunhas e sem a revista, ele possui apenas um manuscrito deixado na varanda e uma série de episódios difíceis de explicar.

Koepp mantém a história próxima do ponto de vista de Mort. O público recebe boa parte das informações quando ele também as recebe. Telefonemas interrompidos, períodos de sono e lembranças incompletas deixam lacunas na apuração. O recurso preserva a dúvida sobre Shooter e também sobre a capacidade do escritor de avaliar o próprio perigo.

A direção usa a cabana com inteligência. Portas, escadas, janelas e corredores permitem que Shooter se aproxime sem aviso. O lugar continua acolhedor durante o dia, mas oferece muitas entradas para alguém disposto a observar seu morador. Mort escolheu aquele endereço para ficar sozinho e descobre que a solidão pode retirar proteção quando surge uma ameaça.

Johnny Depp sustenta o mistério

John Turturro oferece a Shooter uma educação incômoda. Ele fala baixo, escolhe as palavras e conserva uma postura controlada, mesmo quando faz ameaças. O chapéu preto e o sotaque acentuado poderiam transformar o personagem numa figura caricata. Turturro segura o exagero e faz dele um homem cuja calma causa mais inquietação que gritos.

Depp trabalha no registro oposto. Mort está sempre cansado, irritado ou distraído. O ator permite que o personagem seja engraçado em pequenas situações sem enfraquecer seu desgaste emocional. O escritor possui dinheiro, reconhecimento e argumentos para se defender, mas carece de disciplina para resolver qualquer assunto da própria vida.

“A Janela Secreta” também carrega a marca de Stephen King, autor da novela “Janela Secreta, Secreto Jardim”, que deu origem ao roteiro. A figura de um escritor isolado, perseguido por uma história e incapaz de separar trabalho de ressentimento, pertence a um território conhecido na obra do autor. Koepp preserva essa atmosfera e oferece ao público um suspense compacto, interessado mais na dúvida que na violência.

O longa perde alguma força quando insiste em determinadas pistas, pois parte do público poderá antecipar o rumo da investigação. Ainda assim, a atuação de Johnny Depp mantém Mort interessante durante os períodos de espera. Sua aparência desleixada possui graça, enquanto sua raiva em relação a Amy torna cada atitude um pouco menos confiável.

Sem revelar a resolução, vale dizer que o roteiro entrega todas as peças necessárias antes de responder quem é Shooter e por que ele escolheu Mort. A revista, o manuscrito, os papéis do divórcio e a antiga casa do casal ocupam lugares importantes nessa apuração. Nenhum desses elementos está ali apenas para decorar a cabana ou preencher uma conversa.

“A Janela Secreta” é um suspense acessível, bem interpretado e fácil de acompanhar. A história apresenta seu mistério sem confundir o espectador e usa o bloqueio criativo de Mort para aumentar sua fragilidade. Enquanto procura a revista capaz de inocentá-lo, o escritor perde sono, proteção e confiança nas pessoas ao redor. Shooter só precisa continuar batendo à porta para manter todos esses problemas em movimento.