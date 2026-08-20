A aventura que fez toda criança dos anos 90 chorar e querer ser amigo de uma baleia, na Netflix

“Free Willy” acompanha Jesse (Jason James Richter), um garoto de 12 anos que vive entre fugas, pequenos delitos e a esperança de reencontrar a mãe. Depois de vandalizar um parque marinho no noroeste dos Estados Unidos, ele recebe uma oportunidade de reparar o dano. O trabalho o coloca perto de Willy, uma orca retirada do oceano e mantida em cativeiro. A amizade entre os dois oferece ao menino algum senso de pertencimento, mas também desperta o interesse financeiro dos proprietários do parque.

Dirigido por Simon Wincer, o filme reúne aventura, drama familiar e defesa dos animais numa história simples, emocionante e bastante eficiente. Seu maior acerto está na aproximação entre duas criaturas separadas de suas famílias e controladas por adultos. Jesse pode fugir, reclamar e bater portas. Willy dispõe apenas de seu tamanho, de sua força e da recusa em obedecer.

Um garoto sem endereço

Jesse vive nas ruas ao lado de outros meninos, rouba comida e foge da polícia sempre que pode. Durante uma dessas noites, entra no Northwest Adventure Park com o amigo Perry (Michael Bacall) e picha as paredes próximas ao tanque de Willy. O alarme dispara, os policiais chegam e a aventura termina com o garoto novamente sob responsabilidade do assistente social Dwight Mercer (Mykelti Williamson).

Dwight oferece uma alternativa à internação juvenil. Jesse deverá limpar as pichações e morar com uma família adotiva. Annie Greenwood (Jayne Atkinson) recebe o menino com carinho, enquanto Glen Greenwood (Michael Madsen) tenta se aproximar sem invadir seu espaço. Jesse aceita a casa porque possui poucas escolhas, mas permanece convencido de que a mãe voltará para buscá-lo.

Essa esperança interfere em qualquer possibilidade de afeto. O garoto trata Annie e Glen com desconfiança, resiste às regras domésticas e mantém preparada uma saída emocional. Jason James Richter interpreta Jesse com a irritação adequada de quem ainda é criança, embora tenha aprendido cedo a depender de si mesmo. Ele pode ser insolente, teimoso e até ingrato, porém o filme apresenta as razões desse comportamento sem transformar o personagem num pequeno santo injustiçado.

A amizade dentro do tanque

O trabalho de limpeza leva Jesse até Willy, uma jovem orca capturada por pescadores e separada de seu grupo. O animal vive num tanque estreito e se recusa a colaborar com os treinadores. Rae Lindley (Lori Petty), veterinária e treinadora do parque, dedica tempo ao animal, mas não consegue fazê-lo executar os números esperados pela administração.

Jesse começa a visitar Willy e descobre que a orca reage ao som de sua gaita. A aproximação cresce por meio da comida, da repetição dos exercícios e da confiança adquirida durante os encontros. O garoto, que rejeita qualquer ordem dentro de casa, assume horários e responsabilidades para permanecer perto do novo amigo. Willy, antes hostil aos funcionários, passa a responder aos gestos do menino.

A relação possui uma delicadeza que resiste bem ao tempo. Simon Wincer não precisa encher Jesse de frases maduras nem transformar Willy num animal de desenho animado. Os dois permanecem difíceis, temperamentais e imprevisíveis. Há até certa graça na imagem de um garoto magro tentando impor disciplina a uma criatura de várias toneladas que só participa da atividade quando deseja.

Rae percebe a ligação e permite que Jesse ajude nos treinamentos. Randolph Johnson (August Schellenberg), cuidador experiente do parque, também acolhe o menino e compartilha conhecimentos sobre as orcas. Pela primeira vez, Jesse passa a fazer parte de um pequeno grupo que conta com sua presença. O serviço obrigatório vira emprego, e o parque deixa de representar apenas o lugar onde ele foi preso.

Uma família em construção

Enquanto Jesse se aproxima de Willy, Annie e Glen tentam mostrar que a nova casa pode ser permanente. Glen, interpretado com sobriedade por Michael Madsen, não assume o papel de pai perfeito. Ele se irrita, erra nas palavras e precisa descobrir quando deve insistir ou apenas esperar. Essa falta de habilidade deixa o personagem mais humano e torna a convivência familiar menos açucarada.

Annie demonstra maior paciência, mas também possui regras. Jesse deverá avisar onde está, respeitar horários e aceitar que suas escolhas preocupam outras pessoas. Para um menino habituado ao abandono, essa vigilância parece outra forma de prisão. O roteiro aproxima a situação dele daquela vivida por Willy sem transformar a comparação numa lição repetida a cada cena.

Os dois foram retirados do ambiente que conheciam e colocados sob a autoridade de desconhecidos. A diferença está nas condições oferecidas. Jesse recebe um quarto, comida e pessoas dispostas a protegê-lo. Willy permanece numa piscina, cercado por arquibancadas e mantido ali porque poderá gerar dinheiro. Essa distância entre acolhimento e exploração estabelece a questão mais forte de “Free Willy”.

Quando a amizade vira atração

O proprietário do parque, Dial (Michael Ironside), descobre que Jesse consegue fazer Willy obedecer. Interessado em recuperar o investimento, ele prepara uma apresentação para o público. Rae treina a dupla, o menino se dedica e a administração promove o espetáculo. A amizade que nasceu longe dos espectadores passa a ter horário, ingresso e obrigação de render.

No dia da apresentação, o barulho e as pancadas das crianças contra o vidro assustam Willy. A orca se recusa a realizar os truques, Jesse fica arrasado e o público sai decepcionado. O fracasso compromete os planos financeiros do parque e torna a presença do animal ainda mais incômoda para Dial.

Jesse volta ao tanque e descobre que Willy corre perigo. Dial pretende provocar sua morte para receber o dinheiro do seguro. O menino procura Rae e Randolph, e os três decidem retirar a orca do parque antes que o plano seja executado. A missão exige transporte, acesso às instalações e uma rota até o oceano. Também coloca Jesse contra adultos que possuem o parque, os funcionários e os meios para impedir a fuga.

A corrida até o oceano

Jesse, Rae e Randolph retiram Willy do tanque com equipamentos do próprio parque e colocam a orca num caminhão. O caminho até o mar apresenta problemas mecânicos, bloqueios e a perseguição dos homens de Dial. Quando o veículo fica preso, Jesse pede ajuda a Annie e Glen. O chamado confirma que o menino já reconhece neles algo que passou boa parte do filme recusando, uma família com quem pode contar.

Glen chega para ajudá-los e participa do transporte até a marina. A operação improvisada reúne os adultos que protegeram Jesse e aqueles dispostos a arriscar emprego, segurança e dinheiro para salvar Willy. A aventura ganha velocidade sem abandonar a situação concreta da orca, que precisa permanecer molhada e chegar viva ao oceano.

Na marina, os perseguidores tentam impedir a libertação. Willy alcança a água, mas ainda precisa atravessar uma barreira para chegar ao mar aberto. Jesse corre pelo quebra-mar e usa o sinal aprendido durante os treinamentos. A orca salta sobre as pedras, passa por cima do garoto e retorna ao oceano, numa cena que se tornou a imagem mais conhecida de “Free Willy”.

Jesse fica com Annie e Glen, enquanto Willy segue em direção ao seu grupo. O fim resolve as duas separações sem fingir que elas eram idênticas. A orca recupera a liberdade. O menino aceita ficar com pessoas que escolheram protegê-lo.

“Free Willy” mostra essa ligação com sinceridade e bom ritmo. Há vilões fáceis de identificar, música feita para despertar lágrimas e uma aventura planejada para toda a família. Ainda assim, o filme oferece personagens afetuosos, explica o enredo sem complicações e permite que a emoção venha das escolhas de Jesse. Ao correr pela marina e chamar Willy pela última vez, o garoto salva o amigo e, de alguma maneira, também encontra um lugar para voltar.